Бесславный вылет Франции с Олимпиады. Но там её и не должно было быть

Германия – Франция – вывеска, которая в другом популярном мужском командном виде спорта – том, что с мячом, который пинают ногами по траве – была бы одной из самых ярких на любом этапе любого международного турнира. Но мы говорим про хоккей и про Олимпиаду – а здесь на бумаге преимущество бундестим довольно-таки велико.

Если смотреть на положение команд по итогам группового этапа, то никаких неожиданностей увидеть не получится – французы вполне ожидаемо не набрали ни одного очка в квартете с Канадой, Швейцарией и Чехией, а немцы завершили предварительный раунд на втором месте в окружении США, Дании и Латвии.

Хотя по игре к команде Харольда Крайса и были вопросы – от сборной со звёздами мирового уровня вроде Леона Драйзайтля, Тима Штюцле и Морица Зайдера можно было ожидать как минимум двух побед и навязывания серьёзной борьбы американцам.

Однако Германия как-то умудрилась уступить латвийцам и не оказала почти никакого сопротивления «звёздно-полосатым», против которых на последнем рубеже вышел играть дебютант крупных международных турниров Максимилиан Францрёб – кажется, Крайс заведомо не стал бороться за прямой выход в четвертьфинал, пусть Францрёб до определённого момента и оставлял свою сборную в игре.

В первом матче на вылет на своё законное место вернулся Филипп Грубауэр, а ещё одно изменение состава коснулось позиции 13-го нападающего – если во встрече с США она была вакантна, то сегодня её занял Джастин Шюц.

У французов главная перестановка коснулась игрока, о котором после встречи с Канадой и конкретно Томом Уилсоном узнал весь хоккейный мир – Пьер Кринон, получивший дисквалификацию от своей же федерации, уступил место в заявке Энцо Кантагалло.

Победитель этой пары отправлялся бы в четвертьфинал к сборной Словакии, которая выиграла группу А. И уже в первом периоде все вопросы о будущем сопернике «рыцарей» были сняты. Немцам потребовалось меньше четырёх минут, чтобы впервые в матче огорчить Жюльяна Хунка. И в этом им помогло удаление Николя Рица – капитан сегодняшних номинальных хозяев Леон Драйзайтль сделал всё необходимое, чтобы подарить лидерство своей команде.

В середине двадцатиминутки первый точный бросок на турнире удался Фредерику Тиффельсу – нападающий обошёл оппонента по левому флангу и бросил в ближний угол ворот французского голкипера. Хунка не лучшим образом закрыл свои владения, но Тиффельсу немного помогла и удача – шайба угодила в шлем вратарю и уже от него попала в сетку.

А незадолго до перерыва индивидуальное мастерство продемонстрировал Джон-Джейсон Петерка – форвард «Юты» обманными действиями уложил на лёд голкипера, выждал необходимую паузу и в третий раз в этой игре зажёг красный свет за французскими воротами.

Гол Петерки стал последним для Хунка – после перерыва Йорик Трей принял решение выпустить вместо него Антуана Келлера, который начинал турнир в качестве первого номера французов.

Келлер во втором периоде был безупречен – он потащил все 13 бросков в створ, а ещё один раз ему очень серьёзно помог Йоанн Овитю, заблокировавший добивание в уже пустые ворота. А вот Грубауэр лишился шат-аута – Пьер-Эдуар Белльмар ушёл от Драйзайтля и прострелил на пятак в надежде найти там партнёра. Вместо этого шайба нашла конёк защитника немцев Морица Мюллера – и от него отскочила в ворота.

Последний период французов на этой Олимпиаде был формальностью, хотя они едва не сократили отставание до минимума в самом начале отрезка. Но затем немцы, которые вполне объяснимо вышли из раздевалок с некоторой вальяжностью, быстро нарастили мощности до таких, которые не давали бы сопернику ни единого шанса на камбэк.

Более того, подопечные Крайса успели вновь увеличить собственное преимущество до трёх шайб – ещё одно большинство было быстро реализовано Джошем Самански, который, как ранее Тиффельс и Петерка, открыл счёт своим голам на Олимпиадах.

Это трио, а также вся остальная сборная Германии уже завтра сыграет со словаками – Нико Штурм поставил точку голом в пустые ворота и подвёл черту под пребыванием французов в Италии. Вылет Стефана Да Косты и Ко получился бесславным – сборная, которая попала на Игры не по спортивному принципу и которой не должно было там быть, покидает турнир на щите.