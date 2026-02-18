Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Почему сборная США не сможет выиграть золото хоккейной Олимпиады, удивительная статистика в хоккее

Американцы точно не выиграют Олимпиаду? Против них удивительный тренд
Родион Власов
Почему хоккеисты США не смогут выиграть золото ОИ
Комментарии
Победитель предолимпийского чемпионата мира не берёт золото Игр уже почти 40 лет.

Самая удивительная статистика в хоккее сборных — победитель предолимпийского ЧМ не выигрывает Олимпиаду вот уже 10 турниров подряд. А ведь был ещё и 1980-й, где «Чудо на льду» тоже случилось против действующих чемпионов мира.

Сетка нынешней Олимпиады:
На Олимпиаде сегодня начинается жара. Сетка плей-офф хоккейного турнира
На Олимпиаде сегодня начинается жара. Сетка плей-офф хоккейного турнира

Причём это сложно назвать закономерностью, слишком уж разными были условия проведения что ЧМ, что Олимпиад в то время. Были турниры с игроками НХЛ и без них, с доминированием советского хоккея и без него, были ЧМ с максимальным и минимальным представительством энхаэловцев. Однако всё равно команда, которая забирает мировой титул, на Олимпиаде даже до финала обычно добраться не может.

Золото ЧММесто на ОИЗолото ОИ
1987Швеция3-еСССР1988
1991Швеция5-еОК СНГ1992
1993Россия4-еШвеция1994
1997Канада4-еЧехия1998
2001Чехия7-еКанада2002
2005Чехия3-еШвеция2006
2009Россия6-еКанада2010
2013Швеция2-еКанада2014
2017Швеция5-еОАР (Россия)2018
2021Канада6-еФинляндия2022
2025США??2026

Возможно, Тейдж Томпсон скоро тоже пожалеет о своём «золотом» голе Швейцарии, который принёс Штатам первую за 92 года победу на ЧМ, а самому Томпсону во многом подарил путёвку на Олимпиаду. Конечно, это всё суеверия, но слишком уж удивительными получаются совпадения.

Швеция (1987 и 1991)

Золото «Тре Крунур» в Вене стало сенсационным. Во-первых, помогла странная формула тогдашних турниров, где очки на первом этапе вообще никак не влияли на матчи финальной четвёрки. Во-вторых, даже так сборная СССР не проиграла ни одного матча во втором раунде, хотя 0:0 с Канадой по тем временам были неудачей. Зато шведы тех же канадцев разгромили со счётом 9:0 и стали чемпионами благодаря разнице шайб.

Спустя четыре года СССР и Швеция решали судьбу золота в очном матче. За 10 минут до конца 20-летний Матс Сундин забил победный гол, по пути обыграв самого Фетисова. Эта шайба — одна из самых знаменитых в истории местного хоккея, а для Союза то был последний чемпионат мира.

Однако на Олимпиаде оба раза побеждала наша сборная. Победу в Калгари Виктор Тихонов назовёт самой сложной в своей тренерской карьере, что будет отражено и в его дневниках. Но тогда в Канаду ехала звёздная сборная в расцвете сил, а вот успех в 1992-м на фоне распавшейся страны и очень молодой команды был сенсационным.

Россия (1993)

Золото Альбервиля и первую победу под триколором в Мюнхене во многом принесла связка Хомутов — Быков: на двух турнирах они суммарно набрали 44 очка. Однако в Лиллехаммере обоих не было, да и сборная собиралась в максимально странных условиях, когда параллельно существовали национальная и олимпийская команды с разными тренерами (Михайлов и Тихонов). Шведов же привёл к золоту великолепный Петер Форсберг, который сознательно подзадержался в Европе ради Олимпиады (ещё без игроков НХЛ) и реализовал буллит, вошедший в историю хоккея.

Матч Швеция — Россия на Олимпиаде-1994

Матч Швеция — Россия на Олимпиаде-1994

Фото: Владимир Беззубов/ТАСС

Канада (1997)

Если бы Канада не выиграла тот ЧМ, в Нагано она всё равно бы ехала абсолютным фаворитом. Даже после поражения от американцев на Кубке мира двумя годами ранее канадцы выглядели с отрывом самой звёздной командой турнира — что в атаке, что в защите, что в воротах. За год до этого «кленовые» провели успешный предолимпийский смотр, собрав почти максимально сильный по тем временам состав. Впрочем, в полуфинале Нагано Доминик Гашек в основное время пропустил лишь однажды, а в серии буллитов взял все пять бросков: в финале основную работу сделали уже полевые.

