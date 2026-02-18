Кто выйдет в полуфинал Олимпиады и какие будут пары? Все расклады и сетка плей-офф, LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 18 февраля, в мужском хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 начинается самое интересное. Позади групповой этап и квалификационный раунд, все аутсайдеры и команды, не претендовавшие на медали, отсеяны, на турнире осталось восемь топовых сборных, и выяснять отношения они начнут на стадии четвертьфинала.
Кто на кого выходит в полуфинале ОИ? Жёсткой сетки нет, в следующем раунде сыграют победитель четвертьфинала с более высоким посевом с победителем четвертьфинала с более низким посевом, эти номера определились после группового этапа.
1. Канада
2. США
3. Словакия
4. Финляндия
5. Швейцария
6. Германия
7. Швеция
8. Чехия.
«Чемпионат» в прямом эфире будет следить за формированием полуфинальных пар, всё начнётся уже в 14:10 мск.
