Канада узнала соперника по четвертьфиналу Олимпиады! Эту команду она уже громила в Италии

Сегодня, 17 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии проходят матчи квалификационного раунда мужского хоккейного турнира. В дневном слоте сборные Швейцарии и Германии предсказуемо уверенно разобрались с командами Италии (3:0) и Франции (5:1) соответственно, оформив выход в четвертьфинальную стадию олимпийского турнира. Там швейцарцы встретятся с финнами, а немцы сыграют со словаками.

Вторым запуском на лёд вышли команды Чехии и Дании. На последнем чемпионате мира датчане запомнились исторической победой в четвертьфинале со сборной Канады (2:1). Та канадская команда, конечно, сильно уступает её нынешнему созыву. Тем не менее за «кленовых» выступали Джордан Биннингтон, Сидни Кросби, Натан Маккиннон и Маклин Селебрини, однако датчане тогда преподнесли грандиозный сюрприз даже в отсутствие на последнем рубеже Фредерика Андерсена, который является их лучшим вратарём за всю историю.

На Олимпийские игры 36-летний Андерсен приехал и закономерно стал первым номером датской сборной на этом турнире. Именно надёжная игра совершившего 33 спасения Андерсена во многом и помогла датчанам сломить сопротивление Латвии (3:2) в заключительном туре группового раунда. Разумеется, чехи считались записным фаворитом в этой встрече, но расслабляться перед сегодняшним матчем им точно не стоило. Было вполне очевидно, что ждать лёгкой прогулки здесь не придётся.

Если швейцарцы и немцы фактически уже в первые 10 минут своих матчей во многом сняли все вопросы о победителе, то чехи ожидаемо столкнулись с куда более серьёзным сопротивлением. Первый период прошёл в нервной и напряжённой манере. В игре было огромное количество брака и неточных решений, тогда как до опасных моментов дело так и не дошло, хотя в распоряжении каждой из команд было по одному большинству. У чехов особенно неудачно в стартовом отрезке смотрелся один из главных лидеров команды Мартин Нечас. Его неэффективные действия свели на нет первое во встрече чешское большинство.

Впрочем, уже в перерыве лидеры чешской сборной явно переосмыслили свою игру и взялись за дело со старта второго периода. Ещё в равных составах должен был забивать Ондржей Палат, но в том моменте дважды подряд своих партнёров выручил Андерсен. Однако датские хоккеисты остались в меньшинстве, чем тут же и воспользовались чешские звёзды. Чехи долго контролировали шайбу в зоне соперника, в итоге последовал перевод в левый круг вбрасывания, откуда проснувшийся и заигравший во втором периоде на совершенно ином уровне Нечас в касание бросил в дальнюю девятку – 1:0.

В середине периода команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала четвёртое звено датчан разыграло симпатичную комбинацию, которую точным броском завершил Александер Труэ. Но уже спустя 73 секунды чехи ответили своей голевой комбинацией: Нечас от левого борта сделал роскошную подкидку в правый круг вбрасывания, после чего Ян Рутта прострелил на дальнюю штангу, а Давид Кемпф переправил шайбу в ворота – 2:1.

Вторая пропущенная шайба на время словно деморализовала датских хоккеистов. Подопечные Микаэля Кринц-Гата дали слишком много пространства чешским лидерам, за что и поплатились. Давид Пастрняк в чешской контратаке сделал пас в центр зоны, Роман Червенка подхватил шайбу, заехал в левый круг вбрасывания, откуда классно бросил в дальний верхний угол ворот – 3:1. Прекрасно нам знакомый по классному выступлению в КХЛ Червенка в 40 (!) лет отметился вторым голом на этой Олимпиаде.

На этом месте интрига в матче могла практически умереть, но датчане остались в игре благодаря реализованному большинству. Ник Олесен получил передачу у лицевой, резко развернулся и с пятака красиво исполнил вертикальный бросок под перекладину. Более того, буквально в следующей атаке датчане могли сравнивать счёт, но Оливер Бьёркстранд не реализовал выход «один в ноль». Казалось, партнёр Никиты Кучерова по «Тампа-Бэй Лайтнинг» уже раскачал Лукаша Достала, однако тот успел выставить щиток на пути шайбы в ворота.

В третьем периоде чехи дважды кряду отбились в меньшинстве, благодаря чему довели встречу до своей победы. Команда Радима Рулика пробилась в четвертьфинал олимпийского турнира, где теперь сыграет со сборной Канады. Примечательно, что с этого матча чехи как раз и начинали своё выступление на этой Олимпиаде. И тогда канадцы одержали разгромную победу со счётом 5:0. Сможет ли Чехия взять реванш? Поверить в это практически невозможно, но в одной отдельно взятой встрече может произойти всё что угодно.

В заключительном матче квалификационного раунда поздним вечером по московскому времени сыграют сборные Швеции и Латвии (начало встречи – в 23:10 мск). Победитель этой встречи в своём четвертьфинале выйдет на сборную США. Все матчи следующей стадии олимпийского турнира состоятся завтра, 18 февраля.