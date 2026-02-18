Джордан Биннингтон вновь проснулся, когда это было нужно.

Вратарь, над которым все смеются, спас Канаду от кошмара на Олимпиаде

Перед Олимпиадой единственным слабым местом сборной Канады называли вратарскую бригаду. Тренерский штаб вызвал Джордана Биннингтона, Логана Томпсона и Дарси Кемпера. Голкипер «Сент-Луиса», который имеет самый богатый международный опыт, вдрызг проваливает сезон НХЛ – проигрывает конкуренцию в клубе, показывает отвратительную статистику.

Но по первым трём матчам вопросов к последнему рубежу не было – и Биннингтон, и Томпсон отлично проявили себя. Разве что Джордан немного замёрз в игре с Францией.

На важную игру плей-офф тренеры вновь выпустили Биннингтона, то ли держа в голове игровой тонус, то ли вспоминая финальную встречу с США на Турнире четырёх наций.

Сегодня Канада успешно начала, однако быстро отдала преимущество чехам. Но вины Биннингтона в этом было немного. В третьем периоде при равном счёте Джордан несколько раз подтащил команду, но с броском Палата справиться не смог.

«Кленовых» спас Ник Судзуки, успешно сыгравший на подставлении, а дальше пришло время Биннингтона. Почти один в один, как в матче с США год назад. Девон Тэйвз бросил в блок, Мартин Нечас убежал на рандеву с голкипером за минуту до конца основного времени, но Джордан в шпагате хладнокровно остановил угрозу соперника.

Этот момент помог канадцам уползти в овертайм, где вновь всё могло закончиться в пользу чехов. Канадцы завершили позиционную атаку, Макдэвид поехал в сторону скамейки на смену, но замешкался. Чешская тройка воспользовалась потерей концентрации и побежала в резкую контратаку, где Нечас отрезал одной передачей всех канадцев, но Шимек броском в упор не переиграл голкипера – Биннингтон вновь выручил.

Чуть позже Марнер забил и вывел канадцев в полуфинал. А Биннингтон вновь стал героем нации и проснулся тогда, когда это было нужно! Вратарь, над которым все смеются, спас Канаду от кошмара на Олимпиаде.