В СКА, «Куньлуне» и «Сочи» работал итальянский тренер. Его сын играет на Олимпиаде

В первых двух матчах на Олимпиаде в Милане хозяева турнира итальянцы успели влюбить в себя многих поклонников хоккея. И хотя игра с Финляндией совсем не получилась и мы увидели крупнейший разгром на ОИ за все последние годы, итальянцы в любом случае могут занести турнир себе в актив – мало кто ожидал, что у них получится навязать борьбу хотя бы в одной встрече.

К домашним Играм итальянцев подготовил Юкка Ялонен, знаменитый финский тренер, в своё время поработавший в петербургском СКА. В играх со Швецией и Словакией была типичная команда Ялонена – неуступчивая, с плотной обороной, играющая в активный форчек, разумеется, с поправкой на уровень исполнителей. Роль Юкки в сборной Италии огромна, однако куда больший вклад в развитие итальянского хоккея внёс другой экс-тренер СКА – Айван Занатта. Вы ещё помните такого?

Айван Занатта Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Апрель 2010 года. Петербургский СКА после громкого вылета в первом раунде плей-офф от рижского «Динамо» увольняет канадского тренера Барри Смита, но не устраивает революцию, а делает ставку на его помощника Айвана Занатту. Итало-канадский специалист приехал в город на Неве в 2008-м вместе со Смитом, успев поработать и как член штаба в первой команде, и как главный тренер в МХЛ. Познакомились друг с другом Айван и Барри в начале 1990-х, когда Смит тренировал сборную Италии, а Занатта выступал за неё на правах эмигранта-возвращенца. Родители Айвана или Ивано, как хотите, переехали в Канаду незадолго до рождения сына. И хоть родился и провёл детство он в Торонто, вокруг него была итальянская среда. Показательно, что с отцом и матерью он до сих пор говорит только по-итальянски.

Занатта играл не только в хоккей, но и в футбол, даже был в сборной Канады до 15 лет, однако всё-таки сделал выбор в пользу игры с шайбой и клюшкой. Мечта об НХЛ так и осталась мечтой, и тут на него вышли представители сборной Италии, которым нужно было собрать боеспособную команду на Олимпиаду-1992. Так Айван и оказался в Кортине, вскоре дебютировал в национальной команде и помог ей добиться исторических результатов. В начале 1990-х Италия смотрелась вполне себе бодро, несколько раз подряд попадая в плей-офф чемпионатов мира, была и знаменитая ничья со сборной России на ЧМ-1993. Занатта в то же время окончательно обосновался на Апеннинах, перешёл в систему «Милана», где успел даже познакомиться с Сильвио Берлускони и Фабио Капелло. После завершения игровой карьеры Айван начал тренировать местные команды и консультировать сборную.

Айван Занатта и Барри Смит Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Однако вариться внутри итальянского котла Занатта не стал, понимая необходимость двигаться дальше. Его пригласили тренером в швейцарский «Лугано», откуда Айван после звонка Смита уже и поехал в Россию. Правда, едва ли болельщики питерских армейцев сильно скучают по кудрявому итало-канадцу. На посту главного тренера он продержался всего полтора месяца и был уволен после провального старта в регулярном чемпионате, хотя в качестве помощника Смита и тренера в МХЛ проявил себя сильным специалистом. Но это далеко не последнее появление Айвана в КХЛ и в России. Через пару лет он объявится в штабе Кари Ялонена в пражском «Льве», который дойдёт до седьмой игры финала Кубка Гагарина, затем — после пары лет в Швейцарии — год поработает вместе с Сергеем Зубовым в «Сочи», три года – в петербургском «Динамо» в ВХЛ.

Самым необычным опытом в карьере Занатты будет сезон-2021/2022, когда он возглавил «Куньлунь» и сборную Китая, которой нужно было не ударить в грязь лицом на домашней Олимпиаде. По сути, Китай вёз туда тот самый «Куньлунь», из-за ковида уже игравший в Мытищах. Но интерес к проекту погас практически сразу после ОИ-2022, поэтому Айван вернулся в Европу. Его опыт наверняка помог бы уже фактически родной Италии, однако Занатту позвали в штаб другого аутсайдера Игр в Милане – сборную Франции. Но за Италию играет сын Айвана Лука, 34-летний защитник «Вал Пустерии» выходит в первой паре команды Юкки Ялонена. Изначально итальянцев к Олимпиаде-2026 должен был готовить канадец Майк Кинэн, однако он разорвал контракт с местной федерацией из-за проблем с сердцем и де-факто завершил тренерскую карьеру.

Юкка Ялонен в сборной Италии на ОИ-2026 Фото: Alex Gottschalk/Getty Images

Большой удачей для итальянцев стал тот факт, что Юкку не стали продлевать в сборной Финляндии, несмотря на победные Олимпийские игры и ЧМ. По слухам, Ялонен переругался со многими финскими звёздами НХЛ, требуя от них максимальной отдачи на обеих сторонах площадки и не признавая их авторитет. В результате ехали лидеры в национальную команду неохотно, да и сам Юкка уже устал от работы на родине, где выиграл всё что мог, и пошёл за новыми вызовами. Взять слабейшую сборную Олимпиады перед Играми, куда вернутся хоккеисты НХЛ – что может быть более сильным испытанием для тренера? Под руководством Ялонена сборная Италии вернулась в элитный дивизион и сыграет на предстоящем ЧМ в Швейцарии. На ОИ-2026 итальянцы были близки к чуду в матче со сборной Швеции и сильно потрепали нервы словакам, между прочим, победителям группы В.

На встречу с Финляндией их уже откровенно не хватило. Ялонен после игры признавался, что у него были внутри смешанные чувства: выводить сборную другой страны против своей родины, даже если были какие-то конфликты с федерацией, – морально непросто. Косвенно о проблемных отношениях с Юккой можно судить по характеру встречи, в которой финны постарались забросить максимально много шайб, хотя это было им нужно и с турнирной точки зрения – для прямого попадания в четвертьфинал через рейтинг вторых мест.

Российскому болельщику Ялонен знаком не только по сборной Финляндии, но и по нескольким сезонам во главе «Йокерита» и СКА в КХЛ. Правда, сейчас эти строчки из своей биографии Юкка не особо любит вспоминать, учитывая политическую подоплёку. А вот Занатта, наоборот, скучает по России, хочет вновь поработать в нашей лиге и ждёт россиян на международной арене.