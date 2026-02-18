Отдушина для гения. Почему для Макдэвида игра за сборную Канады — это отдых?

В национальной команде у него есть то, чего ему не дают в «Эдмонтоне». И это позволяет Коннору блистать на полную мощь.

Сегодня, 18 февраля, сборную Канады ждёт первый матч плей-офф. Что удивительно, для большинства хоккеистов «кленовых» это будет первая игра на вылет на Олимпиадах в карьере. И хоть на групповом этапе они катком прошлись по всем соперникам, в плей-офф всё начинается заново. Так что это будет важная проверка для главного претендента на золото.

Тем не менее есть один хоккеист, для которого предстоящий матч станет не испытанием, а праздником и возможностью повеселиться.

Это Коннор Макдэвид.

Чем больше смотришь на 97-го номера на Олимпиаде, тем больше кажется, что игра в сборной для него становится отдушиной. И это неудивительно. Достаточно лишь взглянуть на главные моменты в его карьере.

Макдэвид на профессиональном уровне выиграл всего две медали. Обе золотые, но исключительно на международной арене. Первую победу Коннор одержал аж 10 лет назад — в далёком 2016 году. Тогда он принял участие в своём первом чемпионате мира, который, кстати, проходил в России. 19-летний парень, только-только проведший первый сезон в НХЛ, набрал 1+8 в 10 матчах и помог сборной Канады выиграть золото. Макдэвид, между прочим, единственный свой гол на турнире забил в финале с Финляндией — и тот его бросок стал победным!

Коннор Макдэвид Фото: Anna Sergeeva/Getty Images

После этого в карьере нападающего началась череда крупных разочарований, причём на всех уровнях.

«Эдмонтон» пару раз пролетал мимо розыгрышей Кубка Стэнли. Команда Северной Америки U23, за которую Коннор играл на Кубке мира — 2016, не сумела даже выйти в плей-офф. На чемпионате мира — 2018 Макдэвид стал третьим бомбардиром, набрав 17 (5+12) очков, но канадцы упустили бронзу в матче с американцами.

Рыжебородый нападающий в каждой из этих команд был с отрывом лучшим, однако всегда чего-то не хватало.

А ведь ещё был Кубок Стэнли — 2024, когда Макдэвид показал одно из лучших индивидуальных выступлений в истории, набрав 42 (8+34) очка в 25 матчах — четвёртый результат за всё время существования НХЛ. Он же на своих плечах затащил «Эдмонтон» в седьмую встречу финала с «Флоридой», внеся свой вклад в героический камбэк с 0-3 в серии. И даже этого не было достаточно. По итогам того плей-офф Коннор получил «Конн Смайт» — с момента основания награды лишь пять хоккеистов выигрывали её, когда их команда не завоёвывала Кубок Стэнли, и среди них оказался только один полевой игрок. Однако капитану «Эдмонтона» было плевать на этот приз — он стремился к другому трофею.

Коннор Макдэвид Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Тотальное невезение одного из величайших хоккеистов в истории и одного из лучших, если не лучшего, в данный момент. Он везде и всегда тащил свои команды, но за девять лет взрослой карьеры выиграл всего одну медаль.

Именно поэтому прошлогодний Турнир четырёх наций был для Макдэвида так важен. Сборная Канады вышла в финал, подарив форварду шанс наконец-то пополнить свою коллекцию важной победой.

«Вот что было действительно невероятным на прошлогоднем Турнире четырёх наций. Когда я надел своё джерси на финал со сборной США, то вспомнил, что прошло восемь лет с момента, как мы взяли золото на чемпионате мира в Москве. Это был последний раз, когда я праздновал победу. Восемь лет. И вот тот матч с США в Бостоне в прошлом году… он значил для меня очень многое», — признался Коннор в своём письме Канаде перед стартом ОИ-2026.

На том турнире с участием лучших хоккеистов своих сборных Макдэвид набрал 5 (2+3) очков в четырёх матчах, став вторым бомбардиром розыгрыша. А главное — именно он принёс Канаде золото, забив американцам в овертайме.

Подумалось, что Коннор наконец-то разрушил медальное проклятье. Так казалось вплоть до июня 2025 года. «Эдмонтон» вновь вышел в финал Кубка Стэнли — опять на «Флориду». И даже выиграл первый матч. Макдэвид тогда выдал Драйзайтлю передачу на победный гол в овертайме… Однако «Ойлерз» опять потерпели поражение, и на этот раз им удалось взять всего два матча в серии. Коннор вновь сыграл на максимуме возможностей, набрав 33 (7+26) очка в 22 встречах, став лучшим ассистентом плей-офф и разделив лидерство в гонке бомбардиров с Леоном Драйзайтлем.

Опять чего-то не хватило.

