Тяжёлая травма нападающего сборной Швейцарии Кевина Фиалы на ОИ-2026 в Милане, что произошло

Тяжёлая травма звезды НХЛ на ОИ не прибила Швейцарию. Это давно команда для больших дел
Павел Панышев
Хоккеисты Патрика Фишера вполне могут побороться за медали Игр.

Сборная Швейцарии завершила олимпийский хоккейный турнир на втором месте в группе A. Решающей оказалась победа в овертайме в матче с чехами накануне. Достойный результат для команды Патрика Фишера, который уже много лет работает с «сырными» и выстраивает более чем боеспособный коллектив.

Большие достижения швейцарцев на Играх датированы давнишними 1928 и 1948 годами, когда удавалось выигрывать бронзовые награды в родном Санкт-Морице. Впрочем, исходя из последних успехов Швейцарии на чемпионатах мира (добраться до золота никак не получается, зато серебра – предостаточно), можно однозначно заявить: эта сборная созрела для больших дел.

Казалось, по швейцарцам могла серьёзно ударить тяжёлая травма звёздного форварда «Лос-Анджелеса» Кевина Фиалы. Это событие, увы, одно из самых печальных на нынешней Олимпиаде в Милане. Напомним, хоккеист не смог самостоятельно покинуть лёд после силового приёма в исполнении нападающего сборной Канады Тома Уилсона. Фиалу увезли на носилках.

Заявление швейцарского хоккейного союза:
Официально
Федерация хоккея Швейцарии выступила с заявлением о состоянии травмированного Кевина Фиалы

«Это Олимпийские игры, мне ужасно жаль, что он, возможно, не сможет продолжить играть. Желаю его семье и ему самому всего наилучшего и выражаю свою поддержку. Никогда не хочется видеть, как игрок получает травму, особенно на таком турнире», — оправдывался после матча сам Уилсон, давно известный своей грязной игрой и регулярными провокациями в НХЛ.

Травма Кевина Фиалы

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Порой такие эпизоды, как с Фиалой, деморализуют целый коллектив. Мало того, что команда лишилась отличного нападающего и прекрасного мастера, так ещё и психологически пережить подобное в рамках краткосрочного турнира, коим является Олимпиада, всегда сложно.

«Медицинские расходы покрывает его сборная», — рассказал «Чемпионату» вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли на вопрос о травме Фиалы. Это к тому, что пострадавшие швейцарцы ещё и попали на кругленькую сумму.

Однако не просто так Патрик Фишер долго и кропотливо трудится, монтируя и собирая командный механизм, словно швейцарские часы, буквально по винтикам, чтобы у него потом всё моментально развалилось. Именно поэтому и он сам уверен в команде, и команда уверена в нём.

Теперь швейцарцам предстоит сыграть в так называемом квалификационном раунде с итальянцами (и сложно представить, что здесь возникнут проблемы), а в четвертьфинале лучшие команды группового этапа сразятся как раз с победителями 1/8 финала.

И тут опять вспоминается победа сборной Швейцарии во встрече с Чехией в рамках группового этапа: именно благодаря ей подопечным Фишера удалось избежать попадания в сетку к канадцам. А уж справиться с нестабильными финнами, матч с которыми и светит команде Швейцарии дальше, вполне возможно. Те же словаки это уже доказали.

