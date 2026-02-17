Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Как СКА тренировал итальянский тренер Айван Занатта, где он сейчас, почему в Италию приехал финский тренер Юкка Ялонен

В СКА, «Куньлуне» и «Сочи» работал итальянский тренер. Его сын играет на Олимпиаде
Рустам Имамов
Айван Занатта
Комментарии
Айван Занатта и Юкка Ялонен — старые знакомые в «адзурри».

В первых двух матчах на Олимпиаде в Милане хозяева турнира итальянцы успели влюбить в себя многих поклонников хоккея. И хотя игра с Финляндией совсем не получилась и мы увидели крупнейший разгром на ОИ за все последние годы, итальянцы в любом случае могут занести турнир себе в актив – мало кто ожидал, что у них получится навязать борьбу хотя бы в одной встрече.

К домашним Играм итальянцев подготовил Юкка Ялонен, знаменитый финский тренер, в своё время поработавший в петербургском СКА. В играх со Швецией и Словакией была типичная команда Ялонена – неуступчивая, с плотной обороной, играющая в активный форчек, разумеется, с поправкой на уровень исполнителей. Роль Юкки в сборной Италии огромна, однако куда больший вклад в развитие итальянского хоккея внёс другой экс-тренер СКА – Айван Занатта. Вы ещё помните такого?

Айван Занатта

Айван Занатта

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Апрель 2010 года. Петербургский СКА после громкого вылета в первом раунде плей-офф от рижского «Динамо» увольняет канадского тренера Барри Смита, но не устраивает революцию, а делает ставку на его помощника Айвана Занатту. Итало-канадский специалист приехал в город на Неве в 2008-м вместе со Смитом, успев поработать и как член штаба в первой команде, и как главный тренер в МХЛ. Познакомились друг с другом Айван и Барри в начале 1990-х, когда Смит тренировал сборную Италии, а Занатта выступал за неё на правах эмигранта-возвращенца. Родители Айвана или Ивано, как хотите, переехали в Канаду незадолго до рождения сына. И хоть родился и провёл детство он в Торонто, вокруг него была итальянская среда. Показательно, что с отцом и матерью он до сих пор говорит только по-итальянски.

Разбор состава сборной Италии на ОИ-2026 – там есть и сын Занатты:
Италию от домашнего провала спасёт проспект «Анахайма»? Чего ждать от хозяев ОИ-2026
Италию от домашнего провала спасёт проспект «Анахайма»? Чего ждать от хозяев ОИ-2026

Занатта играл не только в хоккей, но и в футбол, даже был в сборной Канады до 15 лет, однако всё-таки сделал выбор в пользу игры с шайбой и клюшкой. Мечта об НХЛ так и осталась мечтой, и тут на него вышли представители сборной Италии, которым нужно было собрать боеспособную команду на Олимпиаду-1992. Так Айван и оказался в Кортине, вскоре дебютировал в национальной команде и помог ей добиться исторических результатов. В начале 1990-х Италия смотрелась вполне себе бодро, несколько раз подряд попадая в плей-офф чемпионатов мира, была и знаменитая ничья со сборной России на ЧМ-1993. Занатта в то же время окончательно обосновался на Апеннинах, перешёл в систему «Милана», где успел даже познакомиться с Сильвио Берлускони и Фабио Капелло. После завершения игровой карьеры Айван начал тренировать местные команды и консультировать сборную.

Айван Занатта и Барри Смит

Айван Занатта и Барри Смит

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Однако вариться внутри итальянского котла Занатта не стал, понимая необходимость двигаться дальше. Его пригласили тренером в швейцарский «Лугано», откуда Айван после звонка Смита уже и поехал в Россию. Правда, едва ли болельщики питерских армейцев сильно скучают по кудрявому итало-канадцу. На посту главного тренера он продержался всего полтора месяца и был уволен после провального старта в регулярном чемпионате, хотя в качестве помощника Смита и тренера в МХЛ проявил себя сильным специалистом. Но это далеко не последнее появление Айвана в КХЛ и в России. Через пару лет он объявится в штабе Кари Ялонена в пражском «Льве», который дойдёт до седьмой игры финала Кубка Гагарина, затем — после пары лет в Швейцарии — год поработает вместе с Сергеем Зубовым в «Сочи», три года – в петербургском «Динамо» в ВХЛ.

