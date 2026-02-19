«Они были готовы проломить ради него стену». Травмированный Кросби вдохновил Канаду на ОИ

Главное беспокойство перед полуфиналами хоккейного турнира на Олимпиаде – что с Сидни Кросби? Капитан сборной Канады не доиграл четвертьфинал с Чехией, уйдя со льда после жёсткого силового в исполнении Радко Гудаса, и сегодня должен пройти МРТ. Его участие в матче с Финляндией пока под вопросом.

«Давайте, ребята, идите и заберите матч»

«Потеря Кросби – это очень тяжело. Он наш лидер, капитан, душа и сердце команды. На него все равняются, и было тяжело, когда он получил травму. Однако мы сплотились и продолжили давить на газ», — отметил 19-летний Маклин Селебрини.

«Да, тяжко потерять такого игрока, одного из лучших хоккеистов в истории. Он так важен и на скамейке, и в раздевалке. Очень важен в решающие моменты. У нас не было выбора, надо было продолжать. Мы сплотились и справились с трудностями», — сказал нападающий Брэд Маршан.

Кросби из раздевалки смотрел, как чехи вновь вышли вперёд (вшестером, но гол всё равно засчитали) в середине третьего периода, как Ник Судзуки сравнял счёт на последних минутах, как нещадно критикуемый Джордан Биннингтон спас команду, когда та была на волоске от грандиозного провала, и как Митч Марнер забросил победную шайбу в овертайме.

Он всё время был с командой – и не только мысленно. Волшебным пинком для канадцев, которые в четвертьфинале столкнулись с реальными проблемами и уступали по ходу игры впервые с Ванкувера-2010 в рамках Олимпиад с участием игроков НХЛ, оказались его простые, но в то же время мощные слова в раздевалке перед стартом третьего периода.

«Давайте, ребята, идите и заберите матч».

Надо понимать, какой иконой является Кросби для всех канадцев. Даже для таких межгалактических звёзд, как Коннор Макдэвид или Натан Маккиннон. К Сидни испытывают безмерное уважение, он и в 38 лет эталон для всех. Человек, который одним своим присутствием вдохновляет идти вперёд.

«Мы сплотились вокруг него. Знали, что он захочет вернуться и сыграть, и мы должны были дать ему ещё одну игру. Такой у нас был настрой», — сказал нападающий Сет Джарвис.

«Смотришь, кто у нас в составе, и понимаешь, что ни один из них никогда не сдастся и что у нас всегда есть шанс. Время таяло, начинаешь думать – чёрт, как-то не очень. Но я никогда не терял веру, и смотрите, как всё повернулось», — прокомментировал развязку матча защитник Дрю Даути.

«Они бы проломили ради него стену»

«Вышло так, что эта травма стала большим стимулом для ребят. Мы выходили на третий период с мыслью, что этот матч точно не станет последним для Сида на Олимпиаде. Все говорили только об этом, надо просто было сделать всё правильно. Эта команда очень комфортно чувствует себя в некомфортных ситуациях. Скамейка в третьем периоде была спокойна, все безгранично верили в тех, кто выходит на лёд. Было ощущение, что мы забьём, это просто вопрос времени», — отметил главный тренер Джон Купер.

«Я вижу, какое уважение они испытывают к Кросби, и это точно было мотивацией. Тяжело смотреть, как такой человек, который столько всего сделал, вынужден покинуть игру. И кто знает, что это может значить дальше на Олимпиаде. Однако я уверен, парни мотивируются этим, потому что испытывают к нему огромное уважение», — считает Скотт Нидермайер, который сам был капитаном канадцев на ОИ-2010 и не понаслышке знает, что такое заряжать игроков на главный бой в жизни.

«Они бы проломили стену ради своего капитана. Они не хотели, чтобы его олимпийская карьера закончилась вот так», — пишет The Athletic.

«Сделайте это для Сида. Канада хотела сделать это для человека, который так много сделал для этой команды», — пишет Sportsnet.