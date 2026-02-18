На Олимпиаде сегодня начинается жара. Сетка плей-офф хоккейного турнира

Один из фаворитов гарантированно покинет Италию уже после четвертьфиналов. Есть на что посмотреть и в других матчах.

Вчера, 17 февраля, в Италии прошёл квалификационный раунд в хоккейном турнире на Олимпийских играх 2026 года, а уже сегодня состоятся четвертьфиналы. Итоги вчерашней квалификации получились максимально предсказуемыми для хоккейных болельщиков и экспертов. Только чехи столкнулись со сложностями во встрече с командой Дании (3:2), тогда как швейцарцы, немцы и шведы прошли стадию 1/8 финала, не затратив большого количества дополнительных сил.

Сегодня в хоккейном олимпийском турнире начинается самое интересное – наконец мы станем свидетелями важнейших игр с привлекательными афишами. В четвертьфиналах победители квалификации сыграют с лучшими командами по итогам предварительного раунда. Свои группы выиграли сборные Канады, США и Словакии.

Лучшей из вторых команд оказалась Финляндия. Таким образом, две североамериканские и две европейские сборные напрямую отобрались в четвертьфинал Олимпиады и получили дополнительный выходной.

Пары 1/4 финала плей-офф хоккейного турнира Олимпиады:



Канада (1) – Чехия (8);

США (2) – Швеция (7);

Словакия (3) – Германия (6);

Финляндия (4) – Швейцария (5).

После завершения четвертьфинальной стадии турнира произойдёт дальнейший перепосев участников полуфинала. В них команда с наиболее высоком рейтингом сыграет со сборной с худшим рейтингом среди участников 1/2 финала, а две другие сборные выйдут друг на друга.

Первым запуском в четвертьфинале состоится матч с участием сборных Словакии и Германии. Словаки порадовали своим выступлением на предварительном этапе Олимпиады, где они отметились красивой и заслуженной победой во встрече с Финляндией (4:1) на старте турнира. В игре со Швецией (3:5) они проявили характер и бились до самого конца, несмотря на неудачное течение матча, в итоге заслужив гол на последней минуте третьего периода, который в результате и принёс команде Владимира Орсага первое место в группе.

Однако делает ли это их фаворитами в предстоящем четвертьфинале? Словаки обладают хорошим сплавом опыта и задора. Ведущие роли в команде играют хоккеисты НХЛ – 20-летний нападающий «Сент-Луис Блюз» Далибор Дворски, 21-летний форвард «Монреаль Канадиенс» Юрай Слафковски, а также 22-летний защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Шимон Немец. Им помогают представители КХЛ куда более опытные Мартин Гернат, Адам Лишка и Адам Ружичка, а на последнем рубеже надёжно действует Самуэль Главай.

Хоккеисты сборной Словакии Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Впрочем, всё это немцы вполне могут компенсировать своим звёздным десантом в лице Леона Драйзайтля, Тима Штюцле и Джона Петерки. Даже во встрече с французами бросалось в глаза, насколько часто тренерский штаб немецкой сборной задействует своих главных звёзд. Можно было поберечь и где-то урезать игровое время своих лидеров с учётом необходимости выходить на лёд всего через сутки, но разница в классе между звёздами сборной Германии и вторым эшелоном слишком велика. Поэтому даже вчера Леон провёл на льду почти половину встречи, получив 25 минут игрового времени, и сделал результат, набрав 3 (1+2) очка. Один из ключевых вопросов перед сегодняшним матчем заключается в том, сумеет ли оборона словаков сдержать Драйзайтля и Ко.

Леон Драйзайтль Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Во втором четвертьфинале встретятся канадцы и чехи. Вывеска хороша, но реальность почти наверняка рискует получиться куда прозаичнее. Примечательно, что с матча с Канадой чехи как раз и начинали своё выступление на этой Олимпиаде. И тогда потерпели крупное поражение со счётом 0:5. Сможет ли Чехия взять реванш? Поверить в это практически невозможно, хотя чехи, естественно, верят.

Лидер их сборной Мартин Нечас с юмором делился ожиданиями от этого четвертьфинала. «На самом деле, мы просто позволили Канаде обыграть нас в первом матче в группе, потому что знали, что не сможем выиграть у неё на Олимпиаде два матча подряд», – сказал Нечас после победы в матче с Данией.