Интервью с Зубовым перед стартом совместного с Занаттой сезона-2017/2018:
Зубов: в «Сочи» нет забронированных мест, в состав попадёт тот, кто достоин
Эксклюзив
Зубов: в «Сочи» нет забронированных мест, в состав попадёт тот, кто достоин

Самым необычным опытом в карьере Занатты будет сезон-2021/2022, когда он возглавил «Куньлунь» и сборную Китая, которой нужно было не ударить в грязь лицом на домашней Олимпиаде. По сути, Китай вёз туда тот самый «Куньлунь», из-за ковида уже игравший в Мытищах. Но интерес к проекту погас практически сразу после ОИ-2022, поэтому Айван вернулся в Европу. Его опыт наверняка помог бы уже фактически родной Италии, однако Занатту позвали в штаб другого аутсайдера Игр в Милане – сборную Франции. Но за Италию играет сын Айвана Лука, 34-летний защитник «Вал Пустерии» выходит в первой паре команды Юкки Ялонена. Изначально итальянцев к Олимпиаде-2026 должен был готовить канадец Майк Кинэн, однако он разорвал контракт с местной федерацией из-за проблем с сердцем и де-факто завершил тренерскую карьеру.

Юкка Ялонен в сборной Италии на ОИ-2026

Юкка Ялонен в сборной Италии на ОИ-2026

Фото: Alex Gottschalk/Getty Images

Большой удачей для итальянцев стал тот факт, что Юкку не стали продлевать в сборной Финляндии, несмотря на победные Олимпийские игры и ЧМ. По слухам, Ялонен переругался со многими финскими звёздами НХЛ, требуя от них максимальной отдачи на обеих сторонах площадки и не признавая их авторитет. В результате ехали лидеры в национальную команду неохотно, да и сам Юкка уже устал от работы на родине, где выиграл всё что мог, и пошёл за новыми вызовами. Взять слабейшую сборную Олимпиады перед Играми, куда вернутся хоккеисты НХЛ – что может быть более сильным испытанием для тренера? Под руководством Ялонена сборная Италии вернулась в элитный дивизион и сыграет на предстоящем ЧМ в Швейцарии. На ОИ-2026 итальянцы были близки к чуду в матче со сборной Швеции и сильно потрепали нервы словакам, между прочим, победителям группы В.

Словаки уверены – им помешал разгромить Италию судейский фактор:
«Их целью было вывести нас из себя». Скандал на Олимпиаде — хозяевам турнира подсуживают?
«Их целью было вывести нас из себя». Скандал на Олимпиаде — хозяевам турнира подсуживают?

На встречу с Финляндией их уже откровенно не хватило. Ялонен после игры признавался, что у него были внутри смешанные чувства: выводить сборную другой страны против своей родины, даже если были какие-то конфликты с федерацией, – морально непросто. Косвенно о проблемных отношениях с Юккой можно судить по характеру встречи, в которой финны постарались забросить максимально много шайб, хотя это было им нужно и с турнирной точки зрения – для прямого попадания в четвертьфинал через рейтинг вторых мест.

Получился исторический разгром:
Такого на Олимпиадах не было 38 лет! Финны унизили хозяев Игр, не пожалев свою легенду
Такого на Олимпиадах не было 38 лет! Финны унизили хозяев Игр, не пожалев свою легенду

Российскому болельщику Ялонен знаком не только по сборной Финляндии, но и по нескольким сезонам во главе «Йокерита» и СКА в КХЛ. Правда, сейчас эти строчки из своей биографии Юкка не особо любит вспоминать, учитывая политическую подоплёку. А вот Занатта, наоборот, скучает по России, хочет вновь поработать в нашей лиге и ждёт россиян на международной арене.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android