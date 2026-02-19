«Лада» — худшая команда КХЛ. Останется ли она в лиге и нужен ли нам такой Тольятти?

В КХЛ не стали делать паузу на Олимпиаду, поэтому, пока в Милане разыгрывают медали на главном старте четырёхлетия, в нашей лиге свои сюжеты и драмы. Например, официально лишилась шансов на плей-офф «Лада». Де-факто для Тольятти всё стало ясно ещё в ноябре, но теперь у них нет даже математической возможности продолжить сезон.

Летом в команде говорили о серьёзных амбициях, активно работали на трансферном рынке и даже перевод на Запад воспринимали не как препятствие на пути в кубковую весну, а как новую возможность. Реальность оказалась куда более суровой – на самом старте сезона «Лада» улетела в кювет, откуда так и не выбралась. Главный вопрос теперь: какие будут сделаны выводы?

Игроки «Лады» Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

Прошлой весной многие сулили «Ладе» яркое будущее. Аутсайдера КХЛ стала курировать компания «Полипласт». Курируемый ими же тАКМ из Тулы давно мечтает о повышении в классе, но лига отказывается принимать в свои ряды команду, чей ледовый дворец не соответствует даже самым минимальным стандартам, хоть и был построен совсем недавно. В качестве альтернативы был выбран путь сотрудничества с «Ладой». Возможно, чтобы набить на ней шишки и спустя пару лет зайти в КХЛ с Тулой, уже имея опыт работы на этом уровне. Для Тольятти же новый спонсор выглядел как шанс закрыть все проблемы по финансам и не просто побороться за плей-офф, а зацепиться за что-то большее. Ведь минимальный зарплатный бюджет, который гарантировал «Полипласт», превышал 600 млн рублей. В случае необходимости компания выделяла и дополнительные средства.

Но те, кто следит за ВХЛ чуть внимательнее, сразу предупреждали, что вместе с деньгами в Тольятти из Тулы перейдёт адский управленческий хаос, который не перекрыть никакими банкнотами. В АКМ рядовая практика менять тренера по три-четыре раза за сезон, причём могут уволить и через пару месяцев назначить того же самого. Вот и «Лада» отправила Бориса Миронова в отставку уже после пяти стартовых игр. Под его руководством тольяттинцы обыграли дома «Автомобилист», правда, затем четырежды подряд уступили, в том числе крупно – «Локомотиву», «Торпедо» и СКА. Только вот с приходом Павла Десяткова игра «Лады» одним движением волшебной палочки не поменялась – даже во вселенной Гарри Поттера это так не работает. Первой победы с новым тренером пришлось ждать почти две недели, после чего команда хоть периодически и показывала признаки жизни, однако глобально осела на дне конференции без шансов на продвижение вверх.

Павел Десятков Фото: ХК «Лада»

Новость, что «Лада» потеряла шансы на плей-офф, едва ли кого-то удивила, верить в матчи на вылет даже внутри клуба перестали ещё в прошлом году. На этом сезоне можно точно ставить крест, вопрос – что будет дальше? Начнём с того, что ребята из «Полипласта» — экспрессивные и горячие, ассоциироваться с неудачами они не любят, да и никто не любит, давайте честно. Поэтому и пошли слухи, что спонсор может от команды отказаться, а найти нового в текущих реалиях будет непросто, так что тольяттинцы якобы даже рискуют покинуть КХЛ. И хотя официальной информации никакой нет, дыма без огня не бывает, да и спешить опровергать новости из телеграм-каналов в Тольятти также не стали. На официальном сайте «Лады», в принципе, не так много свежего, к примеру, там до сих пор на главной висит интервью с Сергеем Гомоляко о старте сезона.

Гомоляко продержался чуть дольше Миронова, его уволили в середине октября, хотя так резко прощаться со спортивным директором, не дав ему возможности как-то исправить ситуацию, было не то чтобы глупо… Как раз таки в стиле курирующих сейчас «Ладу» структур. Надо признать, что совсем на месте в Тольятти не сидели. Через клуб за неполный сезон прошло, вероятно, рекордное число хоккеистов. Некоторых из них, как, например, нападающих Георгия Белоусова и Антона Бурдасова, подписывали прямо по ходу сезона с рынка свободных агентов, чтобы затем отказаться от них спустя пару десятков игр. Белоусов с Бурдасовым не разрывали лигу, но кто в принципе ждёт чудес от уже возрастных хоккеистов, не тренировавшихся летом вместе с клубом? Канадца Уильяма Дюфура выгнали после семи игр, Джошуа Лоуренса — после 14. Правда, ещё пять матчей Лоуренс сыграл в ВХЛ за ЦСК ВВС и, кстати, оформил покер в первом же из них.

Антон Бурдасов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Вместо Мака Холлоуэлла, которого «Ладе» с барского плеча подарил «Локомотив», Тольятти забрал у ЦСКА Колби Уильямса, спасать отечество в атаке подписывали Тайлера Граоваца, Томаша Юрчо и Артура Тянулина. Это не самые последние игроки, однако все эти трансферы носили абсолютно хаотичный характер. С учётом того, какие результаты показывают «Нефтехимик» и «Северсталь» с куда более скромными возможностями, смотреть на игру «Лады» и то, как деньги спонсора просто сгорают в топке, просто-напросто больно. И даже если разговоры о выходе из КХЛ так и останутся слухами, есть ли хоть одна причина, по которой можно поверить в светлое будущее клуба? Какой-то тренд на позитив? Лига сделала огромный шаг вперёд в плане равенства возможностей, но не в полномочиях Морозова проверять руководство команд на профпригодность. А каждый следующий шаг «Лады» будто бы кричит о её отсутствии.

Конечно, по клубу ударил внезапный переезд из Восточной конференции в Западную. Бороться с «Амуром», «Барысом» и «Сибирью» за попадание в плей-офф было бы куда проще, чем со СКА, «Спартаком» и «Шанхайскими Драконами». Однако при текущей игре тольяттинцев это вообще не имеет значения – шансов на выход в следующую стадию не было бы ни при каком формате розыгрыша, хоть при сводной таблице. Три года назад, когда «Лада» вернулась в КХЛ, мы видели яркую, самобытную и неуступчивую команду со своими лидерами и стилем. Выезд в Тольятти был непростым испытанием даже для топ-клубов, команда Олега Браташа уверенно зашла в розыгрыш Кубка Гагарина, где доставила немало проблем «Авангарду». Однако уже в следующем году все заслуги Браташа были забыты, тренера уволили, а костяк команды разбежался по конкурентам. Это было начало конца, и с новыми владельцами, кажется, всё стало только хуже.