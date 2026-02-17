Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 17 февраля 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание

ЦСКА сенсационно уступил аутсайдеру, «Ак Барс» победил в Омске. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 17 февраля 2026 года
Комментарии
«Локомотив» снова выигрывает всухую, «Металлург» увёз два очка из Астаны.

17 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Представляем краткий обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Семёнов, Пустозёров) – 09:42 (5x4)     1:1 Котляревский (Мартынов, Игумнов) – 25:09 (5x5)     2:1 Потуральски (Лажуа, Окулов) – 29:26 (5x3)     2:2 Дыняк (Кателевский) – 30:33 (4x5)     2:3 Лямкин (Хмелевски, Тодд) – 50:42 (5x5)     2:4 Миллер (Яшкин, Денисенко) – 51:19 (5x5)     2:5 Денисенко (Яшкин, Фисенко) – 59:53 (en)    

На 10-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин. В середине второго периода Михаил Котляревский и Эндрю Потуральски забросили две шайбы подряд и впервые в матче вывели «Авангард» вперёд в счёте. Через несколько секунд голом в меньшинстве Никита Дыняк сравнял счёт. В середине третьего периода «Ак Барс» забросил две шайбы за 37 секунд, чем и определил победу. Отличились Никита Лямкин и Митчелл Миллер. Шайбу в пустые ворота забросил Григорий Денисенко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Исхаков (Минулин, Михайлис) – 06:04 (5x5)     0:2 Исхаков (Михайлис, Петунин) – 25:06 (5x5)     1:2 Томпсон (Веккионе, Уолш) – 35:17 (5x4)     2:2 Уолш (Веккионе) – 54:39 (5x5)     2:3 Барак (Смолин) – 60:47 (3x3)    

Дублем в составе «Металлурга» отметился нападающий Руслан Исхаков. Две результативные передачи на счету казахстанского форварда магнитогорского клуба Никиты Михайлиса. Гол «Барыса» забил Тайс Томпсон в большинстве с передач Майка Веккионе и Райли Уолша. За пять минут до конца третьего периода защитник «Барыса» Райли Уолш сравнял счёт. Победу «Металлургу» принёс гол Дерека Барака в овертайме.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Щучинов – 09:29 (5x5)     2:0 Спронг (Мэйсек) – 11:58 (5x5)     3:0 Горбунов (Блэкер) – 35:45 (5x5)     3:1 Эллис (Гуськов, Ли) – 39:18 (5x5)     4:1 Бывальцев (Голышев, Горбунов) – 43:42 (5x5)    

К 36-й минуте встречи «Автомобилист» повёл со счётом 3:0 — голами отметились Артём Щучинов, Даниэль Спронг и Роман Горбунов. На последней минуте второго периода «Сочи» размочил счёт благодаря голу Макса Эллиса, которому ассистировали Матвей Гуськов и Кэмерон Ли. На 45-й минуте матча Алексей Бывальцев с передач Анатолия Голышева и Романа Горбунова установил окончательный счёт. «Сочи» проиграл шесть из последних семи встреч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Калинин (Саморуков, Холлоуэлл) – 47:52 (5x5)     1:1 Уильямс (Савчук) – 53:53 (5x4)     2:1 Юрчо (Коттон, Чивилёв) – 55:13 (5x4)    

Лишь на 48-й минуте матча счёт открыл нападающий армейского клуба Сергей Калинин, которому ассистировали Дмитрий Саморуков и Мак Холлоуэлл. «Лада» сравняла счёт на 54-й минуте — большинство реализовал Колби Уильямс. Через несколько минут «Лада» забила ещё один гол в большинстве — отличился Томаш Юрчо и принёс тольяттинцам победу. ЦСКА прервал свою серию из восьми побед.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кирьянов (Черепанов) – 02:13 (5x5)    

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Никита Кирьянов, которому ассистировал Никита Черепанов. Голкипер ярославского клуба Даниил Исаев записал на свой счёт «сухой» матч. Это седьмой «сухарь» Исаева в текущем сезоне. По этому показателю голкипер лидирует в КХЛ. Ярославский «Локомотив» одержал вторую победу подряд. «Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 18 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2026, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2026, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2026, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android