Макдэвид установит вечный рекорд Олимпиад с НХЛ? Осталось сделать всего три шага

Групповой этап мужского хоккейного олимпийского турнира только-только подошёл к концу, а у нас уже есть рекорд для подобных мероприятий с участниками игроков из НХЛ. И установил его, кто бы вы думали, Коннор Макдэвид.
В каждом из первых трёх матчей лидер канадской сборной набрал по три очка – в стартовой встрече с чехами капитан «Эдмонтона» оформил ассистентский хет-трик, а игры со Швейцарией и Францией он завершил с одинаковыми 1+2 в протоколе.
Итоговые девять результативных действий стали рекордными для первых трёх матчей на Олимпиадах с участием энхаэловцев, и Коннору по силам установить абсолютный рекорд для Игр по количеству очков за один турнир.
До его повторения Макдэвиду осталось всего лишь два раза забить самому или ассистировать партнёрам – с учётом его нынешнего темпа набора очков на это форварду потребуется всего лишь два периода четвертьфинала, в котором его сборная сыграет либо с Чехией, против которой он уже показал себя во всей красе, либо с Данией.
А если вспомнить, что мы ждём от Канады как минимум появления в финале, этот рекорд может быть побит с огромным запасом – потому что по нынешнему графику Коннор идёт на итоговый результат в 18 голевых действий.
Так с кем же сейчас заочно соревнуется Макдэвид?
Лучшие бомбардиры олимпийских турниров с игроками НХЛ
|№
|Игрок
|Страна
|Год
|Матчи
|Голы
|Передачи
|Очки
|1.
|Теэму Селянне
|Финляндия
|2006
|8
|6
|5
|11
|2.
|Саку Койву
|Финляндия
|2006
|8
|3
|8
|11
|3.
|Мариан Госса
|Словакия
|2006
|6
|5
|5
|10
|4.
|Даниэль Альфредссон
|Швеция
|2006
|8
|5
|5
|10
|5.
|Теэму Селянне
|Финляндия
|1998
|5
|4
|6
|10
|6.
|Павол Демитра
|Словакия
|2010
|7
|3
|7
|10
|7.
|Саку Койву
|Финляндия
|1998
|6
|2
|8
|10
|8.
|Павел Буре
|Россия
|1998
|6
|9
|0
|9
|9.
|Матс Сундин
|Швеция
|2002
|4
|5
|4
|9
|10.
|Вилле Пелтонен
|Финляндия
|2006
|8
|4
|5
|9
|11.
|Александр Корешков
|Казахстан
|1998
|7
|3
|6
|9
|12.
|Мариан Госса
|Словакия
|2010
|7
|3
|6
|9
|13.
|Коннор Макдэвид
|Канада
|2026*
|3
|2
|7
|9
* – турнир продолжается
Обращает на себя внимание тот факт, что ранее ни один соотечественник Макдэвида не добирался до отметки в девять очков. Предыдущий национальный рекорд установил Джонатан Тэйвз – в 2010 году в Ванкувере он оформил 1+7 в семи матчах и превзошёл достижение Джо Сакика, который восемью годами ранее оформил 4+3 за шесть игр в Солт-Лейк-Сити.
Благодаря Коннору Канада уже встала в один ряд с такими странами, как Финляндия, Швеция, Словакия, Россия и… Казахстан. Да, даже у наших соседей был игрок, который набирал не менее девяти очков на Олимпиаде с энхаэловцами, и Александру Корешкову удалось сделать это ещё в Нагано – на первых Играх с представителями сильнейшей лиги мира.
По два раза в этом списке оказались финны Теэму Селянне и Саку Койву, которые зажигали вместе на двух Олимпиадах – в Нагано и Турине. В Солт-Лейк-Сити Койву не оказалось из-за раковой болезни, и без него Селянне набрал всего три очка в четырёх матчах. Зато в Италии этот дуэт едва не привёл Суоми к золотым медалям.
Хорошие шансы как минимум повторить, если вовсе не превзойти достижение финских легенд есть и у нескольких нынешних партнёров Макдэвида. Невероятный Маклин Селебрини и неувядающий Сидни Кросби совершили по шесть результативных действий, один из главных конкурентов Коннора в борьбе за звание лучшего бомбардира НХЛ Натан Маккиннон записал в свой актив всего на одно меньше.
Посоревноваться с остальными может и Юрай Слафковски, также набравший шесть очков по итогам группового этапа, но для этого Словакии необходимо преодолевать порог четвертьфинала – надо признать, что шансы на это у «рыцарей» довольно неплохие.
Однако главная гонка, конечно, у Макдэвида – в ближайшую неделю мы узнаем, сможет ли он поставить рекорд, у которого будут шансы стать вечным.