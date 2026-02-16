Макдэвид установит вечный рекорд Олимпиад с НХЛ? Осталось сделать всего три шага

Скидки
Коннор Макдэвид может установить рекорд Олимпиады по очкам за один турнир, кто рекордсмен, сколько нужно набрать

Дмитрий Сторожев
Коннор Макдэвид
Такого начала турнира не было ни у кого — то ли ещё будет?

Групповой этап мужского хоккейного олимпийского турнира только-только подошёл к концу, а у нас уже есть рекорд для подобных мероприятий с участниками игроков из НХЛ. И установил его, кто бы вы думали, Коннор Макдэвид.

В каждом из первых трёх матчей лидер канадской сборной набрал по три очка – в стартовой встрече с чехами капитан «Эдмонтона» оформил ассистентский хет-трик, а игры со Швейцарией и Францией он завершил с одинаковыми 1+2 в протоколе.

Итоговые девять результативных действий стали рекордными для первых трёх матчей на Олимпиадах с участием энхаэловцев, и Коннору по силам установить абсолютный рекорд для Игр по количеству очков за один турнир.

До его повторения Макдэвиду осталось всего лишь два раза забить самому или ассистировать партнёрам – с учётом его нынешнего темпа набора очков на это форварду потребуется всего лишь два периода четвертьфинала, в котором его сборная сыграет либо с Чехией, против которой он уже показал себя во всей красе, либо с Данией.

А если вспомнить, что мы ждём от Канады как минимум появления в финале, этот рекорд может быть побит с огромным запасом – потому что по нынешнему графику Коннор идёт на итоговый результат в 18 голевых действий.

Так с кем же сейчас заочно соревнуется Макдэвид?

Лучшие бомбардиры олимпийских турниров с игроками НХЛ

ИгрокСтранаГодМатчиГолыПередачиОчки
1.Теэму СеляннеФинляндия200686511
2.Саку КойвуФинляндия200683811
3.Мариан ГоссаСловакия200665510
4.Даниэль АльфредссонШвеция200685510
5.Теэму СеляннеФинляндия199854610
6.Павол ДемитраСловакия201073710
7.Саку КойвуФинляндия199862810
8.Павел БуреРоссия19986909
9.Матс СундинШвеция20024549
10.Вилле ПелтоненФинляндия20068459
11.Александр КорешковКазахстан19987369
12.Мариан ГоссаСловакия20107369
13.Коннор МакдэвидКанада2026*3279

* – турнир продолжается

Обращает на себя внимание тот факт, что ранее ни один соотечественник Макдэвида не добирался до отметки в девять очков. Предыдущий национальный рекорд установил Джонатан Тэйвз – в 2010 году в Ванкувере он оформил 1+7 в семи матчах и превзошёл достижение Джо Сакика, который восемью годами ранее оформил 4+3 за шесть игр в Солт-Лейк-Сити.

Благодаря Коннору Канада уже встала в один ряд с такими странами, как Финляндия, Швеция, Словакия, Россия и… Казахстан. Да, даже у наших соседей был игрок, который набирал не менее девяти очков на Олимпиаде с энхаэловцами, и Александру Корешкову удалось сделать это ещё в Нагано – на первых Играх с представителями сильнейшей лиги мира.

По два раза в этом списке оказались финны Теэму Селянне и Саку Койву, которые зажигали вместе на двух Олимпиадах – в Нагано и Турине. В Солт-Лейк-Сити Койву не оказалось из-за раковой болезни, и без него Селянне набрал всего три очка в четырёх матчах. Зато в Италии этот дуэт едва не привёл Суоми к золотым медалям.

Лучшие бомбардиры ОИ-2026

Хорошие шансы как минимум повторить, если вовсе не превзойти достижение финских легенд есть и у нескольких нынешних партнёров Макдэвида. Невероятный Маклин Селебрини и неувядающий Сидни Кросби совершили по шесть результативных действий, один из главных конкурентов Коннора в борьбе за звание лучшего бомбардира НХЛ Натан Маккиннон записал в свой актив всего на одно меньше.

Посоревноваться с остальными может и Юрай Слафковски, также набравший шесть очков по итогам группового этапа, но для этого Словакии необходимо преодолевать порог четвертьфинала – надо признать, что шансы на это у «рыцарей» довольно неплохие.

Однако главная гонка, конечно, у Макдэвида – в ближайшую неделю мы узнаем, сможет ли он поставить рекорд, у которого будут шансы стать вечным.

Телеграм-канал автора о российском и зарубежном хоккее.
