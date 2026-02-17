На Олимпиаде стартует хоккейный плей-офф! Пары 1/4 финала, сетка и все расклады, LIVE

На олимпийском хоккейном турнире в Милане стартует этап плей-офф. По итогам группового этапа все 12 сборных-участниц были проранжированы в общей таблице, четыре лучшие команды попали напрямую в четвертьфинал, остальные восемь сыграют в квалификационном раунде.

17 февраля состоится четыре игры квалификации

«Чемпионат» будет следить за олимпийским плей-офф и в режиме реального времени составлять пары следующего раунда.

Пары 1/4 финала хоккейного турнира ОИ-2026

Канада — Чехия/Дания

США — Швеция/Латвия

Словакия — Германия/Франция

Финляндия — Швейцария/Италия