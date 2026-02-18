Играл в футбол и хоккей, мог попасть в тюрьму. История одного из лучших снайперов Олимпиад

Коннор Макдэвид и Юрай Слафковски побежали за рекордами результативности Олимпиад. На вершине списка бомбардиров финн Теэму Селянне: его 43 очка — ориентир для всех героев Игр современности. Следом за ним на второй позиции вместе с канадцем Гарри Уотсоном – чех Властимил Бубник.

Бубник набрал 37 (22+15) очков в 28 матчах на ОИ в 50-е и 60-е. При этом параллельно Властимил играл в футбол, причём также на самом высоком уровне. К примеру, забивал сборной Франции на чемпионате Европы и становился лучшим игроком чемпионата Чехословакии. Получается, наш Всеволод Бобров не уникален?

Властимил Бубник Фото: из личного архива Бубника

Мы все хорошо знаем историю первого чемпионата Европы по футболу – финал против команды Югославии, победный гол Виктора Понедельника на излёте дополнительного времени. Команда СССР на стадионе «Парк де Пренс» становится чемпионом континента. На тот момент футбол и хоккей уже постепенно отмежевались друг от друга, спорт приобретал всё более профессиональные черты, и совмещать два разных вида спорта на высшем уровне не представлялось возможным. Даже нашему легендарному Всеволоду Боброву пришлось выбирать, что ему ближе – мяч или шайба. А вот чех Властимил Бубник до конца определиться так и не смог. Как хоккеист он участвовал сразу в четырёх Олимпиадах – в 1952, 1956, 1960 и 1964 годах. Но в это же самое время он был участником ЧЕ-1960 во Франции. И если Понедельник – наш герой, то Бубник – чешский.

Именно Властимил забил решающий мяч в игре за третье место с хозяевами турнира – французами – и принёс своей сборной бронзовые медали. Через четыре года уже результативная игра в хоккее на ОИ-1964 в австрийском Инсбруке поможет сборной ЧССР завоевать бронзу. В общем списке бомбардиров хоккейных турниров Олимпиад выше Бубника только Селянне, а Властимил обошёл всех легенд СССР, в том числе Валерия Харламова, Вячеслава Фетисова, Александра Мальцева и Владимира Крутова, хоть и сыграл больше олимпийских встреч, чем игроки советской сборной. Всего за национальную команду Чехословакии Бубник провёл 127 матчей и забросил в них 121 шайбу – даже с поправкой на результативность той эпохи и обилие команд низкого уровня на ЧМ и даже ОИ цифры выдающиеся. В чехословацкой лиге его также было не остановить – 300 шайб за 304 проведённые игры.

Сборная ЧССР по хоккею Фото: РИА Новости

Властимила приглашали и в НХЛ, но, как и другие представители стран Восточного блока, без одобрения правительства он поехать в Америку не мог, а отдавать на Запад свои спортивные активы коммунистические власти Чехословакии не собирались. Более того, ещё молодой Бубник едва не попал под каток репрессий на фоне преследования чемпионской команды ЧССР 1949 года, когда хоккеистов обвинили в попытке государственного переворота и вместо поездки на ЧМ в Лондоне они отправились в трудовые лагеря для политических заключённых. За Властимила удалось похлопотать одному из спортивных чиновников, и именно вокруг его фигуры строилась новая чехословацкая сборная. Оправиться от удара чехи смогли не сразу. На ОИ-1952 они стали только четвёртыми, чемпионат мира — 1953 вновь пропустили из-за политических процессов внутри страны, а в 1954-м на чемпионате мира дебютирует СССР, и статус первой команды Европы сразу же уйдёт Советам.

Чехословакии дальше остаётся только мириться со статусом «третьей силы» после Канады и Советского Союза, хотя среди тех, кто регулярно напоминал о себе фаворитам, был Бубник. Вообще, Властимил регулярно бывал в СССР и дружил со многими звёздами советского хоккея той эпохи. Отдельно он восхищался Бобровым, который как никто другой понимал его тягу и к футболу, и к хоккею. «Со временем становилось всё сложнее играть на два фронта. Многие советовали мне выбрать что-то одно, но мне нравился спорт», – говорил Бубник, но своего подхода не менял, выступая за «Руда Гвезду», команду Министерства внутренних дел, сразу в двух дисциплинах. Кстати, в футболе она сохранила своё оригинальное название, а вот хоккейный клуб продолжает своё существование как «Комета» из Брно.

Всеволод Бобров Фото: РИА Новости

Так или иначе, Властимил точно стал последним, кто мог совмещать футбольную и хоккейную карьеры. Бывают единичные случаи, такие, как появление Александра Овечкина в товарищеском матче за футбольное «Динамо» или Артёма Лукоянова в концовке матча в ФНЛ, но это всё, скорее, медийные поводы. И разве что Петр Чех поражает своими навыками хоккейного вратаря в профессиональной лиге Великобритании. Но, во-первых, это лига Великобритании. А во-вторых, Чех взял клюшку в руки уже после того, как окончательно завязал с футболом.