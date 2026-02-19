Скидки
Хоккей на Олимпиаде-2026, США — Швеция — 2:1 ОТ, видео, голы, обзор четвертьфинала, Швеция вылетела с ОИ-2026

Очередная драма с овертаймом на Олимпиаде! США чуть не упустили победу, но выбили Швецию
Родион Власов
Отчёт США — Швеция — 2:1 ОТ
Мика Зибанеджад сравнял счёт за полторы минуты до конца, однако в дополнительное время Куинн Хьюз взял игру на себя.

Наверняка в Швеции не раз вспомнили гол Далибора Дворски на последней минуте группового этапа, когда Словакия легко и непринуждённо разматывала Германию в четвертьфинале. С другой стороны, команда Сэма Халлама в группе здорово сыграла только 20 минут, и вполне справедливо, что в четвертьфинал пришлось пробиваться сквозь сито квалификации. Ожидалось, что латвийцы заставят «Тре Крунур» попотеть, но на этот раз шведы избежали своих обычных проблем с андердогами.

Штаты прошли групповой турнир как будто бы спокойно, забивали много и со вкусом, однако на родине критики получили немало. Сказались и шайба, пропущенная Джереми Свейманом от красной линии, и в целом довольно противоречивый матч с датчанами. Доминирования на уровне канадцев не было — впрочем, как мы увидели в четвертьфинале, даже после рекордного группового этапа можно было легко отлететь.

Прямо перед матчем шведы понесли потерю: Виктор Хедман получил повреждение на предматчевой разминке. Делать замены оказалось уже поздно, и шведы были вынуждены играть в три пары. Конечно, оборона у «Тре Крунур» впечатляет, и все защитники команды привыкли проводить на льду по 20 с гаком минут в НХЛ — но ещё одна травма потенциально больно била по глубине.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
1:0 Ларкин (Хьюз, Хьюз) – 31:03     1:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 58:29     2:1 Хьюз (Болди, Мэттьюс) – 63:27    

Американцы не начинали в стиле «горилл из клетки» (гориллы вообще в международном хоккее в последнее время вымерли), однако провели первые смены с большим преимуществом, чаще атаковали и заработали первое большинство. Якоб Маркстрём спасал и в рекламной паузе даже поправлял щиток. Так и осталось загадкой, почему шведы не доверились молодому Йесперу Валльстедту, но на такой стадии и против такого соперника уже логично было ставить на опыт.

До седьмой минуты шведы не наносили бросков по воротам, однако минуты за три сравнялись с американцами, проведя несколько очень удачных смен. Хоккей шведов на этой Олимпиаде более вертикален, чем мы привыкли в последние годы, когда «Тре Крунур» ставили на контроль шайбы, но результата против американцев он тоже особо не приносил. Хлёстких и хороших бросков за 20 минут было немало, однако реальных голевых моментов команды в первом периоде так и не создали.

Шведы лучше начали вторую двадцатиминутку, агрессивно действовали в средней зоне и чаще гостили в чужой зоне, но Коннор Хеллебайк, в отличие от матчей в Кубке Стэнли, в олимпийском плей-офф слабины не давал. Американцы выдержали этот напор и сами перевели игру в чужую зону: отличный момент для первого гола был у Джейка Гюнцеля, однако он не смог отправить шайбу с пятака между щитков. Индивидуальные усилия других американцев тоже прерывал Маркстрём.

А первый гол случился каким-то совсем простым: Штаты выиграли вбрасывание, и никем не прикрытый Дилан Ларкин на пятаке подправил наброс Джека Хьюза. Гол сильно прибил шведов, у которых после шайбы сложно было припомнить какие-то осмысленные атаки. Американцы же серьёзно нарастили бросковое преимущество, за период 20 раз побеспокоили Маркстрёма. Шведский вратарь в первом американском большинстве достаточно далеко отпустил от себя шайбу в одном из моментов, но успел её накрыть.

Третий период шведы начали с большинства, где упустили хороший момент, решив улучшить позицию. Штаты уже не особо рвались вперёд, однако и не прямо откатывались: 1:0 было шатким преимуществом, но в концовке матча любая сборная охраняла бы его в такой момент. И нельзя сказать, что «Тре Крунур», несмотря на преимущество по броскам, долгое время создавали реальные моменты.

Однако в концовке шведы, которые так давно приучили нас к исчезновению в решающие моменты, проснулись. В овертайм игру мог переводить уже Адриан Кемпе, но попал в штангу. Впрочем, в формате «шесть на пять» скандинавы забили очень быстро: Лукас Рэймонд ответил партнёру по «Детройту» и создал момент для Мики Зибанеджада, который сравнял счёт броском из левого круга.

Третий подряд четвертьфинал на этой Олимпиаде ушёл в овертайм, и там американцы сразу же перехватили инициативу. Маркстрём отразил несколько опасных бросков, а Куинн Хьюз регулярно брал игру на себя. В итоге он и решил судьбу четвертьфинала, когда шведы сыграли в обороне излишне пассивно.

Итак, сетка полуфиналов определена: послезавтра Канада сыграет с Финляндией, а США – со Словакией.

