«Не помню игр отца, в отличие от фото с Овечкиным». Легендарная история от суперзвёзд США

Сборная США уверенно провела групповой этап, выиграв три матча из трёх и выйдя напрямую в четвертьфинал. «Звёздно-полосатым» досталась относительно лёгкая группа: ни латыши, ни датчане, ни немцы не смогли оказать должное сопротивление.

Насколько убийственной для соперников может быть связка братьев Ткачук, мы увидели ещё год назад на Турнире четырёх наций, когда американцы заняли второе место, грохнув в группе Канаду. Мэттью и Брэди провели тогда отличный турнир и стали лидерами обновлённой сборной США.

На Олимпиаде этот расклад никак не изменился – Ткачуки набрали на двоих восемь очков за три матча и чуть не довели бедного Леона Драйзайтля, который в последние годы и так наигрался со старшим Ткачуком в финалах Кубка Стэнли.

Уже сегодня «звёздно-полосатым» предстоит серьёзный экзамен – матч со сборной Швеции за выход в полуфинал. Вероятность, что американцам достанется такой сложный соперник уже в первом матче плей-офф, была низкой, но «Тре Крунур» провалили матч с Финляндией, а потом ещё и пропустили необязательную шайбу на последней минуте в матче со Словакией, опустившись в итоге на третье место в группе.

Вчера на The Athletic вышел большой материал, который был посвящён двум братьям. А именно – их поездке на Олимпиаду в Турине в 2006 году. Тогда их отец Кит выступал на своих четвёртых и последних Играх. И глава семейства захотел разделить тот момент с подрастающими сыновьями: восьмилетним Мэттью и шестилетним Брэди, оформив им пропуск в Олимпийскую деревню.

Получить возможность находиться с лучшими спортсменами в мире на расстоянии вытянутой руки – мечта для любого ребёнка, который любит спорт. Мэттью и Брэди исключениями не были.

Мэттью рассказал, что они фотографировались со всеми подряд, кого хоть немного знали. В коллекции братьев есть даже фото с Сашей Коэн – серебряным призёром Игр в Турине в фигурном катании.

«Мы обошли всю деревню и буквально пытались сфотографироваться с каждым человеком, которого мы знали, будь то хоккеист или кто-то ещё. Я помню, что у нас получилось сфотографироваться с Сашей Коэн, фигуристкой. Не знаю, почему это запомнил. Мы подошли вплотную к конькобежцам, лыжникам, бобслеистам, саночникам, кёрлингистам и, конечно же, хоккеистам».

В целом любовь к просмотру спортивных мероприятий у братьев не остыла до сих пор, хотя у профессиональных спортсменов бывает по-разному. Так, во время полуфинального матча женского турнира между США и Швецией кто-то из очевидцев заснял Мэттью и Брэди на видео – там они яро болели за своих девчонок.

Братья Ткачук на полуфинальном матче женского олимпийского турнира между США и Швецией Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Но вот любимым воспоминанием с тех Игр для братьев стала не игра отца, выступление сборной США по хоккею, а… совместная фотография с Овечкиным и Малкиным – восходящими звёздами российской сборной.

Мэттью даже сказал, что не помнит игр отца на той Олимпиаде, в отличие от того памятного кадра.

«У нас есть действительно классная фотография с Овечкиным и Малкиным, когда им было по 19 или 20 лет. Она до сих пор висит в наших комнатах в Сент-Луисе. Я знаю, что мы участвуем в Олимпийских играх, но это, пожалуй, моё самое любимое воспоминание об Олимпиадах. На самом деле, я даже не помню ни одной из игр моего отца. Я помню, как был там и гордо носил наш флаг, но игры даже не помню».

У младшего брата Брэди тоже отложился в голове именно этот момент, о котором он с радостью вспомнил: «Фотография с Ови и Джино — тот момент, который запомнился мне больше всего».

Главный тренер сборной США Майк Салливан высоко ценит вклад братьев Ткачук, сказав даже, что год назад благодаря им сборная стала командой.

«Они олицетворяют собой то, что значит быть американцем, с их яростным духом соперничества. Я думаю, что они стали катализатором того, что наша сборная стала командой в полном смысле этого слова [на Турнире четырёх наций]. Мы испытываем чувство гордости за то, что Мэттью и Брэди — братья, стремящиеся выиграть золотую олимпийскую медаль, которая ускользнула от их отца».

Мэттью и Брэди Ткачуки Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Вообще, занимательный парадокс получился. Мэттью и Брэди, два самых духовитых парня в этой сборной, являющиеся большими патриотами своей страны и говорящие о важности флага на груди для них, вспоминают Игры, где выступал их отец, и называют любимым моментом фото с Овечкиным и Малкиным.

Этот момент показывает величие Ови и Джино, а также напоминает о том, что можно и нужно болеть за своих, но при этом с уважением и ностальгическим трепетом относиться к другим спортсменам. И без разницы, из какой они страны.

Кит Ткачук выступал на четырёх Олимпиадах и выиграл серебряные медали в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. На этой неделе его сыновья попробуют превзойти достижение отца.