Впрочем, возможно, именно события последнего года сделали выступление за сборную той самой отдушиной, необходимой Макдэвиду.

Нужно понимать, что со статусом суперзвезды и величайшего хоккеиста поколения на Коннора свалилось и колоссальное давление. И на самом деле рыжий нападающий довольно хорошо с ним справлялся.

Помните, кем был «Эдмонтон» до прихода канадца? Абсолютным аутсайдером, который коллекционировал первые драфт-пики и при этом не мог даже попасть в плей-офф. На момент драфта Макдэвида в 2015 году «Ойлерз» пролетели мимо плей-офф девять (!) раз подряд. Но с приходом Коннора стали полноправными участниками Кубка Стэнли. Более того, в Эдмонтоне никто и думать не мог о финалах — именно рыжий хоккеист подарил им эту робкую мечту. Именно благодаря его стараниям «нефтяники», чей менеджмент регулярно лишал команду достойного усиления, смогли настолько приблизиться к заветному трофею, который не видели с начала 1990-х.

Макдэвид преобразил франшизу. Он достойно справился с ответственностью, которую на него возложили, с ролью капитана. И всё-таки даже его вклада не хватило для того, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Поражение в финале может очень давить на хоккеиста, а два подряд и вовсе способны буквально сломать. Однако после первой неудачи Коннор не сдался. Вряд ли сдастся и после второй.

Коннор Макдэвид Фото: Cameron Bartlett/Getty Images

В общем, он делал всё что мог. Тем не менее любому нужен отдых, передышка. Отдушина. И канадец нашёл её именно в сборной.

В национальной команде на Макдэвида также очень рассчитывают, он лидер и здесь. В то же время в сборной Канады у него есть то, чего ему не хватает в «Эдмонтоне» — достойные партнёры. Те, кто может взять на себя ответственность и помочь в нужный момент.

В «Ойлерз», по сути, единственный, на кого он может рассчитывать — это Драйзайтль. Хоть у немца и есть склонность исчезать в важных матчах, он всё-таки делит с Коннором лидерскую ношу. Но этого оказывается недостаточно. А больше никто и не способен помочь.

В сборной Канады же у него целая россыпь тех, кто может взять ответственность на себя. Сидни Кросби, Натан Маккиннон, Маклин Селебрини, Кейл Макар и остальные — здесь у него наконец-то достаточно товарищей, которые сделают то, что надо, если у Макдэвида не пойдёт игра. И это словно развязывает ему руки, позволяет скинуть с плеч груз. Здесь ему не нужно быть «единственным», не нужно водружать тяжёлую ношу лишь на собственную спину.

Это отражается и на результатах. Коннор уже набрал 9 (2+7) очков в трёх матчах. Он побил рекорд Олимпиад с участием НХЛ по количеству результативных действий сначала после двух, а потом и после трёх встреч. Ему не хватает всего трёх очков для того, чтобы повторить рекорд Игр по количеству очков за один розыгрыш.

Не станет удивлением, если Макдэвид за одну эту Олимпиаду станет лучшим бомбардиром Канады на ОИ с участием НХЛ. Пока рекорд принадлежит Сидни Кросби, который набрал 15 (6+9) очков в 16 матчах на Играх в 2010, 2014 и 2026 годах. Лидер «Питтсбурга» продолжает набирать очки, но при таких раскладах Коннор всё равно его обгонит — всего за один турнир!

А ведь, помимо этого, канадец ещё и раздаёт эффектные передачи и активно участвует в силовой борьбе. Особенно запомнился его мощный силовой на швейцарском защитнике Андреа Глаузере. Хоккеист «крестоносцев» даже пропустил следующий матч — настолько сильно Макдэвид его приложил.

Коннор Макдэвид Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Конечно, тот факт, что в сборной у него есть товарищи, которые могут сделать всю «грязную» работу за него, может несколько обесценивать его результаты, мол, в такой команде любой бы набирал много очков. Однако не нужно обманываться. Коннор, конечно же, не хочет снимать с себя ответственность и идти по лёгкому пути. Но сейчас Макдэвид даёт нам возможность увидеть, на что он способен, когда ему не приходится тащить практически в одиночку. Свой настоящий уровень.

И доказывает, что он лучший хоккеист мира на данный момент.

В сборной Коннор точно понимает и верит, что может выиграть золото, даже если у него не пойдёт игра. И это позволяет ему сохранять мотивацию и снижает давление, что автоматически позволяет расцветать.

Так что давайте насладимся праймовым Коннором, пока у нас есть такая возможность. Ведь после этого морального отдыха, который почти наверняка ознаменуется ещё и золотой олимпийской медалью, ему придётся вернуться в «Эдмонтон» и повести проблемную команду к такому далёкому, но желанному трофею.