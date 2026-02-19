В каком звене будет играть Панарин? Всё о первой тренировке Хлебушка в «Лос-Анджелесе»

За всем вчерашним безумием, которое творилось на олимпийских и кахаэловских площадках, было довольно легко пропустить ещё одно большое событие – первое появление Артемия Панарина на льду в форме «Лос-Анджелеса».

Правда, пока только на тренировке – клубы НХЛ готовятся к возобновлению сезона после паузы на Олимпиаду, которое состоится уже через неделю. В первом же игровом после перерыва дне «Кингз» встретятся с соседями из «Вегаса» – и очень вероятно, что дебют Хлебушка за новую команду произойдёт именно в этом матче.

Среди всех хоккеистов, которые приняли участие в первой за две недели тренировочной сессии «королей», Артемий появился на льду первым – и сразу под 72-м номером, который он, похоже, будет делить с маскотом клуба: «Всё достаточно просто. Мне позвонили и сказали, что маскот проиграл. Я не против этого, вероятно, буду делить номер с ним. Мне бы хотелось, чтобы у него тоже остался 72-й номер», – рассказал сам Панарин после тренировки.

Этот комментарий был от нападающего не единственным – например, он в шутливой манере посетовал на то, что в Лос-Анджелесе не меньше журналистов, чем в Нью-Йорке, хотя ему обещали другое. Но, конечно, были и более серьёзные разговоры – Артемий отметил, что прибыл в крупнейший город Калифорнии всего три дня назад и поселился в доме Владислава Гаврикова, который жил там во время выступлений за «Кингз».

Владислав Гавриков и Артемий Панарин в «Рейнджерс» Фото: Sarah Stier/Getty Images

Также россиянин отметил, что возможность потренироваться целую неделю до первого официального матча является для него большим плюсом: «Это даёт мне время познакомиться с командой и немного попрактиковаться тут. Обычно парням, которых меняют, приходится играть на другом конце страны уже на следующий день, так что мне оказалось легче».

По первому появлению Панарина на льду рано делать выводы о том, где нападающего видит Джим Хиллер, но проба пера для него, судя по всему, состоится в сочетании с Алексом Лаферрье и Адрианом Кемпе, который прошедшей ночью вместе со сборной Швеции проиграл команде США и досрочно прекратил участие в олимпийском турнире.

Пока же место представителя «Тре Крунур» занял Тейлор Уорд, а сам Артемий заменил в этой тройке Кори Перри, который на первой после паузы тренировке отправился в звено к Алексу Тюркотту и Андрею Кузьменко.

Говоря о том, почему он подобрал Панарину именно таких партнёров, Хиллер рассказал: «Я знаю, что ему нравится. Ему нравится, чтобы на противоположном фланге был игрок, бросающий слева. Он делает много поперечных передач, я это понимаю. Это был лёгкий разговор. Затем я посмотрел, какие партнёры подойдут ему лучше, и, как выяснилось, Кемпе как раз бросает с левой руки и играет на противоположном фланге. Так что для меня это показалось естественным. Посмотрим, как у них сложится «химия».

Что касается выбора Лаферрье в качестве центра, наставник «Лос-Анджелеса» заявил: «Лаф бросает с правой руки, и для паса с его удобной руки Панарин выглядит более лёгкой целью. С правой руки удобнее пасовать налево, а там будет Панарин. Такова эта часть уравнения. Мне показалось, что у них образовалась «химия» уже на тренировке. Да и вообще, мне кажется, что с Панариным довольно легко образовать «химию». Он делает много отличных розыгрышей, и они вместе тоже сыграли неплохо».

Алекс Лаферрье Фото: Mitchell Leff/Getty Images

В отсутствие травмированного Кевина Фиалы на Артемия ляжет ещё бо́льшая ответственность: в последний сезон Анже Копитара «Кингз» борются за попадание в плей-офф и за 26 матчей до конца регулярки отстают от зоны плей-офф/уайлд-кард на три очка – у «Сиэтла» и «Анахайма», которые занимают третье и четвёртое места в Тихоокеанском дивизионе соответственно, одинаковые показатели.

А значит, времени на раскачку у Панарина практически не будет – добиваться результата нужно будет с первой же игры в клубе. Напомним, её «Лос-Анджелес» проведёт дома с «Вегасом» в первую же после возобновления сезона НХЛ ночь – до официального начала пути Хлебушка в Калифорнии осталось совсем немного.