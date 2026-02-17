Ялонен вытащил из Италии максимум! Они вылетели с Олимпиады, но могут собой гордиться

Групповой этап хоккейного турнира Олимпийских игр – 2026 завершён, по его итогам победители групп – Канада, США и Словакия, а также Финляндия, ставшая лучшей среди оставшихся команд, сегодня отдыхают, а остальные играют квалификационный раунд.

В одном из первых двух матчей встречались сборные Швейцарии и Италии. Команда Патрика Фишера в предварительном раунде обыграла Францию (4:0) и Чехию (4:3 ОТ) и потерпела поражение только от Канады (1:5). «Крестоносцы» благодаря участию в Олимпиаде игроков НХЛ привезли лучший состав в своей истории. Но не обошлось без потерь. В предварительном раунде получили травмы сразу трое ключевых игроков. Для Кевина Фиалы уже завершены не только Игры, но и весь сезон, защитник Андреа Глаузер, к счастью, сегодня уже был готов играть. У него было подозрение на сотрясение, но всё обошлось. Нападающий Денис Мальгин, который травмировал плечо, продолжает восстанавливаться, сможет ли он помочь команде в четвертьфинале, ещё неизвестно.

Итальянцы, участвующие в турнире на правах страны-хозяйки, в группе потерпели три поражения, однако очень разных по качеству. Шведам (2:5) они оказали отчаянное сопротивление, даже вели в счёте, и «Тре Крунур» только в третьем периоде смогли обеспечить результат. Бились до конца и со Словакией (2:3), и только от финнов получили форменную порку (0:11). Потеря у них тоже есть – нападающий Диего Костнер сломал большой палец. В квалификации Италия, конечно, была бы аутсайдером против любого соперника, но мастер Юкка Ялонен и так уже сделал всё возможное при имеющихся небогатых ресурсах. Его Италия оставила хорошее впечатление на турнире, и в квалификации могла только его закрепить, в очередной раз продемонстрировав характер и неуступчивость даже перед лицом гораздо более сильного соперника.

Первая минута игры принесла сразу две травмы. Сначала шайба попала в рёбра арбитру – ему было больно, но он остался на льду. Затем головой в борт после борьбы с Йонасом Зигенталером влетел нападающий первого звена Мэтт Брэдли. Ему потребовалась помощь врачей, хотя позже он вернулся на лёд.

Первая атака Швейцарии уже на второй минуте стала результативной – они прижали итальянцев к воротам, покружили по зоне, и Филипп Курашёв с добивания послал шайбу в пустой угол. Итальянцы пытались «гасить» чужие атаки, но сами никакой угрозы воротам Леонардо Дженони не представляли, а первый бросок нанесли только через 11 минут. Только бесподобная игра Дамиана Клары позволяла им не отпускать «крестоносцев» далеко в счёте. Но против точного броска Романа Йози в большинстве не сдюжил и он.

Впрочем, ближе к перерыву итальянцы стали поактивнее и даже имели возможность размочить счёт, когда Томмазо Де Лука добивал шайбу с пятачка, однако промахнулся мимо ворот. Во втором периоде подопечные Юкки Ялонена даже подравнялись по броскам – уже не 2:16, а вполне приличные 10:14, и моментики по возможности стали создавать. Швейцарцы действовали вполне спокойно, понимая, что надо не только выиграть, но и сберечь силы перед завтрашним четвертьфиналом. Даже в таком энергосберегающем режиме они, конечно, смотрелись намного опаснее, но стоит ещё раз отметить главную звезду Италии – 21-летнего Клару, который стоял на голове и не раз выручал свою команду.

В третьем периоде все вопросы о победителе снял Нико Хишир – пять секунд ему потребовалось, чтобы реализовать большинство, с колена послав шайбу в цель в окружении трёх соперников. Швейцария завершила матч в атаке и идёт дальше – уже завтра её ждёт битва за полуфинал с Финляндией. А Италия покидает турнир с гордо поднятой головой. Статистом в Милане она точно не была.