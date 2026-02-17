На Олимпиаде стартует хоккейный плей-офф! Пары 1/4 финала, сетка и все расклады, LIVE

Скидки
Олимпиада-2026, плей-офф хоккейного турнира: кто с кем сыграет, все пары, расклады, сетка, онлайн-трансляция

Денис Лутченко
Онлайн-трансляция хоккейного турнира ОИ-2026
Главный международный турнир четырёхлетия выходит на финишную прямую.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

На олимпийском хоккейном турнире в Милане стартует этап плей-офф. По итогам группового этапа все 12 сборных-участниц были проранжированы в общей таблице, четыре лучшие команды попали напрямую в четвертьфинал, остальные восемь сыграют в квалификационном раунде.

Сетка и расклады плей-офф хоккейного турнира ОИ-2026:
Один из фаворитов вылетит в четвертьфинале. А с кем сыграет Канада? Сетка плей-офф на ОИ
17 февраля состоится четыре игры квалификации

Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 14:10 МСК
Германия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 14:10 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 18:40 МСК
Чехия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 23:10 МСК
Швеция
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет следить за олимпийским плей-офф и в режиме реального времени составлять пары следующего раунда.

Пары 1/4 финала хоккейного турнира ОИ-2026

Канада — Чехия/Дания

США — Швеция/Латвия

Словакия — Германия/Франция

Финляндия — Швейцария/Италия

