Тяжёлая травма звезды НХЛ на ОИ не прибила Швейцарию. Это давно команда для больших дел

Сборная Швейцарии завершила олимпийский хоккейный турнир на втором месте в группе A. Решающей оказалась победа в овертайме в матче с чехами накануне. Достойный результат для команды Патрика Фишера, который уже много лет работает с «сырными» и выстраивает более чем боеспособный коллектив.

Большие достижения швейцарцев на Играх датированы давнишними 1928 и 1948 годами, когда удавалось выигрывать бронзовые награды в родном Санкт-Морице. Впрочем, исходя из последних успехов Швейцарии на чемпионатах мира (добраться до золота никак не получается, зато серебра – предостаточно), можно однозначно заявить: эта сборная созрела для больших дел.

Казалось, по швейцарцам могла серьёзно ударить тяжёлая травма звёздного форварда «Лос-Анджелеса» Кевина Фиалы. Это событие, увы, одно из самых печальных на нынешней Олимпиаде в Милане. Напомним, хоккеист не смог самостоятельно покинуть лёд после силового приёма в исполнении нападающего сборной Канады Тома Уилсона. Фиалу увезли на носилках.

«Это Олимпийские игры, мне ужасно жаль, что он, возможно, не сможет продолжить играть. Желаю его семье и ему самому всего наилучшего и выражаю свою поддержку. Никогда не хочется видеть, как игрок получает травму, особенно на таком турнире», — оправдывался после матча сам Уилсон, давно известный своей грязной игрой и регулярными провокациями в НХЛ.

Порой такие эпизоды, как с Фиалой, деморализуют целый коллектив. Мало того, что команда лишилась отличного нападающего и прекрасного мастера, так ещё и психологически пережить подобное в рамках краткосрочного турнира, коим является Олимпиада, всегда сложно.

«Медицинские расходы покрывает его сборная», — рассказал «Чемпионату» вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли на вопрос о травме Фиалы. Это к тому, что пострадавшие швейцарцы ещё и попали на кругленькую сумму.

Однако не просто так Патрик Фишер долго и кропотливо трудится, монтируя и собирая командный механизм, словно швейцарские часы, буквально по винтикам, чтобы у него потом всё моментально развалилось. Именно поэтому и он сам уверен в команде, и команда уверена в нём.

Теперь швейцарцам предстоит сыграть в так называемом квалификационном раунде с итальянцами (и сложно представить, что здесь возникнут проблемы), а в четвертьфинале лучшие команды группового этапа сразятся как раз с победителями 1/8 финала.

И тут опять вспоминается победа сборной Швейцарии во встрече с Чехией в рамках группового этапа: именно благодаря ей подопечным Фишера удалось избежать попадания в сетку к канадцам. А уж справиться с нестабильными финнами, матч с которыми и светит команде Швейцарии дальше, вполне возможно. Те же словаки это уже доказали.