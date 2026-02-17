Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Главные разочарования Олимпиады-2026, провалы Швеции, Чехии и Германии на ОИ-2026, кто вылетит в квалификации и четвертьфинале

Топовые шведы, главные таланты турнира и звёздная Чехия. 3 разочарования Олимпиады-2026
Владимир Лаевский
Главные разочарования Олимпиады-2026 в хоккее
Комментарии
От этих сборных ожидали медалей, а они могут вылететь уже в четвертьфинале. Или даже в квалификации.

Продолжаем подводить промежуточные итоги группового этапа Олимпиады-2026. Мы уже поговорили о тех, кто приятно удивил — благо таких было немало.

Материалы по теме
Главный аутсайдер, защитники чести КХЛ и невезучая Латвия. 3 открытия Олимпиады-2026
Главный аутсайдер, защитники чести КХЛ и невезучая Латвия. 3 открытия Олимпиады-2026

Однако, как это всегда и бывает, были сборные, которые разочаровали. Команды, от которых мы ожидали более качественной игры или которые провалились с точки зрения результатов. А может быть, всё вместе.

Мы выделили три главных разочарования группового этапа на Олимпийских играх в Италии. Кто же это?

1. Швеция

«Тре Крунур», как всегда, привезли на Игры топовый состав, полный звёзд. Виктор Хедман, Вильям Нюландер, Лукас Рэймонд, Расмус Далин, Мика Зибанеджад и многие другие — с этими парнями можно и нужно претендовать на медали Олимпиады. Некоторые эксперты и вовсе считали, что Швеция способна побороться и за золото.

На деле же выходит провал. Шведы едва сломили сопротивление итальянцев (первыми пропустили, ещё и до конца второго периода играли вничью с главным аутсайдером турнира), потом без шансов уступили в скандинавском дерби, а в 3-м туре группового этапа на последней минуте отдали первое место в квартете словакам. В итоге подопечные Сэма Халлама финишировали лишь третьими и вместо прямой путёвки в четвертьфинал получили необходимость пройти квалификационный раунд. Для такой возрастной сборной это может стать приговором. Особенно если учесть, что в 1/4 финала её будут ждать США.

Сборная Швеции на ОИ-2026

Сборная Швеции на ОИ-2026

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Для многих подобный результат шведов оказался довольно обескураживающим. А главное — всё по делу. Игра «Тре Крунур» совершенно не впечатляет, вратари чудят и «привозят», нападающие не реализуют свои шансы. Не просто так именно защитник Далин — второй бомбардир сборной на турнире с 1+3, а Эрик Карлссон с 0+3 — в пятёрке лучших.

Если шведы не исправятся, то точно пролетят мимо медалей. В четвертьфинал-то они должны выходить, однако им может грозить вылет уже на этой стадии.

Какие расклады на четвертьфинал?
Один из фаворитов вылетит в четвертьфинале. А с кем сыграет Канада? Сетка плей-офф на ОИ
Один из фаворитов вылетит в четвертьфинале. А с кем сыграет Канада? Сетка плей-офф на ОИ

2. Германия

Ожидания от немцев на этой Олимпиаде были довольно велики. У «орлов» подобралась хорошая команда, с топовыми энхаэловцами и дерзкой талантливой молодёжью. Ещё и лидер Леон Драйзайтль в ударе — пятый бомбардир лиги в этом сезоне и второй – среди европейцев. Так что даже проход немцев в полуфинал не стал бы большим сюрпризом, поскольку потенциал у команды огромный. Да и с группой повезло — помимо сборной США, сильных соперников и не было.

Тем печальнее было смотреть на «орлов».

Пассивная и даже бесхребетная игра в атаке, не самое уверенное выступление в защите, слабая игра Филиппа Грубауэра на последнем рубеже — это всё стало важными факторами неудач немцев на групповом этапе. Не очень уверенная победа в матче с Данией, затем неожиданное поражение во встрече с Латвией и 1:5 в игре с американцами — и проход лишь в квалификацию — это явно не то, чего от них ожидали. Главное слово, которым можно описать выступления сборной Германии — несобранность.

К этому добавляется неубедительная игра Драйзайтля. После 1+1 с датчанами Леон практически исчез. Тащить приходится 24-летнему Тиму Штюцле, который отметился четырьмя голами.

Соперники издеваются над Леоном:
«Всегда подружка невесты и никогда не невеста». М. Ткачук подколол Драйзайтля в матче ОИ

В общем, после группового этапа появилось стойкое ощущение, что талантливое немецкое поколение растранжиривают, и не совсем понятно, что с этим делать. Впрочем, у «орлов» ещё будет шанс исправить положение — им уж очень повезло с соперниками. В квалификации Германия сыграет с аутсайдером Олимпиады Францией, а в четвертьфинале её будет ждать Словакия — пожалуй, самый неожиданный и номинально самый лёгкий соперник из возможных.

Но пока как будто бы больше повезло словакам. Если ничего не изменится, матч с Германией окажется для них лёгкой прогулкой.

Леон Драйзайтль в сборной Германии на ОИ-2026

Леон Драйзайтль в сборной Германии на ОИ-2026

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

3. Чехия

Полтора года назад чехи триумфально выиграли чемпионат мира — 2024 и на эту Олимпиаду отправлялись в статусе если и не фаворита, то как минимум крепкого претендента на медали. Да и состав подобрался что надо: шестой бомбардир сезона в НХЛ Давид Пастрняк, один из лучших вратарей лиги Лукаш Достал, звёзды вроде Мартина Нечаса и Томаша Гертла.

Реальность обернулась для «народны тим» настоящим кошмаром.

0:5 от Канады уже в первом матче, провальная, хоть и победная встреча с Францией, поражение от обескровленных швейцарцев и итоговое восьмое место по итогам группового этапа… ожидания чешских болельщиков разлетелись вдребезги.

У команды вообще ничего не клеится в атаке, на оборону без слёз не взглянешь. Единственное светлое пятно — Достал, который чуть ли не в одиночку оставлял Чехию в игре. Но даже так «львы» пропустили 12 шайб за три матча — больше «пробоин» по итогам группового этапа только у двух сборных. И это с одним из лучших голкиперов турнира в воротах!

Материалы по теме
Американцы не впечатляют, Канада возьмёт золото. Мнение после группового этапа Олимпиады
Американцы не впечатляют, Канада возьмёт золото. Мнение после группового этапа Олимпиады

Полевые игроки также не впечатляют. Самый красноречивый факт: Филип Хлапик, который вообще не должен был ехать на турнир, однако попал в заявку из-за травмы Павла Захи, вышел всего в одном матче и набрал столько же очков, сколько главный хоккеист сборной Пастрняк. Полнейший провал чешской команды.

В общем, от «народны тим» не стоит ждать ничего хорошего. Не станет удивлением, если чехи завершат выступления уже после матча с крепкими и неуступчивыми датчанами в квалификации. Но даже в случае победы в четвертьфинале их будет ожидать Канада. Бесславный турнир для Чехии.

Больше интересного от автора — в его телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android