Сборная Латвии потерпела тяжёлое поражение и теперь должна совершить чудо, чтобы пройти квалификацию. Но такой опыт у неё уже есть.

Один из фаворитов вылетит в четвертьфинале. А с кем сыграет Канада? Сетка плей-офф на ОИ

В воскресенье, 15 февраля, в Италии завершился групповой раунд в хоккейном турнире на Олимпийских играх. На первом этапе 12 сборных были разбиты на три группы по четыре в каждой. Они играли в один круг. Команды, занявшие первые места в своих группах, а также команда, занявшая второе место и имеющая наилучшие показатели, автоматически вышли в четвертьфинал.

Свои группы выиграли сборные Канады, США и Словакии. Лучшей из вторых команд оказалась сборная Финляндии. Таким образом, они напрямую отобрались в четвертьфинал Олимпиады и получили дополнительный выходной.

Остальные восемь команд выстроились в общую таблицу по следующим показателям: место в группе, набранные очки, разница шайб, наибольшее количество заброшенных шайб. Согласно списку команды сыграют в квалификационном раунде по следующему принципу: 5-я команда проводит матч с 12-й, 6-я – с 11-й, 7-я – с 10-й и 8-я – с 9-й. Победители этих пар выходят в четвертьфинал, где встретятся с четырьмя лучшими командами по итогам первого этапа.

Пары 1/8 финала плей-офф хоккейного турнира Олимпиады

Швейцария (5) — Италия (12);

Германия (6) — Франция (11);

Швеция (7) — Латвия (10);

Чехия (8) — Дания (9).

На бумаге в каждом из квалификационных матчей вроде бы есть очевидные фавориты, но только в первой и второй встречах подобный статус Швейцарии и Германии и вовсе не подлежит никаким сомнениям. Команда Патрика Фишера на групповом этапе Олимпиады потеряла трёх ключевых хоккеистов, причём для Кевина Фиалы олимпийский турнир точно завершён, а Денис Мальгин и Андреа Глаузер ещё могут вернуться на лёд в будущих матчах. Если этого не произойдёт, потеря сразу трёх ведущих игроков может сильно ударить по медальным перспективам швейцарцам, однако итальянцы не выглядят командой, которая может этим воспользоваться.

Сборная Швейцарии Фото: Gregory Shamus/Getty Images

На групповом этапе итальянцы выдали две приличные встречи со Швецией и Словакией, заставив своих соперников приложить серьёзные усилия, чтобы добыть итоговые победы. Но в своём заключительном матче в предварительном раунде итальянцы оставили жуткое впечатление, нарвавшись на унизительный разгром от Финляндии (0:11). В той игре в створ ворот сборной Италии было произведено больше 60 бросков, что стало рекордом для Олимпиад с участием игроков НХЛ. Невероятно сложно вообразить, что в квалификации итальянцы смогут выбить из борьбы Швейцарию.

Леон Драйзайтль, Тим Штюцле и их партнёры по сборной Германии также должны на классе отправляться в четвертьфинал, преодолев сопротивление одного из главных аутсайдеров олимпийского турнира – сборной Франции. В трёх сыгранных матчах французы пропустили 20 голов, что стало худшим показателем среди всех участников, даже итальянцы пропустили на один гол меньше.

Интересно, что по итогам последнего дня предварительного этапа немцы могли занять и более низкое место в своей группе, и тогда они бы получили совсем другую сетку плей-офф, но свой шанс упустила сборная Латвии. Команда Харийса Витолиньша в случае любой победы во встрече со сборной Дании выходила бы в квалификацию на итальянцев, однако прибалты полностью провалили начало матча и пропустили три быстрые шайбы. По ходу встречи латвийцы смогли до минимума сократить отставание в счёте, но замена вратаря на шестого полевого игрока обернулась лишь голом в пустые ворота.

Сборная Латвии Фото: Sarah Stier/Getty Images

Из-за этого Латвия заняла последнее место в группе и вышла в квалификации на сборную Швеции, тогда как датчане получили в соперники чехов. В этих матчах фаворит тоже очевиден, но, если в 1/8 финала и может произойти сенсация, то в одной из этих встреч. Например, в памяти шведских болельщиков крепко сидит их последняя встреча с Латвией в плей-офф международного соревнования.

В 2023 году две эти сборные сыграли в четвертьфинале чемпионата мира, и тогда шведы под руководством как раз Сэма Халлама потерпели болезненное поражение. Кстати, это поражение запомнилось и самим шведским хоккеистам, которые после этого выиграли два матча у Латвии на ЧМ-2024 и ЧМ-2025 с общим счётом 13:2. Однако те матчи были сыграны на групповом этапе, а что порой происходит со шведами в плей-офф, все прекрасно знают.

Датчане же на последнем чемпионате мира запомнились победой в четвертьфинале со сборной Канады. Та канадская команда, конечно, сильно уступает её нынешнему созыву. Тем не менее за «кленовых» играли Джордан Биннингтон, Сидни Кросби, Натан Маккиннон и Маклин Селебрини, однако датчане преподнесли грандиозный сюрприз даже в отсутствие на последнем рубеже Фредерика Андерсена, который сейчас является первым номером их команды на Олимпиаде, поэтому чехам расслабляться не стоит.

Если же никаких сенсаций всё-таки не случится, в четвертьфинале состоится топ-сражение между Швецией и США, по итогам которого один из фаворитов Олимпиады гарантированно распрощается с медальными надеждами. В других матчах 1/4 финала должны встретиться Канада и Чехия, Словакия и Германия, Финляндия и Швейцария.

По завершении четвертьфиналов произойдёт перепосев. В полуфинале команда с наиболее высоком рейтингом сыграет со сборной с худшим рейтингом среди участников 1/2 финала, а две другие сборные – друг с другом.

Сетка 1/4 финала плей-офф хоккейного турнира Олимпиады

Канада (1) — Чехия (8)/Дания (9)

США (2) — Швеция (7)/Латвия (10)

Словакия (3) — Германия (6)/Франция (11)

Финляндия (4) — Швейцария (5)/Италия (12)

Матчи 17 февраля