Американцы точно не выиграют Олимпиаду? Против них удивительный тренд

Самая удивительная статистика в хоккее сборных — победитель предолимпийского ЧМ не выигрывает Олимпиаду вот уже 10 турниров подряд. А ведь был ещё и 1980-й, где «Чудо на льду» тоже случилось против действующих чемпионов мира.

Причём это сложно назвать закономерностью, слишком уж разными были условия проведения что ЧМ, что Олимпиад в то время. Были турниры с игроками НХЛ и без них, с доминированием советского хоккея и без него, были ЧМ с максимальным и минимальным представительством энхаэловцев. Однако всё равно команда, которая забирает мировой титул, на Олимпиаде даже до финала обычно добраться не может.

Золото ЧМ Место на ОИ Золото ОИ 1987 Швеция 3-е СССР 1988 1991 Швеция 5-е ОК СНГ 1992 1993 Россия 4-е Швеция 1994 1997 Канада 4-е Чехия 1998 2001 Чехия 7-е Канада 2002 2005 Чехия 3-е Швеция 2006 2009 Россия 6-е Канада 2010 2013 Швеция 2-е Канада 2014 2017 Швеция 5-е ОАР (Россия) 2018 2021 Канада 6-е Финляндия 2022 2025 США ? ? 2026

Возможно, Тейдж Томпсон скоро тоже пожалеет о своём «золотом» голе Швейцарии, который принёс Штатам первую за 92 года победу на ЧМ, а самому Томпсону во многом подарил путёвку на Олимпиаду. Конечно, это всё суеверия, но слишком уж удивительными получаются совпадения.

Швеция (1987 и 1991)

Золото «Тре Крунур» в Вене стало сенсационным. Во-первых, помогла странная формула тогдашних турниров, где очки на первом этапе вообще никак не влияли на матчи финальной четвёрки. Во-вторых, даже так сборная СССР не проиграла ни одного матча во втором раунде, хотя 0:0 с Канадой по тем временам были неудачей. Зато шведы тех же канадцев разгромили со счётом 9:0 и стали чемпионами благодаря разнице шайб.

Спустя четыре года СССР и Швеция решали судьбу золота в очном матче. За 10 минут до конца 20-летний Матс Сундин забил победный гол, по пути обыграв самого Фетисова. Эта шайба — одна из самых знаменитых в истории местного хоккея, а для Союза то был последний чемпионат мира.

Однако на Олимпиаде оба раза побеждала наша сборная. Победу в Калгари Виктор Тихонов назовёт самой сложной в своей тренерской карьере, что будет отражено и в его дневниках. Но тогда в Канаду ехала звёздная сборная в расцвете сил, а вот успех в 1992-м на фоне распавшейся страны и очень молодой команды был сенсационным.

Россия (1993)

Золото Альбервиля и первую победу под триколором в Мюнхене во многом принесла связка Хомутов — Быков: на двух турнирах они суммарно набрали 44 очка. Однако в Лиллехаммере обоих не было, да и сборная собиралась в максимально странных условиях, когда параллельно существовали национальная и олимпийская команды с разными тренерами (Михайлов и Тихонов). Шведов же привёл к золоту великолепный Петер Форсберг, который сознательно подзадержался в Европе ради Олимпиады (ещё без игроков НХЛ) и реализовал буллит, вошедший в историю хоккея.

Матч Швеция — Россия на Олимпиаде-1994 Фото: Владимир Беззубов/ТАСС

Канада (1997)

Если бы Канада не выиграла тот ЧМ, в Нагано она всё равно бы ехала абсолютным фаворитом. Даже после поражения от американцев на Кубке мира двумя годами ранее канадцы выглядели с отрывом самой звёздной командой турнира — что в атаке, что в защите, что в воротах. За год до этого «кленовые» провели успешный предолимпийский смотр, собрав почти максимально сильный по тем временам состав. Впрочем, в полуфинале Нагано Доминик Гашек в основное время пропустил лишь однажды, а в серии буллитов взял все пять бросков: в финале основную работу сделали уже полевые.

