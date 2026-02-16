Ошибка на первой минуте дорого обошлась Латвии! Про четвертьфинал ОИ теперь можно забыть?

Когда прикидывают расклады на будущие встречи в олимпийском турнире, мало кто понимает, сколько часов нужно на восстановление хоккеистам между играми, а также как им психологически настроиться на матч уже на следующий день. После победы над сборной Германии капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш признался в личной беседе, что совсем не мог уснуть и что у него было около четырёх часов, чтобы вообще прийти в себя перед утренней раскаткой.

Те, кто следит за чемпионатами мира, а также за тем, какие показатели бывают у игроков сборной Германии, сразу поймут, что встреча датчан и латвийцев – это конкретная рулетка, потому что ошибки совершаются максимально похожие и, когда встречаются игроки такого класса, результат может быть для микрофаворитов непредсказуемым. Так и начали игру датчане. Не прошло и минуты, как после глупой ошибки защитников сборной Латвии свою шайбу забросил Ник Олесен. Не успели латвийцы переварить эту резкую результативную атаку, как сборная Дании смогла ещё раз забросить довольно мусорную шайбу Артуру Шилову. На этот раз удалённому Тралмаксу не хватило нескольких секунд, чтобы полностью отсидеть свой штраф, и выступающий в шведском чемпионате Миккель Огор забил второй гол.

Сложно было ожидать, что в первом периоде будет и третья шайба, она не очень вытекала из логики игры. Для нелатвийца сложно пояснить, как пасует латвийский хоккей против соперника с похожим стилем. Именно Дания стала таким криптонитом для подопечных Харийса Витолиньша. Два гола из трёх оказались мусорными, однако это не так важно. Латвийцы серьёзно подсели во втором периоде, выглядели и правда бедно, а сборная Дании удивляла уверенностью в игре с не самыми последними лицами мирового хоккея.

Уже в конце первого периода латвийцы взбунтовались и забросили одну шайбу в ворота сборной Дании: Кристапс Зиле, которого клеймили за некоторые ошибки в прошлых встречах, смог забить гол и отправил команды отдыхать в раздевалки со счётом 3:1.

Латвийцы выходили после перерыва с настроением защищаться без каких-то намёков на заброшенные шайбы, но спустя несколько смен, ровно в середине игры, тот самый Зиле отдал передачу Эдуарду Тралмаксу, и тот сократил отставание в счёте до минимума.

Уже за семь минут до конца второго периода в драке сцепились Тралмакс и Оливер Лауридсен. Как оказалось, нервов уже не хватало, а латвийцы пытались забросить шайбу.

После этого было ровно девять минут очень ожесточённой борьбы, с двумя перекладинами ворот датчан, а также с безумными комбинациями на пятачке у Шилова. Удаления шли одно за другим, а самым интересным моментом для гола отметился Теодор Блюгерс, оказавшийся перед воротами датчан в меньшинстве, но тоже не сумевший обыграть Фредерика Андерсена.

Несмотря на большой перевес по вбрасываниям и хорошие показатели перед воротами соперника, сборная Латвии начала третий период с того, что лупила по голкиперу датчан, а также по перекладинам, штангам и щиткам вратаря. Ситуация никак не менялась, Янис Якс и хитовал, и бросал, однако никак не получалось сделать счёт равным. К 43-й минуте Витолиньш уже выдумал новую тройку: Тралмакс – Гиргенсонс – Дзиеркалс, они и сумели показать, что могут пробить голкипера Дании в третий раз. Уже до этого латвийцы снова перешли на игру в три звена, как в матче с Германией – посадили Даугавиньша, Букартса и Равинскиса. К этому времени сборная Дании бросила 16 раз, а латвийцы выстрелили в два раза больше, однако по-прежнему лишь две шайбы имели значение.

За три минуты до конца основного времени сборная Латвии сняла вратаря и взяла тайм-аут в надежде, что что-то получится. Однако сразу же после вбрасывания шайба попала в пустые ворота латвийцев, счёт стал 4:2, Олесен оформил дубль.

Обидное поражение Латвии, ведь в случае победы в основное время она могла получить достаточно простую сетку на плей-офф, и сыграть в 1/8 финала с Италией, а теперь будет соперничать со шведами. Вдвойне обидно, что команда Витолиньша, по сути, сдалась, допустив ошибку на первой минуте игры. Латвии не хватило психологической устойчивости, а что касается датчан, то скандинавам в плей-офф предстоит сыграть с чехами.