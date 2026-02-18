Латвия закончила на Олимпиаде. В матче со шведами у прибалтов не было никаких шансов

После неоднозначной игры сборной Латвии с датчанами на групповом этапе подопечные Харийса Витолиньша встали на самый тернистый пусть из всех возможных – в квалификационном раунде Олимпийских игр вышли на сборную Швеции. Выбирая между латвийцами и шведами, никто не назвал бы первых фаворитами, да и не требуется здесь глубокий спортивный анализ, чтобы понимать разноуровневость этих сборных.

Однако если вспоминать приятные для латвийцев моменты, то главным будет ЧМ-2023, когда простые парни из маленькой страны взяли бронзу, одолев в утешительном финале матч как раз шведов со счётом 3:1. Вот только есть нюанс: больше 20 игроков, что представляли Латвию на том ЧМ, так и остаются сейчас в составе, а от шведов только два повтора – Лукас Рэймонд и сидевший тогда в запасе вратарь Йеспер Валльстедт.

Всё дело в том, что Швеция привезла на эти Игры команду миллионеров. Каждый из шведских хоккеистов играет в лучшей лиге мира, эта сборная входит в топ-3 из тех, кого смогла укомплектовать НХЛ. Все вместе взятые 25 шведов получают около $ 160 млн, и обгоняют их только американцы и канадцы. Чтобы вы могли примерно представить разницу между этими двумя сборными, то выбирали шведы своих фаворитов не «впритык» к составу, а была целая гонка между резервистами, чтобы отобрать лучших из лучших.

Это не сборная Латвии, которая тряслась над каждым игроком из НХЛ, чтобы поскорее прислать его в Милан на тренировку, а армия талантливых северных парней, желающих доказать свою состоятельность на Олимпиаде. Если считать личные встречи, то из 11 очных встреч Швеция выиграла 10. Несмотря на такую безжалостную статистику, неожиданно интересный, но короткий комментарий выдал голкипер сборной Латвии, Артур Шилов: «Я рад, что моя сборная вышла на шведов, а не на чехов или французов. К примеру, исторически мы очень плохо играем со сборной Чехии, поэтому пусть мы не будем фаворитами в этом матче, но можем достаточно себя проявить. Думаю, что ребята попытаются не дать много свободного места шведам, на этом можно выехать с таким соперником».

За 10 часов до игры с подопечными Сэма Халлама сборная Латвии объявила, что в воротах будет играть Элвис Мерзликин, и сообщила о двух игроках, которые, скорее всего, не примут участие в матче: это был Янис Якс, который в 2023 году как раз забивал той менее крепкой сборной Швеции, а также приболевший Рудольф Балцерс.

К началу встречи латвийцев и шведов аргументами в пользу интриги были лишь два аспекта – неплохая игра Латвии с немцами в группе, а также не слишком уверенные матчи сборной Швеции при таких-то топовых игроках в составе.

Не в обиду сборной Италии, которая в качестве хозяйки смогла немного навести шороха, но в укор сборной Швеции напомню, что расправились скандинавы с итальянцами только во второй половине игры. Также была принципиальная встреча со сборной Финляндии, где фанаты обеих команд буквально презирали друг друга. Раньше хуже было, только если встречались Словакия и Чехия, однако на этих играх всё-таки шведы затмили все исторически-ненавистные встречи. Незадолго до матча стало известно, что голкипер Густавссон не очень впечатлил тренеров сборной и со сборной Латвии должен сыграть Якоб Маркстрём.

Интересно, но ещё до встречи со шведами, ещё задолго до того, как выбрать вратарей в состав сборной Латвии, уже шли тяжёлые беседы, кому играть, а кому – нет. Спорили все: болельщики друг с другом, спортивные аналитики, бывшие игроки сборной Латвии, журналисты и даже остальные голкиперы латвийцев, которых не взяли на Олимпиаду. После игры с Данией снова случился скандал, в котором только ленивый не винил Харийса Витолиньша за поспешное решение снять вратаря за три минуты до конца игры, а ещё – за то, что тренер не дал Мерзликину доиграть матч с США и поставил Шилова.

А незадолго до игры со шведами Витолиньша уже критиковали за то, что Шилова под танки не кидают, и выставили Элвиса играть с тяжёлыми и дорогими шведами. В общем, иногда проще, когда выбора нет, чем когда есть три топовых вратаря со своими особенностями. Да, три, ведь в резерве у Латвии есть Кристерс Гудлевскис, который скромно ожидает своей очереди, пока все кому не лень спорят вокруг Элвиса и Артура.