Чехия (2001)

Если победа в Нагано стала суперсенсацией, то в Солт-Лейк-Сити чехи ехали в статусе фаворитов. «Народны тим» выиграла три ЧМ подряд, два МЧМ, чешские игроки стали невероятно модными и заполонили всю НХЛ. Рубеж тысячелетий был коротким, но ярким временем доминирования местной школы. Правда, в четвертьфинале в 2002-м Россия развернула 1998-й, одержав минимальную победу. Впрочем, роль Николая Хабибулина в ней была выше, чем роль Гашека за четыре года до этого. А чемпионом стала Канада, причём после провального группового этапа, который она закончила на третьем месте в квартете и с отрицательной разницей.

Чехия (2005)

Венский ЧМ был наилучшей репетицией Олимпиады: из-за локаута в НХЛ для выбора были доступны все игроки, и чехи в финале всухую обыграли звёздный канадский состав. Однако групповой этап Турина начался с шока: Гашек получил травму в первом же периоде первой игры. Возможно, это стало причиной того, что Чехия заняла лишь четвёртое место в группе. Шведы очень не хотели выходить на такого соперника в четвертьфинале, зато в полуфинале уверенно обыграли «народны тим» – 7:3. Чехи, правда, утешились бронзой — последней на данный момент олимпийской медалью страны в хоккее.

Россия (2009)

В Ванкувер наша сборная ехала в своей лучшей форме в современную эпоху. «Золотой» дуплет на чемпионатах мира; русские звёзды в НХЛ в своей лучшей форме, ведущие команды к чемпионству; оптимизм вокруг КХЛ, которая проводила очень амбициозные первые сезоны; высочайший уровень доверия к дуэту Быков — Захаркин — все эти факторы говорили в нашу пользу. Однако всё это развалилось за один матч, который словно поменял всю историю современного хоккея. Ещё более обидно то, что та Канада до золота добиралась с приключениями, чуть не доведя полуфинал со Словакией до овертайма (да и финал тоже выиграла в ОТ), в итоге проведя свой лучший матч на турнире против России.

Тот самый четвертьфинал Ванкувера Фото: Julie Jacobson/Getty Images

Швеция (2013)

Единственный действующий чемпион мира в нашей подборке, который смог пробиться в финал Олимпиады. На домашнем турнире команде Пера Мортса очень помог приезд братьев Седин, которые обычно не добирались до сборной: их тройка с Луи Эрикссоном стала ключевой в плей-офф. В Сочи «Тре Крунур» благодаря хорошей игре в группе вообще заработали первый посев и обеспечили себе относительно лёгкую сетку до финала, куда канадцы дошли в основном за счёт обороны. Кто знает, как бы ещё тот финал повернулся, если бы Никласа Бекстрёма не дисквалифицировали в последний момент.

Швеция (2017)

Перед тем ЧМ шведов возглавил Рикард Грёнборг, который смог сделать то, что не всегда удавалось сделать его предшественникам: обеспечил хорошие отношения с игроками НХЛ. В результате в сборную приехали сразу 18 энхаэловцев, и главный хайлайт трудного финала с Канадой — радостный Вилли Нюландер, который сбивает с ног выигравшего буллитную серию Хенрика Лундквиста. В Пхёнчхан все эти люди из-за решения НХЛ поехать уже не могли — выиграла выступавшая под псевдонимом ОАР Россия, когда в КХЛ вернулись многие хоккеисты из НХЛ.

Канада (2021)

Рижский «ковидный» чемпионат подарил нам максимально случайные составы и чемпиона, на которого никто не ставил из-за скромнейшего по стандартам страны состава. Тогда поражение России в четвертьфинале от команды, где половина игроков и сотни матчей в НХЛ не провела, всех неприятно удивило. Брэндон Хагель, который в Ригу ехал скромным ролевиком «Чикаго», за несколько лет вырастет в олимпионика, однако Пекина это, опять же, не касалось. Финны же повезли в Китай многих звёзд КХЛ, частично сыгранных на удачных ЧМ, и одержали историческую для себя победу.

Тейдж Томпсон Фото: Bruce Bennett/Getty Images

США (2025)

Несколько лет назад генеральный менеджер сборной Билл Герин заявил: кто будет отлынивать от ЧМ и не будет на них выкладываться, про Олимпиаду может и не думать. Люди намёк поняли, и прошлой весной в сборную поехали все кандидаты, балансировавшие на грани, многие из которых заработали билет в Милан. Несмотря на множество забитых голов, «звёздно-полосатых» на родине успели попинать за безалаберную игру — да ещё и соперник в четвертьфинале максимально сложный для такой стадии.