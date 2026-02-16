Чуда на ОИ-2026 не случилось! США выиграли группу, но догнать Канаду не удалось

Канада оказалась единственной сборной, которой удалось гарантировать себе первое место в группе на мужском олимпийском хоккейном турнире после двух встреч предварительного этапа.

Судьба прямой путёвки в четвертьфинал в квартете А решалась до последних секунд встречи Словакии и Швеции (на бумаге на расклад могла повлиять и игра Финляндии с Италией, но это был слишком нереалистичный вариант), а в коллективе под буквой С всё определял матч США и Германии.

Благодаря исходу во встрече Дании и Латвии – а там скандинавы взяли верх – подопечные Харольда Крайса гарантированно завершали групповой этап не ниже второго места. Но и вырвать у американцев первое они тоже могли — для этого было необходимо побеждать в основное время.

«Звёздно-полосатые» тем временем считали, с каким разрывом им нужно было обыгрывать Германию, чтобы сместить Канаду с общего первого места по итогам предварительного раунда. И необходимое число было, мягко говоря, труднодостижимым – итоговое преимущество в матче должно было составлять не менее 11 шайб.

Наращивали его подопечные Майка Салливана, проведшего два изменения по сравнению с игрой с датчанами (Келлер вместо Коннора и Хеллебайк вместо Свеймана), очень и очень медленно. В начале периода делать этого не получалось абсолютно – немцы цеплялись за каждую шайбу, навязывали сопернику силовую борьбу и создавали у чужих ворот не меньше, чем их более именитые оппоненты.

На расклад сил заметно повлияло отправление в штрафной параллелепипед, именуемый боксом, Лукаса Кельбле – и пусть самым ярким моментом первого большинства номинальных хозяев было столкновение в своей же зоне Остона Мэттьюса и Джека Хьюза, что едва не привело к голу в ворота Хеллебайка, в целом американцам удалось получить небольшой импульс, прибрать шайбу к своим рукам и начать заметно чаще угрожать владениям дебютанта крупных международных турниров Максимилиана Францреба.

С первой волной атак США Францреб и его оборона справились с достоинством, а вот вторая, образовавшаяся незадолго до перерыва, накрыла немцев с головой. Впервые на этом турнире заброшенной шайбой отметился второй бомбардир НХЛ среди защитников Зак Веренски. Европейцы недотерпели всего девять секунд – защита проспала подключение лидера «Коламбуса», у которого было достаточно времени, чтобы принять передачу от Мэттьюса и конвертировать её в точный бросок.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Во втором периоде капитан «звёздно-полосатых» забил уже сам. Хотя правильнее будет сказать закопал – шайба после наброса от Мэттью Ткачука застряла на пятаке, и Мэттьюс затем буквально добил её в ворота Францреба.

Надо признать, что дебютант немецкой сборной хорошо справлялся со своей работой и до поры оставлял команду в игре. Но третий гол США оказался полностью на его совести – Брок Фэйбер на удачу бросал в сторону ворот и едва ли мог бы рассчитывать на заброшенную шайбу. Однако Джек Айкел, видимо, очень сильно смутил голкипера Германии – тот не смог толком зафиксировать шайбу в ловушке и забросил её в свои же ворота.

К середине третьего периода все вопросы о победителе матча были окончательно сняты: автор «золотого» гола ЧМ-2025 Тейдж Томпсон встретил немцев из раздевалки лазерным по точности броском от синей линии, а через несколько минут Остон Мэттьюс занёс ещё одну шайбу в ворота расклеившегося Францреба – 5:0.

Доподлинно неизвестно, успели ли в США поверить в возможность забросить в ворота Германии ещё шесть шайб, чтобы опередить канадцев, но Тим Штюцле быстро разрушил любые подобные мысли: четвёртый гол немецкого таланта на этой Олимпиаде позволил ему догнать Маклина Селебрини в списке лучших снайперов турнира, а его сборной – избежать сухого поражения.

Чуда не произошло: Германии не удалось добыть сенсационную победу и выиграть группу С, а американцам – опередить Канаду и забрать себе первый посев в плей-офф. Теперь немцы сыграют в 1/8 финала с французами, а американцы будут ждать в четвертьфинале победителя противостояния Швеции и Латвии.