«Локомотив» снова выигрывает всухую, «Металлург» увёз два очка из Астаны.

ЦСКА сенсационно уступил аутсайдеру, «Ак Барс» победил в Омске. Итоги дня в КХЛ

17 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Представляем краткий обзор всех игр.

На 10-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин. В середине второго периода Михаил Котляревский и Эндрю Потуральски забросили две шайбы подряд и впервые в матче вывели «Авангард» вперёд в счёте. Через несколько секунд голом в меньшинстве Никита Дыняк сравнял счёт. В середине третьего периода «Ак Барс» забросил две шайбы за 37 секунд, чем и определил победу. Отличились Никита Лямкин и Митчелл Миллер. Шайбу в пустые ворота забросил Григорий Денисенко.

Дублем в составе «Металлурга» отметился нападающий Руслан Исхаков. Две результативные передачи на счету казахстанского форварда магнитогорского клуба Никиты Михайлиса. Гол «Барыса» забил Тайс Томпсон в большинстве с передач Майка Веккионе и Райли Уолша. За пять минут до конца третьего периода защитник «Барыса» Райли Уолш сравнял счёт. Победу «Металлургу» принёс гол Дерека Барака в овертайме.

К 36-й минуте встречи «Автомобилист» повёл со счётом 3:0 — голами отметились Артём Щучинов, Даниэль Спронг и Роман Горбунов. На последней минуте второго периода «Сочи» размочил счёт благодаря голу Макса Эллиса, которому ассистировали Матвей Гуськов и Кэмерон Ли. На 45-й минуте матча Алексей Бывальцев с передач Анатолия Голышева и Романа Горбунова установил окончательный счёт. «Сочи» проиграл шесть из последних семи встреч.

Лишь на 48-й минуте матча счёт открыл нападающий армейского клуба Сергей Калинин, которому ассистировали Дмитрий Саморуков и Мак Холлоуэлл. «Лада» сравняла счёт на 54-й минуте — большинство реализовал Колби Уильямс. Через несколько минут «Лада» забила ещё один гол в большинстве — отличился Томаш Юрчо и принёс тольяттинцам победу. ЦСКА прервал свою серию из восьми побед.

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Никита Кирьянов, которому ассистировал Никита Черепанов. Голкипер ярославского клуба Даниил Исаев записал на свой счёт «сухой» матч. Это седьмой «сухарь» Исаева в текущем сезоне. По этому показателю голкипер лидирует в КХЛ. Ярославский «Локомотив» одержал вторую победу подряд. «Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение кряду.

