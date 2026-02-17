Ну и бред. Француза выгнали с Олимпиады за жест после драки

Матч Канады с Францией на групповом этапе хоккейного турнира Олимпийских игр – 2026 оказался избиением младенцев – «кленовые» в очередной раз подтвердили свой статус и вынесли гораздо более слабого соперника со счётом 10:2. Однако также он имел и последствия, которые аукнулись французам перед стартом квалификации.

Причём они сами себе их создали, и выглядит их решение как минимум странно.

Что случилось?

В третьем периоде матча защитник Пьер Кринон жёстко встретил у борта Натана Маккиннона, приложив его локтем в голову. Он получил две минуты штрафа, канадцы реализовали большинство, Кринон вернулся на лёд, и в следующей смене Том Уилсон в отместку за партнёра провёл на нём силовой приём. Кринон не стал спускать это ему с рук и в ответ устроил драку, завалив двухметрового канадца на лёд.

Когда судьи их разняли, оба в пылу эмоций ещё кричали друг другу не самые ласковые слова, а Кринон жестами предлагал Тому продолжить по второму кругу. За драку на Олимпиаде выгоняют до конца матча, так что оба поехали в раздевалки. Француз, когда шёл со льда в тоннель под неодобрительный гул канадских болельщиков, прикладывал к ушам руки, а затем ещё и вскинул их в подначивающем жесте.

Жест Пьера Кринона Фото: кадр из видео

Реакция Федерации хоккея Франции

Кринона на следующий день вызвали на ковёр в Федерацию хоккея Франции, чтобы тот дал объяснения. «Показания» заслушивали президент федерации Пьер-Ив Гербо, а также глава французской олимпийской делегации Фабиан Саж и тренерский штаб сборной Франции.

«Разговор касался поведения игрока на льду и за его пределами, а также должен был напомнить игроку о личных обязательствах, которые он принял после вызова в сборную.

Что касается удаления до конца матча, то Федерация хоккея Франции принимает к сведению решение ИИХФ не выписывать дополнительное наказание участникам драки.

Однако федерация намерена напомнить о ценностях каждому игроку, который надевает джерси национальной команды, а также об обязанности показывать собой пример, особенно во время Олимпиады.

Таким образом, вызывающее поведение Пьера Кринона при уходе со льда, хотя он только что был наказан удалением до конца матча за драку, явно противоречит олимпийскому духу и наносит ущерб ценностям нашего вида спорта. Было принято решение, полностью согласованное с Национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции, не допускать его до участия в следующих встречах олимпийского турнира», — говорится в заявлении федерации.

Ну и бред. Чем поведение Кринона выбивается из того, что может случиться в совершенно любом хоккейном матче? В соцсетях многие франкоговорящие канадские болельщики, которые точат зуб на Уилсона по НХЛ, вообще вступились за Кринона и поблагодарили его за то, что тот надавал сопернику. Тренер сборной Канады Джон Купер и вовсе назвал эпизод безобидным: «Мы привыкли к тому, что происходит куда больше подобных эпизодов, так что в целом всё было довольно безобидно».

Это же хоккей, а не фигурное катание. Однако во Франции, видимо, считают иначе.