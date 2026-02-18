Выгнанный с ОИ француз предстанет перед судом! Дорого же ему обошлась драка с канадцем

Да уж, вот это съездил защитник Пьер Кринон на свои первые Олимпийские игры. Загибаем пальцы – подрался с канадцем Томом Уилсоном, был выгнан из сборной, а теперь ему ещё предстоят и судебные разбирательства.

Матч с Канадой и бан

На последних минутах заключительного для Франции матча на групповом этапе с Канадой Кринон сначала грубо заехал локтем в лицо Натану Маккиннону, а потом, отсидев удаление (которое канадцы реализовали), подрался с Томом Уилсоном. Получив удаление до конца игры, он провоцировал трибуны, уходя со льда.

Федерация хоккея Франции на следующий день выгнала Кринона из сборной за то, что его поведение «не соответствовало олимпийскому духу». В стыковом матче с Германией он уже участия не принял.

«Он провёл грязный силовой приём, и на Олимпиаде на это надо реагировать немного иначе. Я ввязался в драку с парнем, который и провёл этот хит. Хоккей – эмоциональная игра, и, когда сцепляешься с габаритным игроком, решение надо принимать быстро. Перчатки были сброшены, меня повалили на лёд, а после уже была потасовка. Тут либо бей, либо беги, и ты принимаешь решение, что делать. Игра уже была сделана, так что было нестрашно, если меня выгонят за пять минут до конца встречи. Я просто хотел постоять за команду.

Что касается реакции его федерации, то не знаю этого парня, не так хорошо знаю эту федерацию, не знаю эту лигу. Я сфокусирован на своих ребятах, на нашей команде… Конечно, это была громкая новость, но это не моё решение, и не мне высказывать мнение на этот счёт», — так прокомментировал ситуацию Том Уилсон.

Судебное разбирательство

Последствия произошедшего оказались для Кринона гораздо серьёзнее, чем бан в сборной. Ещё в ноябре в чемпионате Франции он во время массовой драки в матче «Гренобль» – «Анже» ударил в лицо вратаря Мэтта О’Коннора, который был без шлема, и нанёс ему травму глаза. После этого О’Коннор, как сообщает Le Parisien, провёл три дня на больничном.

Кринон был дисквалифицирован лигой на семь матчей, а О’Коннор дополнительно написал на него заявление в прокуратуру. Которое, впрочем, изначально было отклонено – правоохранительные органы посчитали, что защитник уже получил достаточное наказание от лиги.

Однако после событий на Олимпиаде делу всё же дали ход. Как сообщает газета Dauphiné Libéré, «прокурор Гренобля, узнав, что на Олимпиаде произошло повторное нарушение, решил привлечь Кринона к суду за умышленное причинение вреда здоровью вратаря «Анже», которое повлекло за собой потерю трудоспособности менее чем на восемь дней».

Это мелкое правонарушение карается штрафом до € 1500 и общественными работами. А вот если бы О’Коннор утратил трудоспособность на восемь и более дней, наказание могло бы быть гораздо более суровым – штраф до € 45 тыс. и тюремное заключение сроком до трёх лет.

Кринон предстанет перед судом Гренобля 27 мая, а какие у него теперь перспективы в плане хоккейной карьеры, остаётся только гадать.