Чехия (2001)

Если победа в Нагано стала суперсенсацией, то в Солт-Лейк-Сити чехи ехали в статусе фаворитов. «Народны тим» выиграла три ЧМ подряд, два МЧМ, чешские игроки стали невероятно модными и заполонили всю НХЛ. Рубеж тысячелетий был коротким, но ярким временем доминирования местной школы. Правда, в четвертьфинале в 2002-м Россия развернула 1998-й, одержав минимальную победу. Впрочем, роль Николая Хабибулина в ней была выше, чем роль Гашека за четыре года до этого. А чемпионом стала Канада, причём после провального группового этапа, который она закончила на третьем месте в квартете и с отрицательной разницей.

Прямая речь легендарного вратаря:
«Хотелось вернуть долг за Нагано». Хабибулин вспоминает легендарную победу над Чехией
Эксклюзив
«Хотелось вернуть долг за Нагано». Хабибулин вспоминает легендарную победу над Чехией

Чехия (2005)

Венский ЧМ был наилучшей репетицией Олимпиады: из-за локаута в НХЛ для выбора были доступны все игроки, и чехи в финале всухую обыграли звёздный канадский состав. Однако групповой этап Турина начался с шока: Гашек получил травму в первом же периоде первой игры. Возможно, это стало причиной того, что Чехия заняла лишь четвёртое место в группе. Шведы очень не хотели выходить на такого соперника в четвертьфинале, зато в полуфинале уверенно обыграли «народны тим» – 7:3. Чехи, правда, утешились бронзой — последней на данный момент олимпийской медалью страны в хоккее.

Россия (2009)

В Ванкувер наша сборная ехала в своей лучшей форме в современную эпоху. «Золотой» дуплет на чемпионатах мира; русские звёзды в НХЛ в своей лучшей форме, ведущие команды к чемпионству; оптимизм вокруг КХЛ, которая проводила очень амбициозные первые сезоны; высочайший уровень доверия к дуэту Быков — Захаркин — все эти факторы говорили в нашу пользу. Однако всё это развалилось за один матч, который словно поменял всю историю современного хоккея. Ещё более обидно то, что та Канада до золота добиралась с приключениями, чуть не доведя полуфинал со Словакией до овертайма (да и финал тоже выиграла в ОТ), в итоге проведя свой лучший матч на турнире против России.

Тот самый четвертьфинал Ванкувера

Тот самый четвертьфинал Ванкувера

Фото: Julie Jacobson/Getty Images

Швеция (2013)

Единственный действующий чемпион мира в нашей подборке, который смог пробиться в финал Олимпиады. На домашнем турнире команде Пера Мортса очень помог приезд братьев Седин, которые обычно не добирались до сборной: их тройка с Луи Эрикссоном стала ключевой в плей-офф. В Сочи «Тре Крунур» благодаря хорошей игре в группе вообще заработали первый посев и обеспечили себе относительно лёгкую сетку до финала, куда канадцы дошли в основном за счёт обороны. Кто знает, как бы ещё тот финал повернулся, если бы Никласа Бекстрёма не дисквалифицировали в последний момент.

Швеция (2017)

Перед тем ЧМ шведов возглавил Рикард Грёнборг, который смог сделать то, что не всегда удавалось сделать его предшественникам: обеспечил хорошие отношения с игроками НХЛ. В результате в сборную приехали сразу 18 энхаэловцев, и главный хайлайт трудного финала с Канадой — радостный Вилли Нюландер, который сбивает с ног выигравшего буллитную серию Хенрика Лундквиста. В Пхёнчхан все эти люди из-за решения НХЛ поехать уже не могли — выиграла выступавшая под псевдонимом ОАР Россия, когда в КХЛ вернулись многие хоккеисты из НХЛ.

Канада (2021)

Рижский «ковидный» чемпионат подарил нам максимально случайные составы и чемпиона, на которого никто не ставил из-за скромнейшего по стандартам страны состава. Тогда поражение России в четвертьфинале от команды, где половина игроков и сотни матчей в НХЛ не провела, всех неприятно удивило. Брэндон Хагель, который в Ригу ехал скромным ролевиком «Чикаго», за несколько лет вырастет в олимпионика, однако Пекина это, опять же, не касалось. Финны же повезли в Китай многих звёзд КХЛ, частично сыгранных на удачных ЧМ, и одержали историческую для себя победу.

Тейдж Томпсон

Тейдж Томпсон

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

США (2025)

Несколько лет назад генеральный менеджер сборной Билл Герин заявил: кто будет отлынивать от ЧМ и не будет на них выкладываться, про Олимпиаду может и не думать. Люди намёк поняли, и прошлой весной в сборную поехали все кандидаты, балансировавшие на грани, многие из которых заработали билет в Милан. Несмотря на множество забитых голов, «звёздно-полосатых» на родине успели попинать за безалаберную игру — да ещё и соперник в четвертьфинале максимально сложный для такой стадии.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android