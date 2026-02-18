В хоккейном турнире на Играх в Италии начинается самое интересное.

Кто выйдет в полуфинал Олимпиады и какие будут пары? Все расклады и сетка плей-офф, LIVE!

Сегодня, 18 февраля, в мужском хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 начинается самое интересное. Позади групповой этап и квалификационный раунд, все аутсайдеры и команды, не претендовавшие на медали, отсеяны, на турнире осталось восемь топовых сборных, и выяснять отношения они начнут на стадии четвертьфинала.

Кто на кого выходит в полуфинале ОИ? Жёсткой сетки нет, в следующем раунде сыграют победитель четвертьфинала с более высоким посевом с победителем четвертьфинала с более низким посевом, эти номера определились после группового этапа.

Рейтинг сборных на Олимпиаде перед четвертьфиналами



1. Канада

2. США

3. Словакия

4. Финляндия

5. Швейцария

6. Германия

7. Швеция

8. Чехия.

«Чемпионат» в прямом эфире будет следить за формированием полуфинальных пар, всё начнётся уже в 14:10 мск.