Обе сборные начали игру очень осторожно, не было резких выпадов со стороны шведов, даже никакой навязанной борьбы у ворот или бортов, было видно, что соперники друг к другу присматриваются. Лишь по прошествии семи минут сборная Швеции постаралась нанести несколько бросков, и хитрость их оказалась направлена именно на Мерзликина, который очень любит не сохранить шайбу, а быстро откинуть клюшкой ближе к борту.

К середине первого периода самым ярким игроком был Расмус Далин: из пяти бросков, нанесённых Элвису, почти все принадлежали ему, причём с острого угла. На 11-й минуте игры Кристапс Зиле снова оказался спиной к воротам своего голкипера и, не видя угрозы, упустил возможность как-то помочь Элвису, а на кубе уже загорелся счёт 1:0. Пока латвийцы переживали неприятный и довольно сумбурный гол, капитан сборной Швеции Габриэль Ландеског подхватил тенденцию и мгновенно удвоил счёт – Мерзликин пропустил уже две шайбы.

Было видно, что после двух пропущенных голов латвийцы не то чтобы озадачились, а максимально разозлились и сразу постарались навязать борьбу в зоне соперника. В перерыве ожесточённо махал планшетом тренер Лаурис Дарзиньш, очень многое зависело от выигранных вбрасываний и того, насколько защитники прикрывали бреши ближе к Мерзликину. За три минуты до конца периода у сборной Латвии появилась возможность сыграть в большинстве, и это был шанс посмотреть на латвийцев в зоне шведов, потому что до этого заехать в зону получалось лишь на несколько секунд. Несмотря на большое количество болельщиков сборной Швеции и Латвии, во время атаки латвийцев были слышны крики Витолиньша, однако у его подопечных ничего не получилось в этом большинстве.

Так же спокойно начался и второй период, где латвийцы не смогли забросить хотя бы одну шайбу, хотя Увис Балинскис очень пытался попасть в ближний угол ворот шведского голкипера. Было бы странно, если бы игра продолжалась у бортов, поэтому шведы потихоньку снова пошли на Мерзликина, и получился фантастический гол: шайба прошла по касательной через всю зону защиты латвийцев, и Филип Форсберг, подхватив её, идеально направил в ворота Элвиса, тем самым сделав уже разницу в три гола.

Немного разрядили обстановку Теодор Блюгерс и Эдуард Тралмакс, которые смогли во второй половине второго периода сделать небольшой намёк на что-то типа равной игры и изменили счёт до 1:3. На самом деле Тралмакс до игры со сборной Швеции очень переживал, что его заброшенные шайбы никак не помогают сборной победить, и намекал, что такие моменты не пускают его играть в НХЛ.

Да, забитый гол не был красив, но было выиграно вбрасывание, с которого и бросал шайбу молодой Шмитс, а обработал уже Эдуард. За пять минут до конца второго периода Земгус Гиргенсонс давал наставления тому же Тралмаксу и накидывал идеи, как обхитрить скандинавских миллионеров. Очень неплохое получилось большинство у латвийцев, как раз за две минуты до сирены, и даже сам тренер Витолиньш хватался за голову, потому что у Гиргенсонса после разыгранной комбинации прямо на пятачке Маркстрёма была идеальная возможность сократить отставание до одной шайбы. Этого не случилось, и обе сборные снова отправились на перерыв.

По истечении почти половины третьего периода, несмотря на робкие выпады к воротам сборной Швеции, латвийцам не удалось сдержать мастерство Мики Зибанеджада, и снова в счёте образовалось окно в виде разницы в три шайбы. Был шанс у латвийцев сыграть в большинстве, однако ничего толкового не вышло. Сиять у латвийцев не получалось ни при каких условиях, и они полностью сдались шведам, которые за шесть минут до конца периода смогли изменить счёт до 5:1, окончательно убив интригу и оформив выход в четвертьфинале на сборную США.

Под конец игры стало уже понятно, что сборная Латвии заняла 10-е место на Олимпиаде, однако, если бы в этом турнире не играли хоккеисты из НХЛ, результат был бы совершенно другим. Но эти отговорки не имеют никакого смысла.