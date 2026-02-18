Этот момент шокировал Канаду на Олимпиаде. Кросби сломался, но она победила уже без него

Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Канады и Чехии. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержала североамериканская сборная.

Этот матч обернулся для канадских хоккеистов настоящей драмой, которая едва не переросла в спортивную трагедию для их команды и всей страны. Подопечные Джона Купера блестяще прошли групповой раунд, одержав три победы с общим счётом 20:3, в том числе разгромив чехов в первом туре предварительного этапа – 5:0.

Перед началом сегодняшней встречи канадцы считались стопроцентными фаворитами, но уже в первом периоде чехи показали, что они не сдадутся без боя. После завершения первой двадцатиминутки канадцы уже минимально уступали (1:2), а на старте второго периода произошёл эпизод, который серьёзно скорректировал тренерские задумки Купера.

На шестой минуте второго отрезка капитан канадской сборной Сидни Кросби попал под силовой приём чешского защитника Радко Гудаса и захромал. 35-летний Гудас был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем раунде на драфте НХЛ – 2010 под общим 66-м номером. Спустя два года Радко дебютировал в североамериканской лиге, прописавшись в ней уже на 14 сезонов.

За это время Гудас провёл в НХЛ свыше 900 матчей, забросив всего 42 шайбы. Ни разу за карьеру в лиге чешский защитник не забивал больше шести голов за регулярный чемпионат, который, на секундочку, продолжается 82 матча. Отмечаться результативными действиями никогда и не было работой Гудаса. Он является защитником старой формации, который сосредоточен исключительно на разрушении чужих атак и является мастером силовой борьбы.

В прошлом сезоне выступающий в НХЛ за «Анахайм Дакс» чешский защитник вошёл в топ-10 регулярного чемпионата по числу проведённых силовых приёмов, выполнив 261 хит за 81 матч. И сегодня именно Радко травмировал лидера канадской сборной. Та смена в целом вышла для 87-го номера канадцев максимально неудачной. К сожалению, из-за правовых ограничений мы не можем предоставить видео конкретно этого эпизода, но в ходе той роковой смены Сидни попал под три подряд силовых приёма. Окончательно добило канадского форварда попадание под сдвоенный хит в исполнении Гудаса и Мартина Нечаса.

После попадания под последний хит Кросби совершил движение вперёд, но сразу же понял, что продолжать игру не сможет. Сидни вернулся на скамейку, чтобы через несколько секунд отправиться в подтрибунное помещение в сопровождении врачей. До матча с Чехией на Олимпийских играх 2026 года в Италии 38-летний Кросби провёл три игры, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Продолжить участие в сегодняшнем матче Сидни не сумел.

Сидни Кросби уходит в раздевалку после травмы Фото: RvS.Media/Robert Hradil/Getty Images

За камбэком своей команды в третьем периоде и победным голом Митчелла Марнера на старте овертайма капитан канадцев наблюдал уже со стороны. Его текущее состояние на данный момент остаётся неизвестным, поэтому дальнейшее выступление Кросби на олимпийском турнире находится под вопросом. Впрочем, сами партнёры Сидни по канадской раздевалке уверены, что 38-летний форвард ещё сыграет на Играх.

Журналист Кайл Букаускас на своей странице в социальной сети Х поделился информацией о состоянии двукратного олимпийского чемпионата. «Джон Купер не предоставил никакой информации о состоянии Кросби, но сказал, что во время второго перерыва в раздевалке игроки говорили следующее: «Это не последняя игра Сида на Олимпийских играх», — написал Букаускас.