И всё-таки Канада! Была близка к позору, но вышла в полуфинал Олимпиады

У сборной Чехии уже был грустный опыт матча со сборной Канады на нынешней Олимпиаде. На групповом этапе «кленовые листья», ставшие лучшими в своём квартете, буквально размазали чехов по льду (5:0). Макдэвид выступил той встрече в роли топ-ассистента, раздавая ювелирные передачи на партнёров, а Селебрини и Маккиннон забрасывали шайбы. В общем и целом разница в классе между двумя сборными бросалась в глаза, хотя чешская команда тоже имеет в своём составе звёзд НХЛ: один только Пастрняк чего стоит.

«У них в команде лучший игрок на планете, и они могут нас разгромить, поэтому нам нужно просто играть уверенно. Мы не можем думать о том, кто находится на льду. К тому же у них четыре хороших звена. Но это всего лишь одна игра, понимаете?» — откровенно заявил нападающий сборной Чехии Томаш Гертл.

В состав канадцев вернулся залечивший повреждение Брэд Маршан, а это значит, что атака североамериканской сборной стала ещё мощнее. Да и залезть под кожу Брэд может как никто другой.

Первый же гол в матче (и свой пятый на турнире) записал в свой актив Маклин Селебрини. 19-летний нападающий забивал в каждом матче на нынешних Играх — первых в своей карьере.

Макдэвид отобрал шайбу у Пастрняка, ворвался в зону и сделал пас себе за спину, Селебрини обработал и резко бросил в угол ворот Достала.

Чехи ответили быстро: Гудас совершил перехват в средней зоне, подключился по правому флангу и сделал пас к воротам! Червенка прострелил на пятак, а Седлак аккуратно переправил шайбу в сетку.

Вскоре в большинстве Гронек от синей линии сделал перевод на левый фланг, Пастрняк подстроился и мощным броском пробил Биннингтона. Интересно, что в обоих голах принял участие 40-летний ветеран и чешский капитан Роман Червенка. Нестареющий и неувядающий ветеран, любимец болельщиков «Авангарда» и СКА выходит в первой спецбригаде большинства чехов!

Во втором периоде травму после столкновения с Гудасом получил капитан канадцев Сидни Кросби, в результате чего центральный нападающий вынужден был уйти в раздевалку. Серьёзнейшая потеря для североамериканцев.

Затем свою команду подвёл схлопотавший удаление Кемпны, ударивший в спину Маккиннона. Натан, вышедший на реализацию большинства, наказал соперника ювелирным кистевым броском с ползоны.

В третьей двадцатиминутке Кросби, поучивший травму правого колена, на лёд так и не вернулся. Это не могло не сказаться на канадцах. В итоге Гертл заблокировал бросок Харли, Нечас в контратаке ускорился по флангу и сделал пас в центр на Палата, который с кистей отправил шайбу в верхний угол ворот.

И всё-таки чехи не дотерпели до сирены. Джарвис сделал пас на синюю линию, Тэйвз набросил на пятак, а Судзуки ловко подставил клюшку и переправил шайбу в «домик» Досталу.

В овертайме Марнер получил пас в средней зоне, смело на классе полез на двух защитников, продвинулся вперёд и с неудобной руки послал шайбу под перекладину.

4:3 — очень обидное поражение для чехов, но индивидуальное мастерство в итоге решило судьбу этой встречи. Сборная Канады вышла в полуфинал Олимпиады.