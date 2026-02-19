Критиковать сборную Франции глупо. Россию не пустили на Олимпиаду не из-за неё

Количество хейта в адрес «синих» огромно, вот только они этого не заслужили.

Сборная Франции бесславно завершила хоккейный турнир на Олимпиаде-2026. Проиграв Германии со счётом 1:5 в квалификации, подопечные Йорика Трея покинули турнир.

Итоговый результат катастрофический: четыре поражения с общим счётом 6:25. Помимо немцев, французы проиграли Швейцарии (0:4), Чехии (3:6) и Канаде (2:10). Более того, на групповом этапе Франция едва не заняла общее последнее место. По разнице шайб у них было равенство с Италией, но хозяева турнира забили на один гол меньше. Это и стало решающим фактором.

Главное же — французы толком ничего не могли противопоставить своим соперникам и без шансов уступили в каждом матче.

И даже так их выступление наверняка прошло бы совершенно незаметно, если бы не тот факт, что на Олимпиаде они заняли место… сборной России.

Один только этот факт открыл портал в хтоническую бездну в российском медиапространстве. На французскую команду взъелись, над ней потешались и издевались.

И это максимально глупое поведение.

Критиковать сборную Франции за игру на Олимпиаде попросту странно. Смелое заявление? Возможно. Однако есть несколько причин, почему французы не заслужили насмешек.

Во-первых, не сборная Франции принимала решение о том, что поедет на Игры. Её поставили перед фактом, и отказываться от возможности сыграть против лучших было бы совсем глупо. Вызов французов не значил, что они конкурентоспособны. Но не принять приглашение они не могли.

Что важно – сами хоккеисты всё прекрасно понимали.

«Их худший игрок будет лучше, чем лучший у нас. И это правда», — сказал капитан сборной Франции Пьер-Эдуар Белльмар перед матчем со сборной Канады.

Белльмар знает о чём говорит. Он играл в НХЛ 10 лет — с 2014-го по 2024-й. Пьер-Эдуар выступал на самом высоком уровне.

Пьер-Эдуар Белльмар Фото: Xavier Laine/Getty Images

Более того, самим французам пришлось преодолеть сложности, чтобы отправиться на Олимпиаду.

«Мы приехали сюда, чтобы заслужить уважение. Мы никогда не говорили о медалях. Мы пытались объяснить это всем нашим журналистам из печатных изданий на родине. Они не разбираются в хоккее, не знают ничего о нашей команде, они сравнивают нашу сборную с гандбольной, футбольной, баскетбольной или по регби. Но нам далеко до их уровня.

Мы участвуем в турнире, где должно быть 12 сильнейших хоккейных стран мира. Однако на международном уровне Франция даже не близко к тому, чтобы считаться 12-й сильнейшей сборной мира. Это правда. Мы знали, что будет сложно, но всегда говорили, что независимо от уровня таланта соперников у них не может быть больше мужества и выносливости, чем у нас», — добавил Белльмар.

Он же до старта Олимпиады признал, что Франция вряд ли попала бы на турнир, если бы сборная России не была отстранена.

То есть хоккеисты прекрасно осознавали своё положение. Они не заявляли, что заслуживают место на Играх, не говорили, что сильнее сборной России, и вообще никак не унижали нашу команду.

Если они всё понимали, тогда почему не отказались? Всё просто. Потому что…

Во-вторых, Россию всё равно не вернули бы на турниры. Ни в одном из командных видов спорта нашу сборную не допустили на ОИ. Так что Россия в любом случае пропустила бы хоккейный турнир на Олимпиаде.

Почему французы не отказались? В случае их отказа на Игры просто взяли бы другую команду. Она тоже была бы слабой, результат не поменялся бы.

Почему тогда именно Франция? А какие ещё были варианты? Венгрия? Норвегия? Словения? Австрия? Любая из этих сборных едва ли выступила бы лучше.

Ситуация в хоккее совершенно не схожа, например, с футболом, где мимо крупных турниров регулярно пролетают топ-сборные. Из последних примеров — Италия, Нидерланды.

В хоккее нет такого количества сильных команд. Все уже выступают на Олимпиадах и чемпионатах мира, остальные — сборные-лифты. На ОИ-2022 было две команды, которые не смогли выиграть ни разу, в Южной Корее — одна, в Сочи — две, в Ванкувере — три. На Олимпиадах всегда есть сборные, которые с треском проваливаются.

Тем не менее для французов эта Олимпиада была хорошей возможностью понять, где и как можно стать лучше. Такой опыт — важный кирпичик для построения более сильной команды. Потенциально это может быть хорошо для хоккея в целом.

«Это момент, способный сформировать целое поколение. Момент, который может заставить детей понять: «О, они играют против крутых парней». Мы ведь никогда не сыграем против таких хоккеистов в нашей французской лиге. Так что это тот момент, когда ты играешь против лучших. Это привилегия, и если ты не воспринимаешь совершённые ошибки как урок, то нет смысла играть в хоккей, который мы все так любим», — сказал Белльмар.

Сборная Франции на Олимпиаде Фото: Xavier Laine/Getty Images

Так что для Франции, как и для любой сборной, которую выбрали бы вместо России, Олимпиада стала турниром провальным в моменте, но очень важным – в перспективе. И, что важно, в нашей стране критиковали бы любую команду, любой выбор.

Вот только критика, насмешки и издевательства не помогли бы вернуть сборную России на международную арену. Это факт, с которым просто приходится мириться. Так какой смысл наезжать на французов? Просто потому, что президент ИИХФ Люк Тардиф — француз? Вызови он сборную Австрии, помогло бы это избежать критики?

Более того, нужно помнить, что не французы стали причиной отстранения сборной России. Даже если попытаться найти здесь французский след — глава ИИХФ же француз! — эти предположения разбиваются о факт, что в Международной федерации хоккея решения принимает не только Тардиф, но и, например, финны Матти Нурминен и Хейкки Хиетанен и чех Петр Бржиза, которые могут не быть заинтересованы в продвижении сборной Франции. А ведь ещё есть представители команд, которые не принимают участие в Олимпиаде: Марта Завадска из Польши и Сюзанна Кольбенхайер из Венгрии. Но только их сборных не было на Играх.

Так что критику в сторону французов очень тяжело понять. Будто бы в нашем сообществе обязательно нужно хоть кого-то ненавидеть. Нет сомнений, что хейта удостоилась бы любая сборная, которая заменила бы Россию, даже если бы это была не Франция. А это уже говорит о многом.

Вот только откуда в нас появилось столько ненависти? А главное — что нам теперь с этим делать?

