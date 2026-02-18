Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Братья Ткачук вспоминают Олимпиаду в 2006 году, самый памятный момент – фото с Овечкиным и Малкиным

«Не помню игр отца, в отличие от фото с Овечкиным». Легендарная история от суперзвёзд США
Максим Макаров
Братья Ткачуки вспоминают Олимпиаду-2006
Комментарии
Братья Ткачук назвали совместный кадр с двумя российскими топ-хоккеистами любимым моментом Олимпиады в 2006 году.

Сборная США уверенно провела групповой этап, выиграв три матча из трёх и выйдя напрямую в четвертьфинал. «Звёздно-полосатым» досталась относительно лёгкая группа: ни латыши, ни датчане, ни немцы не смогли оказать должное сопротивление.

Победа США в заключительном матче на групповом этапе:
Чуда на ОИ-2026 не случилось! США выиграли группу, но догнать Канаду не удалось
Видео
Чуда на ОИ-2026 не случилось! США выиграли группу, но догнать Канаду не удалось

Насколько убийственной для соперников может быть связка братьев Ткачук, мы увидели ещё год назад на Турнире четырёх наций, когда американцы заняли второе место, грохнув в группе Канаду. Мэттью и Брэди провели тогда отличный турнир и стали лидерами обновлённой сборной США.

На Олимпиаде этот расклад никак не изменился – Ткачуки набрали на двоих восемь очков за три матча и чуть не довели бедного Леона Драйзайтля, который в последние годы и так наигрался со старшим Ткачуком в финалах Кубка Стэнли.

Провокации Мэттью Ткачука:
«Всегда подружка невесты и никогда не невеста». М. Ткачук подколол Драйзайтля в матче ОИ

Уже сегодня «звёздно-полосатым» предстоит серьёзный экзамен – матч со сборной Швеции за выход в полуфинал. Вероятность, что американцам достанется такой сложный соперник уже в первом матче плей-офф, была низкой, но «Тре Крунур» провалили матч с Финляндией, а потом ещё и пропустили необязательную шайбу на последней минуте в матче со Словакией, опустившись в итоге на третье место в группе.

Вчера на The Athletic вышел большой материал, который был посвящён двум братьям. А именно – их поездке на Олимпиаду в Турине в 2006 году. Тогда их отец Кит выступал на своих четвёртых и последних Играх. И глава семейства захотел разделить тот момент с подрастающими сыновьями: восьмилетним Мэттью и шестилетним Брэди, оформив им пропуск в Олимпийскую деревню.

Получить возможность находиться с лучшими спортсменами в мире на расстоянии вытянутой руки – мечта для любого ребёнка, который любит спорт. Мэттью и Брэди исключениями не были.

Мэттью рассказал, что они фотографировались со всеми подряд, кого хоть немного знали. В коллекции братьев есть даже фото с Сашей Коэн – серебряным призёром Игр в Турине в фигурном катании.

«Мы обошли всю деревню и буквально пытались сфотографироваться с каждым человеком, которого мы знали, будь то хоккеист или кто-то ещё. Я помню, что у нас получилось сфотографироваться с Сашей Коэн, фигуристкой. Не знаю, почему это запомнил. Мы подошли вплотную к конькобежцам, лыжникам, бобслеистам, саночникам, кёрлингистам и, конечно же, хоккеистам».

В целом любовь к просмотру спортивных мероприятий у братьев не остыла до сих пор, хотя у профессиональных спортсменов бывает по-разному. Так, во время полуфинального матча женского турнира между США и Швецией кто-то из очевидцев заснял Мэттью и Брэди на видео – там они яро болели за своих девчонок.

Братья Ткачук на полуфинальном матче женского олимпийского турнира между США и Швецией

Братья Ткачук на полуфинальном матче женского олимпийского турнира между США и Швецией

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Но вот любимым воспоминанием с тех Игр для братьев стала не игра отца, выступление сборной США по хоккею, а… совместная фотография с Овечкиным и Малкиным – восходящими звёздами российской сборной.

Мэттью даже сказал, что не помнит игр отца на той Олимпиаде, в отличие от того памятного кадра.

«У нас есть действительно классная фотография с Овечкиным и Малкиным, когда им было по 19 или 20 лет. Она до сих пор висит в наших комнатах в Сент-Луисе. Я знаю, что мы участвуем в Олимпийских играх, но это, пожалуй, моё самое любимое воспоминание об Олимпиадах. На самом деле, я даже не помню ни одной из игр моего отца. Я помню, как был там и гордо носил наш флаг, но игры даже не помню».

У младшего брата Брэди тоже отложился в голове именно этот момент, о котором он с радостью вспомнил: «Фотография с Ови и Джино — тот момент, который запомнился мне больше всего».

Главный тренер сборной США Майк Салливан высоко ценит вклад братьев Ткачук, сказав даже, что год назад благодаря им сборная стала командой.

«Они олицетворяют собой то, что значит быть американцем, с их яростным духом соперничества. Я думаю, что они стали катализатором того, что наша сборная стала командой в полном смысле этого слова [на Турнире четырёх наций]. Мы испытываем чувство гордости за то, что Мэттью и Брэди — братья, стремящиеся выиграть золотую олимпийскую медаль, которая ускользнула от их отца».

Мэттью и Брэди Ткачуки

Мэттью и Брэди Ткачуки

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Вообще, занимательный парадокс получился. Мэттью и Брэди, два самых духовитых парня в этой сборной, являющиеся большими патриотами своей страны и говорящие о важности флага на груди для них, вспоминают Игры, где выступал их отец, и называют любимым моментом фото с Овечкиным и Малкиным.

Этот момент показывает величие Ови и Джино, а также напоминает о том, что можно и нужно болеть за своих, но при этом с уважением и ностальгическим трепетом относиться к другим спортсменам. И без разницы, из какой они страны.

Кит Ткачук выступал на четырёх Олимпиадах и выиграл серебряные медали в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. На этой неделе его сыновья попробуют превзойти достижение отца.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android