Перед Олимпиадой единственным слабым местом сборной Канады называли вратарскую бригаду. Тренерский штаб вызвал Джордана Биннингтона, Логана Томпсона и Дарси Кемпера. Голкипер «Сент-Луиса», который имеет самый богатый международный опыт, вдрызг проваливает сезон НХЛ – проигрывает конкуренцию в клубе, показывает отвратительную статистику.
Но по первым трём матчам вопросов к последнему рубежу не было – и Биннингтон, и Томпсон отлично проявили себя. Разве что Джордан немного замёрз в игре с Францией.
На важную игру плей-офф тренеры вновь выпустили Биннингтона, то ли держа в голове игровой тонус, то ли вспоминая финальную встречу с США на Турнире четырёх наций.
Сегодня Канада успешно начала, однако быстро отдала преимущество чехам. Но вины Биннингтона в этом было немного. В третьем периоде при равном счёте Джордан несколько раз подтащил команду, но с броском Палата справиться не смог.
«Кленовых» спас Ник Судзуки, успешно сыгравший на подставлении, а дальше пришло время Биннингтона. Почти один в один, как в матче с США год назад. Девон Тэйвз бросил в блок, Мартин Нечас убежал на рандеву с голкипером за минуту до конца основного времени, но Джордан в шпагате хладнокровно остановил угрозу соперника.
Этот момент помог канадцам уползти в овертайм, где вновь всё могло закончиться в пользу чехов. Канадцы завершили позиционную атаку, Макдэвид поехал в сторону скамейки на смену, но замешкался. Чешская тройка воспользовалась потерей концентрации и побежала в резкую контратаку, где Нечас отрезал одной передачей всех канадцев, но Шимек броском в упор не переиграл голкипера – Биннингтон вновь выручил.
Чуть позже Марнер забил и вывел канадцев в полуфинал. А Биннингтон вновь стал героем нации и проснулся тогда, когда это было нужно! Вратарь, над которым все смеются, спас Канаду от кошмара на Олимпиаде.