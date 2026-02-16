Макдэвид установит вечный рекорд Олимпиад с НХЛ? Осталось сделать всего три шага

Такого начала турнира не было ни у кого — то ли ещё будет?

Групповой этап мужского хоккейного олимпийского турнира только-только подошёл к концу, а у нас уже есть рекорд для подобных мероприятий с участниками игроков из НХЛ. И установил его, кто бы вы думали, Коннор Макдэвид.

В каждом из первых трёх матчей лидер канадской сборной набрал по три очка – в стартовой встрече с чехами капитан «Эдмонтона» оформил ассистентский хет-трик, а игры со Швейцарией и Францией он завершил с одинаковыми 1+2 в протоколе.

Итоговые девять результативных действий стали рекордными для первых трёх матчей на Олимпиадах с участием энхаэловцев, и Коннору по силам установить абсолютный рекорд для Игр по количеству очков за один турнир.

До его повторения Макдэвиду осталось всего лишь два раза забить самому или ассистировать партнёрам – с учётом его нынешнего темпа набора очков на это форварду потребуется всего лишь два периода четвертьфинала, в котором его сборная сыграет либо с Чехией, против которой он уже показал себя во всей красе, либо с Данией.

А если вспомнить, что мы ждём от Канады как минимум появления в финале, этот рекорд может быть побит с огромным запасом – потому что по нынешнему графику Коннор идёт на итоговый результат в 18 голевых действий.

Так с кем же сейчас заочно соревнуется Макдэвид?

Лучшие бомбардиры олимпийских турниров с игроками НХЛ

№ Игрок Страна Год Матчи Голы Передачи Очки 1. Теэму Селянне Финляндия 2006 8 6 5 11 2. Саку Койву Финляндия 2006 8 3 8 11 3. Мариан Госса Словакия 2006 6 5 5 10 4. Даниэль Альфредссон Швеция 2006 8 5 5 10 5. Теэму Селянне Финляндия 1998 5 4 6 10 6. Павол Демитра Словакия 2010 7 3 7 10 7. Саку Койву Финляндия 1998 6 2 8 10 8. Павел Буре Россия 1998 6 9 0 9 9. Матс Сундин Швеция 2002 4 5 4 9 10. Вилле Пелтонен Финляндия 2006 8 4 5 9 11. Александр Корешков Казахстан 1998 7 3 6 9 12. Мариан Госса Словакия 2010 7 3 6 9 13. Коннор Макдэвид Канада 2026* 3 2 7 9

* – турнир продолжается

Обращает на себя внимание тот факт, что ранее ни один соотечественник Макдэвида не добирался до отметки в девять очков. Предыдущий национальный рекорд установил Джонатан Тэйвз – в 2010 году в Ванкувере он оформил 1+7 в семи матчах и превзошёл достижение Джо Сакика, который восемью годами ранее оформил 4+3 за шесть игр в Солт-Лейк-Сити.

Благодаря Коннору Канада уже встала в один ряд с такими странами, как Финляндия, Швеция, Словакия, Россия и… Казахстан. Да, даже у наших соседей был игрок, который набирал не менее девяти очков на Олимпиаде с энхаэловцами, и Александру Корешкову удалось сделать это ещё в Нагано – на первых Играх с представителями сильнейшей лиги мира.

По два раза в этом списке оказались финны Теэму Селянне и Саку Койву, которые зажигали вместе на двух Олимпиадах – в Нагано и Турине. В Солт-Лейк-Сити Койву не оказалось из-за раковой болезни, и без него Селянне набрал всего три очка в четырёх матчах. Зато в Италии этот дуэт едва не привёл Суоми к золотым медалям.

Лучшие бомбардиры ОИ-2026

Хорошие шансы как минимум повторить, если вовсе не превзойти достижение финских легенд есть и у нескольких нынешних партнёров Макдэвида. Невероятный Маклин Селебрини и неувядающий Сидни Кросби совершили по шесть результативных действий, один из главных конкурентов Коннора в борьбе за звание лучшего бомбардира НХЛ Натан Маккиннон записал в свой актив всего на одно меньше.

Посоревноваться с остальными может и Юрай Слафковски, также набравший шесть очков по итогам группового этапа, но для этого Словакии необходимо преодолевать порог четвертьфинала – надо признать, что шансы на это у «рыцарей» довольно неплохие.

Однако главная гонка, конечно, у Макдэвида – в ближайшую неделю мы узнаем, сможет ли он поставить рекорд, у которого будут шансы стать вечным.