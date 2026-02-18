Скидки
Чехия забила третий гол Канаде с нарушением численного состава, судейство на Олимпиаде 2026

Какое же убогое судейство на ОИ! Чехи забили гол вшестером (!) — и его засчитали
Максим Макаров
Убогое судейство на ОИ
Как такое возможно на подобном уровне?

К этой Олимпиаде было много вопросов ещё задолго до начала самих Игр. То возникали вопросы с тем, поедут игроки НХЛ или нет, то горячо обсуждалось отсутствие сборной России, то все смеялись над тем, как итальянцы не могут достроить хоккейную арену.

Сама игра должна была заставить забыть об этих бюрократических проблемах, однако есть ещё один пункт, по которому эти Игры оставляют вопросы. Речь о судействе.

В первых турах у зрителей и специалистов начали появляться вопросы относительно того, какую линию выдерживают арбитры. Иногда доходило до смешного: одна игра смотрится как седьмая игра финала Кубка Стэнли, другая – как первенство области в детском хоккее. В первом случае не свистелось ничего, во втором – всё.

Но самый вопиющий случай произошёл в матче группового этапа между Швейцарией и Чехией в овертайме. «Крестоносцы» забросили победную шайбу в дополнительное время, когда на льду находилось четыре полевых игрока. Этот момент горячо обсуждался в социальных сетях, потому что результат прямо повлиял на турнирную сетку.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
Окончен
4 : 3
ОТ
Чехия
1:0 Селебрини (Макдэвид) – 03:05     1:1 Седлак (Червенка, Гудас) – 08:34     1:2 Пастрняк (Гронек, Червенка) – 14:49 (pp)     2:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 32:16 (pp)     2:3 Палат (Нечас, Гертл) – 52:18     3:3 Судзуки (Тэйвз, Джарвис) – 56:33     4:3 Марнер (Селебрини, Харли) – 61:22    

Правда, этот случай быстро забылся. Но ненадолго – арбитры в матче между Чехией и Канадой подкинули новый повод вспомнить о них. Более вопиющий.

При счёте 2:2 за семь с лишним минут до конца третьего периода канадцы ненадолго заперли в зоне Чехию, которая оборонялась вшестером (!). Подопечные Рулика совершили перехват, убежали в контратаку «три в два» и забили. На видео чётко видно, как европейцы в составе шести человек радуются и едут отбивать кулачки.

Источник видео

Если бы Судзуки и Марнер не вытянули канадцев за гриву, мог бы возникнуть большой скандал. Но «кленовые» спасли мягкие места арбитрам. Наказание их ждёт, но публичная порка вряд ли случится.

Обзор матча:
И всё-таки Канада! Была близка к позору, но вышла в полуфинал Олимпиады
И всё-таки Канада! Была близка к позору, но вышла в полуфинал Олимпиады

Констатировать можно одно – судейство на этой Олимпиаде убогое. Пропускать такие нарушения на таком уровне непозволительно. Хотя больше хочется спросить: как такое возможно?

