Результаты матчей КХЛ за 16 февраля 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Браташу стыдно за «Адмирал», СКА прервал победную серию «Салавата». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 16 февраля 2026 года
Армейцы сравнялись по очкам со «Спартаком», «моряки» потерпели шестое поражение кряду.

16 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось два матча. Представляем краткий обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Гальченюк (Лихачёв, Мищенко) – 22:54 (5x4)     0:2 Слепец (Грачёв, Петьков) – 23:26 (5x5)     0:3 Бродхёрст (Кузьмин, Евсеев) – 56:28 (5x5)    

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и хабаровским «Амуром». Последнее дальневосточное дерби текущего сезона завершилось в пользу «Амура» со счётом 3:0.

На 23-й минуте матча счёт в большинстве открыл нападающий «Амура» Алекс Гальченюк, которому ассистировали Ярослав Лихачёв и Иван Мищенко. Через 32 секунды вторую шайбу хабаровчан забросил Кирилл Слепец с передач Евгения Грачёва и Кирилла Петькова. Третий гол «Амура» в концовке встречи забил Алекс Бродхёрст. Вратарь «Амура» Максим Дорожко записал на свой счёт «сухой» матч.

«Адмирал» потерпел шестое поражение подряд. Главный тренер команды Олег Браташ после встречи признался, что ему стыдно за команду: «Сегодня было стыдно за команду мне, значит, я не справился, не подготовил команду к этой игре. Беру на себя ответственность. Как выходить из этой ситуации? Да, мы ломаем над этим голову каждый день, работаем и всё, что можем, делать – делаем. Но, как видите, не помогает. Хотя нужно сказать, что три из четырёх звеньев не проиграли сегодня. Проиграло только одно звено. И они же убили всё большинство, которого у нас сегодня достаточно много было».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Педан (Галенюк, Плотников) – 02:16 (5x5)     2:0 Зеленов (Голдобин, Уилсон) – 15:32 (5x5)     3:0 Голдобин (Плотников, Сапего) – 49:26 (5x4)     4:0 Хайруллин (Савиков, Поляков) – 52:40 (5x3)    

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 4:0.

На третьей минуте защитник СКА Андрей Педан забил первый гол. На 16-й минуте защитник Егор Зеленов удвоил преимущество армейцев. На 50-й минуте нападающий Николай Голдобин забросил третью шайбу в ворота «Салавата Юлаева». На 53-й минуте форвард Марат Хайруллин забил четвёртый гол хозяев и установил окончательный счёт — 4:0.

Таким образом, СКА одержал пятую победу подряд, а уфимский клуб прервал победную серию из шести матчей.

Команда Игоря Ларионова в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провела 55 игр, в которых набрала 64 очка, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, сравнявшись по очкам со «Спартаком», который идёт на седьмой строчке. «Салават Юлаев» с 60 очками после 55 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь КХЛ

Расписание матчей 17 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
