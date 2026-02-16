Американцы не впечатляют, Канада возьмёт золото. Мнение после группового этапа Олимпиады

Групповой этап хоккейного турнира Олимпиады подошёл к концу. Уже завтра, 17 февраля, пройдёт квалификация, где определятся первые вылетевшие и все четвертьфиналисты.

Первый этап оказался богатым на события. Но главное, что он подарил — пищу для размышлений.

Основная мысль по итогам группового этапа: пока Олимпиада себя полностью оправдывает. Турнир получается на удивление живым, эмоциональным и непредсказуемым. Неожиданные результаты, курьёзные голы, потрясающие вратарские перформансы и даже локальные сюжеты (вроде гренландского флага на матче США — Дания) — это всё создаёт классную атмосферу и заставляет включать каждый матч.

Примечательно, что на групповом этапе абсолютно проходных игр практически не было. Разве что Финляндия — Италия (11:0), Швейцария — Франция (4:0) да Канада — Франция (10:2). По меркам такого турнира — мелочь. Во всех остальных встречах шла довольно серьёзная борьба, хоть итоговый счёт это и не всегда отражал.

О главных открытиях и разочарованиях группового этапа мы подробнее поговорим перед стартом квалификации, однако нельзя не отметить то, насколько шикарно провели турнир хозяева Олимпиады. Вероятно, следующий матч станет для них последним на Играх, но болельщики уже должны чествовать их как героев.

Сборная Италии Фото: Julien De Rosa/Getty Images

Приятно порадовали и словаки, выигравшие группу B, а также крепкие латвийцы, навязавшие борьбу за второе место в квартете C. Неплохо выступили датчане, едва не отобравшие очки у американцев.

Самую красивую и уверенную игру на групповом этапе показала Канада. Можно использовать слово «ожидаемо», но вряд ли кто-то ожидал именно такого доминирования от «кленовых». Они попали в группу лишь с одним явным аутсайдером, а Чехия и Швейцария не мальчики для битья. Первые полтора года назад выиграли чемпионат мира, а вторые побывали в финале двух последних ЧМ. Однако канадцы и с ними легчайше разделались.

Пока именно «кленовые» выглядят безоговорочными фаворитами. Непонятно, кто способен посоперничать с ними. Подопечные Джона Купера показывают красочную, но в то же время надёжную и сбалансированную игру, практически ничего не позволяют создать оппонентам и в итоге без лишнего труда забирают своё.

Отдельно скажу: форма Коннора Макдэвида, Натана Маккиннона и Маклина Селебрини впечатляет. Их поставили в одно звено только по ходу второго матча группы, однако у них сразу же образовалась поразительная «химия». Пока их не так часто выпускают именно в таком сочетании, но, когда уж дают сыграть тройке Маков, зрители видят, возможно, самое эстетичное и эффективное зрелище.

А вот другие сборные, считавшиеся претендентами на победу на Олимпиаде, пока не впечатляют – правда, в разной степени.

Сборную США многие эксперты до старта Игр называли главным фаворитом, но она выступает не очень ровно. Выиграть-то все матчи выиграла, да вот только качество игры вызывает вопросы. Сначала долго мучилась с Латвией (хоть в конце концов и дожала команду Харийса Витолиньша), потом едва не упустила очки во встрече с Данией, где растранжирила не один момент и пропустила несколько очень лёгких шайб. Не так должен выглядеть главный претендент на олимпийское золото. Особенно когда параллельно есть Канада, разрывающая более статусных соперников, нежели были у Штатов.

Шведы довольно сильно разочаровали. Звёздная команда не показывала ничего внятного, часто «выключалась». У неё есть неплохие шансы вылететь с турнира уже на стадии четвертьфинала.

Финляндия также очень слабо начала Олимпиаду. Внутренние склоки, видимо, серьёзно повлияли на хоккеистов. Конечно, на счету Суоми победа в скандинавском дерби, но вряд ли её можно назвать достаточно показательной, учитывая слабое выступление «Тре Крунур». В полуфинал-то финны должны проходить, однако по такой игре олимпийское золото им не светит. Хоть я лично до старта турнира называл их главными претендентами на чемпионство.

Сборная Финляндии Фото: Andrea Branca/Getty Images

Приятно радует, что Олимпиада удивляет и индивидуальными перформансами. Вырисовывается примечательная тенденция: те, кто не блещет в этом сезоне, громко о себе заявляют в Италии.

Среди таких хоккеистов в первую очередь выделяется Юрай Слафковски. Он, конечно, не проваливается в НХЛ, но в «Монреале» от него явно ждут большего. На Олимпиаде же Слафковски — лидер сборной Словакии, он с 6 (3+3) очками идёт на втором месте в списке лучших бомбардиров — сразу после Макдэвида.

Схожие вещи можно сказать о двух его партнёрах — Далиборе Дворски и Самуэле Главае. Первый всего за три встречи Олимпиады уже набрал 27% всех очков от их количества в нынешнем сезоне НХЛ. Дворски оформил 4 (2+2) результативных действия, в то время как в «Сент-Луисе» на его счету всего 15 (9+6) очков, хотя он провёл аж на 44 матча больше. А Главай — один из худших вратарей АХЛ в нынешнем сезоне, зато на Играх тащит сборную Словакии. Среди голкиперов, сыгравших хотя бы два матча, Самуэль — третий по проценту отражённых бросков (93,4%) и пятый по коэффициенту надёжности (3,00). Именно он стал главным героем сенсационной победы во встрече с Финляндией, совершив 38 сейвов.

Были и другие яркие выступления. Например, Джордан Биннингтон, нещадно критиковавшийся перед стартом турнира, «засушил» Чехию, а Элиас Петтерссон, которым недовольны в «Ванкувере», отгрузил важный дубль Словакии.

Даже удивительно, как некоторые хоккеисты преображаются на таких турнирах.

В то же время часть тех, кто должен был зажигать, действительно зажигает. Макдэвид опять бьёт рекорды, Селебрини уже стал самым молодым автором заброшенной шайбы сборной Канады на Олимпиаде, а Кросби — самым возрастным. Сид ещё и побил национальный рекорд по количеству очков на Играх с участием НХЛ.

Хороши и Мартин Нечас, Лукас Рэймонд, Расмус Далин — в общем, те, от кого и ждали результатов.

Так что на этой Олимпиаде можно насладиться и качественной игрой звёзд мирового хоккея, и неожиданными вспышками тех, кто проводит турнир жизни. Кажется, мы получаем достаточно красивых историй. А это не может не радовать.

Уже совсем скоро начнутся матчи квалификации, и там нас тоже будут ждать сюрпризы и красивый хоккей. Есть все основания полагать, что с сенсациями на этой Олимпиаде ещё не закончили. А главное, что многое говорит о турнире, — даже непонятно, от кого именно ждать этих сенсаций.

Ведь удивить на Играх может вообще любой.