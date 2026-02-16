Что может помешать сборной Канады по хоккею выиграть золото Олимпиады?

Закончился групповой этап Олимпиады — и для турнира, которого в таком формате ждали 12 лет, это было блёкло. Европейские сборные массово разочаровали: шведы за три матча хорошо играли минут 15 во встрече со Словакией и всё равно не добились главной цели; финны тоже обломали зубы о словаков. Звёзды Чехии не помогли ей компенсировать недостаток глубины, а немцы с лучшим составом в истории заняли второе место в группе, но на соплях за счёт разницы шайб.

Всех поразила только Канада. На бумаге у канадцев уже нет такого радикального превосходства в плане таланта над остальным миром, как лет 20-25 назад. Тогда бо́льшая часть звёзд НХЛ представляла одну страну, а абсолютное большинство всех энхаэловцев было канадцами. В 1998-м, например, обозревателям казалось, что сборная с Гретцки, Бурком, Линдросом и Ко вынесет всех спокойно и легко — однако в итоге канадцы проиграли оба медальных матча.

Однако на деле спокойно и легко разобралась сборная, которая на бумаге везла на Игры свою худшую в истории бригаду вратарей и уступающий (на фоне прошлых команд) набор защитников. Несмотря на мечты об объединении нескольких звёзд в одном звене, Джон Купер и его штаб решили сделать несколько равных звеньев, и это было логично с учётом трендов нынешнего хоккея на глубину — пусть периодически два Мака и оказывались в одном звене.

Вообще, это было бы хорошим поводом задаться вопросом, когда Канада и США успели так обскакать европейские сборные в плане использования своего таланта. Это хорошо видно по чемпионатам мира: раньше для победы там американским сборным надо было потрудиться в плане привлечения звёздных составов, однако турниры 2021-го и 2023-го выигрывали крайне блёклые по именам канадские команды. Вот и сейчас европейцы именно с точки зрения командного управления выглядят бледно.

Джон Купер и его команда Фото: Xavier Laine/Getty Images

В результате за три матча группового турнира Канада забросила 20 шайб — и даже если мы учтём разгром Франции, то на прошлых играх и аутсайдеров «кленовые» выносили спокойнее. Возможно, тем же чехам надо было докатить до конца последнюю смену в первом периоде первого матча, потому что «народны тим» долгое время отражала напор и организовывала контригру — но получилось так, как получилось. Тот гол Маклина Селебрини запустил канадскую хоккейную операцию «буря и натиск».

Интересно, что на прошлых чемпионских Играх такой истории доминирования у Канады нет. В Солт-Лейке групповой этап они закончили на третьем месте и с отрицательной разницей шайб, в Ванкувере вынуждены были играть квалификационные матчи после поражения от Штатов и победы над Швейцарией лишь по буллитам, в Сочи победили в первую очередь за счёт надёжной обороны. Причём те составы были не менее крутыми в плане атакующих звёзд — а зачастую и более.

Аналогия — не аргумент, но в том же Солт-Лейке вихрем по групповому турниру пронеслись шведы. Тогда команда Харди Нильссона за счёт системы, которую называли «торпедо-хоккей» (не имеет отношения к Оке и Волге) обыграла и канадцев, и действующих чемпионов финнов, уверенно выйдя в четвертьфинал с первого места. Так что гол Владимира Копатя и проход белорусов в той ситуации были сенсационны втройне. Впрочем, это шведы — у них история сенсационных вылетов от андердогов очень богата что на ЧМ, что на ОИ.

Если брать уже современную эпоху, то канадцев на Олимпиаде остановил сначала Доминик Гашек (1998), а потом – Евгений Набоков (2006). Кристерс Гудлевскис в Сочи выдал матч жизни, отразив 55 бросков: Латвии до овертайма тогда не хватило семи минут. Горячий вратарь — это явно необходимое условие прохода Канады. Как с ними на Олимпиаде? Пока печально: шведская бригада полностью провалилась, Юусе Сарос неоднозначен, Джереми Свейман удивил всех голом от красной линии. Правда, в паре Чехия — Дания, на которую выходят канадцы в четвертьфинале, есть очень куражные Лукаш Достал и Фредерик Андерсен. Тот же Достал держал чехов очень долго, пока у них просто не хватило мобильности.

Мобильность и интенсивность — тоже крайне важные качества. Кажется, европейские сборные перестали вытягивать то, что у звёзд НХЛ не только стали быстрее бежать ноги, но и качество принятия решений при этом не упало. Чехи и швейцарцы в групповом этапе в какой-то момент просто перестали успевать. Довольно мобильными (на бумаге) могут быть шведы, и качества их обороны могут позволить выходить из-под канадского прессинга, однако «Тре Крунур» надо ещё вылезти из ситуации, в которой они сами оказались.

Неочевидная слабость: силовая борьба на грани фола может привести к необязательному удалению. Хрестоматийный пример — ЧМ-2012, когда в самой концовке Райан Гетцлаф внезапно вынес словака в колено, Канада получила пятиминутный несгораемый штраф, пропустила и вылетела. Чёткой линии судейства на этих Играх просто нет — и кто знает, не подведёт ли тот же Том Уилсон, который часто проходит по грани, свою команду в ключевой момент.

Слабости канадцев, которые рисовались перед турниром (спорная вратарская бригада и потенциально медленная защита) пока по ним не бьют. Джордан Биннингтон получил место в первом матче, хотя приехал в Милан буквально худшим вратарём лиги по продвинутой статистике (-24,9 пропущенных гола сверх xG – вообще худший результат за три последних сезона в лиге). Однако Биннингтон показал себя вратарём для больших игр и при скользком счёте сделал несколько реальных спасений, когда чехи перехватывали инициативу.

Пока Джордан Биннингтон — сила Канады, а не слабость Фото: RvS.Media/Getty Images

То есть бороться с нынешней Канадой можно, найти правильную тактику можно — и чехи, хотя не забили (в отличие от Швейцарии) делали правильные вещи, однако не хватило силёнок, а гол Хорвата так вообще полностью прибил. В теории по мобильности с Канадой могут соперничать американцы — и то, что они отсекли от сборной всех техничных малышей, как раз и указывает на подготовку к матчу в первую очередь с физически сильным соперником. Однако в идеальном мире должно сойтись много факторов.

Впрочем, иногда фавориты вылетают очень легко и просто — тем более мы говорим не о серии до четырёх побед, а об одной встрече, где и потенциальный овертайм играется в довольно случайном формате «3 на 3». Все наши расклады и представления может отправить в утиль вратарь, который решил провести матч жизни. Не просто так Олимпиада считается временем сенсаций.