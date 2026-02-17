Главный аутсайдер, защитники чести КХЛ и невезучая Латвия. 3 открытия Олимпиады-2026

Уже сегодня, 17 февраля, на Олимпиаде пройдёт квалификационный раунд, в котором определятся последние участники четвертьфинальных матчей. Это значит, что к вечеру турнир покинут первые сборные. Так что сейчас, пока игровой день ещё не начался, можно подвести промежуточные итоги.

В первую очередь хочется отметить национальные команды, которые выступили лучше, чем от них ожидали. Иными словами — открытия Олимпиады. Групповой этап получился довольно неожиданным на результаты, поэтому как локальных, так и глобальных удивлений было немало. Но мы отметим только три главных открытия ОИ-2026.

Кто же больше всего поразил болельщиков на этом турнире?

1. Словакия

«Рыцари» стали одной из главных сенсаций этой Олимпиады. От сборной, чья страна переживает серьёзный хоккейный кризис, не ждали многого. Вернее, не ждали вообще ничего. Да и состав не впечатлял. Самый красноречивый факт — основной вратарь словаков Самуэль Главай является одним из худших в нынешнем сезоне. Даже не в НХЛ — в АХЛ!

Тем не менее сборная Владимира Орсага уже в первом матче преподнесла сенсацию, обыграв одного из главных претендентов на чемпионство — Финляндию. После этого «рыцари» сломили сопротивление Италии, а затем в драматичной встрече со шведами выгрызли прямую путёвку в четвертьфинал. Словаки выиграли группу, в которой были две самые сильные скандинавские сборные — такого не ожидал, кажется, вообще никто!

Юрай Слафковски Фото: Bruce Bennett/Getty Images

А главное — этот результат абсолютно заслуженный. Надёжная игра вратаря, яркие перформансы лидеров, хорошее сочетание молодости и опыта, страсть и дерзость — за командой интересно смотреть. Особенно за Слафковски, Дворски и… Гернатом. Юрай с 6 (1+5) очками лидирует в списке бомбардиров, если убрать за скобки канадцев, Далибор забивает важные голы (победный Финляндии и выведший напрямую в четвертьфинал Швеции), а Мартин, главное лицо КХЛ на Олимпиаде, надёжен в обороне и успешен в атаке — 1+3 (делит лидерство в списке защитников-бомбардиров). Плюс нельзя не отметить Главая, который разделил первое место по количеству сейвов на групповом этапе (85) и стал пятым по доле отражённых бросков (93,4%).

Иногда эмоции, конечно, мешают подопечным Орсага — с дисциплиной у сборной действительно есть проблемы. Но в целом словаки совсем не выглядят мальчиками для битья, хотя до старта турнира казалось, что финны и шведы будут набивать на них статистику. В плей-офф любому сопернику будет с ними непросто. «Рыцарям» ещё и с путём повезло: в четвертьфинале с большой долей вероятности сыграют с разобранными немцами. А там и до медалей рукой подать.

2. Италия

Про хозяев турнира уже и так было многое сказано, но хочется лишний раз отметить, насколько важным оказалось выступление «адзурри» на этой Олимпиаде.

С отрывом главный аутсайдер ОИ-2026 сначала попил кровушки у шведов, к 36-й минуте даже играя вничью с «Тре Крунур», а затем и вовсе едва не отобрал очки у крепких словаков, до последних минут сохраняя шансы отыграться. В матче с Финляндией, конечно, итальянцы расклеились, но это никак не изменило общего впечатления от их выступления.

«Адзурри» стали главным открытием и сенсацией Игр, если учитывать изначальные ожидания. Хозяева даже едва не ушли с последнего места в сводной таблице — пропусти они от финнов на одну шайбу меньше или забей Канада французам на один гол больше, «синие» поднялись бы на предпоследнюю строчку. Оказались ниже только из-за того, что забросили меньше (четыре шайбы против пяти).

Настоящим героем стал вратарь Дамиан Клара. Проспект «Анахайма» разделил первое место по количеству сейвов с Главаем (85), а по доле отражённых бросков стал восьмым — 89,5%, что для первого номера самой слабой сборной турнира просто потрясающий результат. Клара оставил за спиной, например, основного голкипера Швеции Филипа Густавссона и главную надежду сборной Чехии Лукаша Достала.

Финский тренер Юкка Ялонен проделал очень качественную работу, создав из очевидного аутсайдера гордость страны и цепкую, неуступчивую команду. Как сказали бы в Италии, браво, Юкка, браво!

Сборная Италии на ОИ-2026 Фото: Marton Monus — Pool/Getty Images

3. Латвия

Если первые два открытия были на поверхности, то по третьему пришлось серьёзно подумать. Сборная Швейцарии хоть и стала второй в квартете с Канадой и Чехией, но качество игры продемонстрировала не совсем то, что ожидалось. Датчане выступили неплохо и в последнем матче группы даже вырвали для себя более благоприятный жребий — чехов, а не шведов. Однако в этой же заключительной встрече, по-хорошему, должны были проигрывать — это вселило больше тревоги, чем уверенности.

А вот Латвия, как кажется, сыграла лучше ожидаемого. Так что прибалты заслужили стать третьим открытием в этом списке.

Подопечные Харийса Витолиньша начали с крупного поражения в матче со сборной США, но там они держались полтора периода, отпустив игру только после 30-й минуты. Победа во встрече со сборной Германии была не очень уверенной, зато довольно яркой — латвийцы доказали, что умеют терпеть и добиваться нужного результата через труд. В матче же с Данией прибалтов прибили собственные ошибки и невезение — они должны были побеждать.

Сборная Латвии Фото: Darko Bandic — Pool/Getty Images

Витолиньш выжимает практически максимум из имеющегося состава и довольно хорошо справляется со своей работой (если не считать снятого вратаря в концовке матча с Данией — из-за гола в пустые ворота латвийцы получили худший расклад в квалификации). Хорошо проводят турнир парни, выступающие за пределами НХЛ — особенно это касается Эдуарда Тралмакса и Ренарса Крастенбергса. Приятно увидеть знакомых по КХЛ — того же Каспарса Даугавиньша.

Впрочем, Латвия играет далеко не идеально. Большое количество ошибок и проблемы с реализацией — эти недостатки привели её к худшему из возможных жребиев. Команде Витолиньша в квалификации предстоит сыграть со Швецией — самым серьёзным соперником на этой стадии.

Тем не менее не стоит ставить на Латвии крест. Всё-таки она уже показала, что не лыком шита. Может быть, этого будет недостаточно, чтобы пройти в четвертьфинал, но уж точно хватит, чтобы отобрать у «Тре Крунур» силы и нервы, недостаток которых впоследствии лишит их возможности побороться за медали.