27-летний нападающий «Колорадо Эвеланш» проводит отличный турнир, набрав 7 (3+4) очков в четырёх матчах. Мартин является лучшим бомбардиром в своей сборной, где ему помогают Давид Пастрняк, Филип Гронек и Роман Червенка. Но Коннор Макдэвид, Маклин Селебрини, Сидни Кросби и Кейл Макар выглядят в разы мощнее, а у них есть ещё подспорье в лице Марка Стоуна, Митчелла Марнера и далее по списку.

Эта канадская команда пока выглядит настолько убедительно, что крайне трудно представить её осечку в четвертьфинале. Пожалуй, единственный шанс чехов на сенсацию – заставить соперника занервничать. Ещё ни разу на этой Олимпиаде канадцы не сталкивались со сложностями. Всё идёт по их плану. Если чехи сумеют зацепиться за игру и сразу не отстанут в счёте, представители страны кленового листа могут попасть в ситуацию, в которой ещё не оказывались.

Хоккеисты сборной Канады Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Третий четвертьфинал является куда более интригующим, так как у финнов и швейцарцев есть свои козыри. Финны набирали ход на турнире от матча к матчу, начав групповой раунд с поражения во встрече со словаками, а закончив разгромом хозяев Олимпиады (11:0). Если матч с Италией можно вынести за скобки, то во 2-м туре финны по делу выиграли в принципиальном северном дерби у шведов (4:0).

Швейцарцы по ходу турнира из-за травм потеряли двух своих ключевых форвардов – Дениса Мальгина и Кевина Фиалу. При этом хороши Нико Хишир, Роман Йози, Тимо Майер и Свен Андригетто. В квалификации команда Патрика Фишера сделала результат за первые 10 минут матча, после чего не стала добиваться разгрома итальянцев. Швейцарцы на классе продолжали создавать опасные моменты, однако не проявляли настойчивости в их реализации. Они действовали в эконом-режиме, копя силы и эмоции на главный матч турнира. В их встрече с финнами крайне сложно выделить фаворита.

Украшением четвертьфинальной стадии будет противостояние США и Швеции. Как только сформировалась турнирная сетка плей-офф, стало очевидно, что, если в квалификации не случится никаких сенсаций, в четвертьфинале состоится топ-сражение между Швецией и США, по итогам которого один из фаворитов Олимпиады гарантированно распрощается с медальными надеждами. Так оно и вышло. Шведы легко разобрались со сборной Латвии (5:1) и вышли на американцев.

«Это вызов, увлекательный вызов. Мы и приехали сюда, чтобы сыграть с ними. Наверное, встреча случится раньше, чем все — и мы в том числе — ожидали, но тут уж как есть. Мы приехали сюда, рассчитывая сыграть с ними, и вот нам выпала такая возможность. В матче с Латвией мы показали сыгранность. Эта игра была для нас самой цельной на турнире. Каждый делал то, что от него требовалось. Надеюсь, это пойдёт нам на пользу», – сказал защитник сборной Швеции Эрик Карлссон.

Эрик Карлссон Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Год назад две эти команды встретились в полуфинале чемпионата мира, и тогда «звёздно-полосатые» буквально сокрушили шведов в их столице со счётом 6:2. Из того состава американцев на Олимпиаду приехало всего несколько человек, однако фокус заключается в том, что тот полуфинал стал личным провалом для голкипера шведов Якоба Маркстрёма. 36-летний вратарь выдал ужасный матч, пропустив четыре шайбы, его заменили после двух периодов.

Нынешнюю Олимпиаду Якоб начинал в статусе второго номера «Тре Крунур», но по ходу турнира он сумел вытеснить из основы Филипа Густавссона, который выглядит в Италии крайне неубедительно. С Маркстрёмом на последнем рубеже шведы выиграли в Милане два матча из двух. Кажется, именно Якоб должен защищать ворота европейской сборной и сегодня, но сумеет ли опытный голкипер избежать воспоминаний о прошлогодней домашней катастрофе? Или шведы снова доверятся Густавссону, который отдыхал в квалификации? В любом случае без надёжной игры своего вратаря рассчитывать на успех шведам не приходится.

Матчи 18 февраля