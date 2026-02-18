Суоми под самый занавес отыгралась с 0:2. На это потребовалось всего пять минут.

Эх, Швейцария! Финны уничтожили её в концовке и вышли в полуфинал ОИ

Финляндия неудачно начала Олимпиаду, но в ходе турнира постепенно пришла в себя и в итоге хоть и упустила первое место в своей группе, но выгрызла прямую путёвку в четвертьфинал, став лучшей из вторых команд квартетов. Благодаря этому хоккеисты Суоми получили три дня, чтобы отдохнуть и подготовиться к матчам на вылет.

Для Швейцарии групповой этап стал довольно тяжёлым испытанием. Сборная потеряла своего лидера Кевина Фиалу, который получил страшную травму в матче с Канадой, и основного нападающего Дениса Мальгина. Тем не менее команда стала пятой — то есть лучшей из тех, кто не попал напрямую в плей-офф. В итоге пришлось пройти через квалификацию, но сборная Италии не создала никаких проблем «крестоносцам».

Швейцарцы на этой Олимпиаде пока не показали свой реальный уровень, а Финляндия в принципе славится оборонительной системой. Всё это предвещало довольно близкую и вязкую игру.

Так и получилось.

Швейцария нанесла бросок на первых минутах, затем вытерпела в меньшинстве и позволила финнам впервые донести шайбу до створа лишь на восьмой минуте. По истечении 10 минут команды нанесли лишь три броска на двоих. К 14-й минуте у швейцарцев было три, у Суоми — два.

К чему такой подробный рассказ о том, как менялась статистика бросков? Несмотря на скудность моментов, «крестоносцы» открыли счёт четвёртым попаданием в створ.

На 15-й минуте швейцарцы вбросили шайбу в чужую зону. Голкипер «Суоми» Юусе Сарос вышел за ворота, но Кен Егер перехватил передачу. Финский вратарь попытался вернуться в створ, но оступился — нападающий воспользовался ошибкой опытного соперника и отдал пас из-за ворот. Дамьен Риа не промахнулся — 1:0!

Пятого броска в створ не пришлось долго ждать.

Буквально через минуту «крестоносцы» выиграли борьбу за шайбу в чужой зоне, Пиус Зутер выехал из-за ворот и отдал чуть выше левого круга вбрасывания на Нино Нидеррайтера. Опытный нападающий долго не думал — бахнул в касание. Гол! 2:0!

Первый период ознаменовался оглушительным ударом по голове сборной Финляндии.

Во втором игровом отрезке картина довольно сильно изменилась. Хоккеисты Суоми взялись за голову и начали потихоньку возвращаться в игру. Впрочем, не обходилось и без провалов. На 30-й минуте Нико Хишир едва не забил третий гол — форвард получил пас из-за ворот и из слота уже «расстреливал» Сароса в упор. Но тут финский вратарь сыграл эталонно, сумев спасти свою сборную.

А затем уже Суоми едва не забросила. Причём несколько раз.

Сначала Миро Хейсканен бросил с неудобной — угодил в перекладину. За полторы минуты до конца второго периода финский защитник получил ещё один шанс. Хейсканен бросил от левого борта — штанга! Только на повторе удалось разглядеть: Дженони успел черенком клюшки зацепить шайбу и перевести её в каркас.

В итоге Швейцарии удалось сохранить ворота в неприкосновенности, хоть Финляндия и перехватила инициативу и во втором периоде перебросала соперника — 16:8.

В третьем игровом отрезке «крестоносцы» немного отодвинули игру от своих ворот. Но первый по-настоящему опасный момент появился именно у Суоми. На 49-й минуте всё тот же Хейсканен при розыгрыше большинства вышел один на один (как так?) с Дженони, объехал опытного голкипера, однако не попал в створ!

А затем уже швейцарцы огрызнулись. Сандро Шмид после ошибки финнов подхватил шайбу, выехал на пятачок, но Сарос вышел победителем и из этой дуэли.

А на 54-й минуте интрига возродилась.

Ээту Луостаринен вошёл в чужую зону, отдал поперечную передачу на Себастьяна Ахо, а тот, объехав Йонаса Зигенталера, послал шайбу под ловушкой Дженони. 1:2!

После этого игра раскрылась. Финляндия надавила и создала несколько опасных моментов, «крестоносцы» отвечали своими редкими уколами. На последних минутах Роопе Хинц опаснейше бросал в упор, но Дженони плечом зацепил шайбу — та попала в перекладину.

За две минуты до конца третьего периода финны сняли вратаря. И всё-таки дожали! Хейсканен бросил из левого круга вбрасывания и попал в клюшку Зигенталера на пятачке — от неё шайба залетела прямо в ворота. 2:2!

Матч ушёл в овертайм. Команды обменялись несколькими опасными атаками, а победу всё же забрала Финляндия. На 64-й минуте финны поймали «крестоносцев» на смене — Антон Лунделль отдал передачу вразрез, выведя Арттури Лекхонена один на один с Дженони. Нападающий сблизился и бросил с кистей под самую перекладину. Без шансов для голкипера!

Таким образом, швейцарцы, от которых многого ожидали, вылетают уже на стадии 1/4 финала. Действующий чемпион ОИ-2022 проходит в полуфинал. Если США обыграют Швецию, то дальше Финляндия встретится с Канадой.

