Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Четвертьфиналы в хоккее на Олимпиаде-2026: кто с кем сыграет, кто на кого выходит, сетка плей-офф, расклады, трансляция

Кто выйдет в полуфинал Олимпиады и какие будут пары? Все расклады и сетка плей-офф, LIVE!
Денис Лутченко
Четвертьфиналы в хоккее на Олимпиаде-2026. LIVE!
Комментарии
В хоккейном турнире на Играх в Италии начинается самое интересное.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 18 февраля, в мужском хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 начинается самое интересное. Позади групповой этап и квалификационный раунд, все аутсайдеры и команды, не претендовавшие на медали, отсеяны, на турнире осталось восемь топовых сборных, и выяснять отношения они начнут на стадии четвертьфинала.

Сетка и расклады плей-офф хоккейного турнира ОИ-2026
На Олимпиаде сегодня начинается жара. Сетка плей-офф хоккейного турнира
На Олимпиаде сегодня начинается жара. Сетка плей-офф хоккейного турнира
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 14:10 МСК
Словакия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 20:10 МСК
Финляндия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кто на кого выходит в полуфинале ОИ? Жёсткой сетки нет, в следующем раунде сыграют победитель четвертьфинала с более высоким посевом с победителем четвертьфинала с более низким посевом, эти номера определились после группового этапа.

Рейтинг сборных на Олимпиаде перед четвертьфиналами

1. Канада
2. США
3. Словакия
4. Финляндия
5. Швейцария
6. Германия
7. Швеция
8. Чехия.

«Чемпионат» в прямом эфире будет следить за формированием полуфинальных пар, всё начнётся уже в 14:10 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android