Словаки разорвали Германию! На Драйзайтля было больно смотреть

Хоккейный турнир на Олимпийских играх – 2026 близится к кульминации, сегодня проходят четвертьфиналы. Открыли игровой день Словакия и Германия – команды, становившиеся призёрами на двух последних Олимпиадах. Германия была близка к золоту в Пхёнчхане-2018, но в итоге взяла серебро, а Словакия выиграла первую в своей истории олимпийскую медаль в хоккее – бронзу – в Пекине-2022.

Команда Владимира Орсага после сенсационной победы в группе имела возможность спокойно отдыхать целых три дня, в то время как немцы рубились с Францией в квалификации и для них сегодня третий матч за четыре дня и шестой – за неделю. Хватит ли сил и эмоций?

«Это важный матч – сделай или умри. Так что адреналин будет высоким, и мы сделаем всё, чтобы быть готовыми», — сказал вчера главная звезда немцев Леон Драйзайтль.

Словаки ничуть не заржавели после отдыха, наоборот, вышли заряженными и начали очень активно и старались по максимуму нагружать Филипа Грубауэра. И те и другие в первом периоде успели по разу поиграть в большинстве, но счёт был открыт только за две минуты до перерыва. Милош Келемен на финте уложил на лёд Йонаса Мюллера, упал сам, поднялся и выдал передачу под бросок Паволу Регенде, с которым Грубауэр не справился.

Во втором периоде кураж словаков стал проявляться ещё сильнее, а немцы потеряли концентрацию. Если в первом периоде они чётко соблюдали игровую дисциплину, то после перерыва провалы в обороне пошли один за другим. Словаки на кураже наказывали их едва ли не за каждую ошибку.

Сначала всё тот же Келемен уехал от Лукаса Кельбле как от стоячего, сделал вираж и с неудобной послал шайбу в дальний угол. Через 33 секунды немцы прозевали Оливера Окульяра, который в одиночку убежал в атаку и разобрался с Грубауэром.

В игре Германии читалась нервозность, потерянность и суета – они поплыли. На экваторе игры Далибор Дворски реализовал выход «два в одного», установив рекорд НХЛ. Он стал лучшим бомбардиром на одной Олимпиаде в истории среди новичков лиги (6 очков), побив достижение Александра Овечкина (5 очков на ОИ-2006), Сами Ватанена и Олли Мяяття (по 5 очков на ОИ-2014).

Такое отставание в четвертьфинале Олимпиады – это практически похороны. Надо отдать немцам должное – они всё-таки собрались на остаток периода и стали потихоньку выравнивать игру. Леон практически не уходил со льда и в каждой смене создавал угрозу воротам Главая. Он же подарил своей команде надежду, выдав передачу на гол Лукасу Райхелю.

На старте третьего периода Регенда оформил дубль, восстановив преимущество Словакии в четыре шайбы. Теперь немцам могло помочь только чудо, но его не случилось. Периодически они включались очень мощно, но смогли организовать только один гол в большинстве. За три с половиной минуты до конца Томаш Татар установил окончательный счёт голом в пустые ворота – 6:2.

На Драйзайтля было больно смотреть – он был хорош и сегодня, но в одиночку, без команды, не смог вытащить этот матч. Германия, к сожалению, на этом турнире свой потенциал до конца так и не раскрыла, а вот Словакия продолжает приятно удивлять. Её сказка продолжается, и она вновь, как и четыре года назад, будет биться за медали.