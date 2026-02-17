На Олимпиаде стартует хоккейный плей-офф! Пары 1/4 финала, сетка и все расклады, LIVE
Поделиться
Главный международный турнир четырёхлетия выходит на финишную прямую.
Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
На олимпийском хоккейном турнире в Милане стартует этап плей-офф. По итогам группового этапа все 12 сборных-участниц были проранжированы в общей таблице, четыре лучшие команды попали напрямую в четвертьфинал, остальные восемь сыграют в квалификационном раунде.
Сетка и расклады плей-офф хоккейного турнира ОИ-2026:
17 февраля состоится четыре игры квалификации
Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 14:10 МСК
Германия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 14:10 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 18:40 МСК
Чехия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 23:10 МСК
Швеция
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Чемпионат» будет следить за олимпийским плей-офф и в режиме реального времени составлять пары следующего раунда.
Пары 1/4 финала хоккейного турнира ОИ-2026
Канада — Чехия/Дания
США — Швеция/Латвия
Словакия — Германия/Франция
Финляндия — Швейцария/Италия
Комментарии
- 17 февраля 2026
-
09:48
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:10
-
09:00
-
08:44
-
08:30
-
08:30
-
08:08
-
06:32
-
04:50
-
02:59
-
01:44
-
01:27
-
01:26
- 16 февраля 2026
-
23:58
-
23:52
-
23:44
-
23:34
-
23:22
-
23:12
-
23:04
-
22:52
-
22:40
-
22:08
-
21:53
-
21:16
-
21:00
-
20:34
-
20:06
-
19:32
-
19:08
-
18:46
-
18:20