Как Евгений Кузнецов играет в Салавате Юлаеве в КХЛ в сезоне-2025/2026

В каком же порядке Кузнецов! В «Салавате Юлаеве» он раскрылся по-новому
Павел Панышев
Евгений Кузнецов
Евгений нашёл своего тренера и снова получает удовольствие от хоккея.

Накануне Евгений Кузнецов провёл свой лучший матч в составе «Салавата Юлаева», набрав 4 (1+3) балла за результативность. Логично, что случилось это в родном для Евгения Челябинске, где уфимцы учинили разгром команде Евгения Корешкова со счётом 6:0.

При этом Кузнецова не освистывала местная публика (Женя по-прежнему является в городе любимчиком и одним из лучших воспитанников), а сам хоккеист очень уважительно высказался после игры.

«День, когда я благодарю болельщиков обеих команд. Челябинск, спасибо за тёплый приём! Родное – это родное! Клуб, который меня воспитал, за который я бился с самого детства! Уфа, всех с победой! Сегодня заслужили погулять, завтра на работу можете к обеду приходить! Начальнику скажите, что я лично разрешил», — заявил нападающий.

В Уфе Евгений Кузнецов заиграл по-новому:
Заметьте, даже в комментариях и высказываниях Евгения всегда видна нотка позитива. Кузнецов — очень важный для коллектива человек в плане хорошей атмосферы в раздевалке, раскрепощённости. А когда всё это подкрепляется ещё и огромным опытом в совокупности с мастерством, то получается именно то, что мы увидели вчера.

Да, у Кузнецова, как и у любого другого человека, есть свои проблемы и слабые места. Но кто из нас святой и безупречный? Ко всем людям нужен определённый подход, а особенно когда речь идёт о профессиональных спортсменах. Так, например, Андрей Разин в «Металлурге» этого подхода найти не сумел, зато Виктор Козлов с задачей справился блестяще.

«Я его не реанимировал, он сам вернулся. Тем более для Евгения было важно выиграть в Челябинске, его не надо было мотивировать. Да и для Егора Сучкова, который тоже из Челябинска. Евгений – мастер, создаёт моменты и выводит партнёров на хорошие позиции для атаки. Пускай так же и продолжает», — сказал как всегда скромный и тактичный Виктор Николаевич.

Разговор с Виктором Козловым:
Но на самом деле роль Козлова в игре Кузнецова и всей уфимской команды очень велика. Главный тренер «Салавата Юлаева» поверил в Евгения, дал ему свободу и возможность творить на льду, проявлять свои лучшие качества, не зажимая в какие-то рамки. Кроме того, при этом хоккеисте по-новому раскрылась молодёжь юлаевцев. Видно, что в коллективе царят гармония и взаимопонимание, а не раздрай и постоянные наезды на пресс-конференциях. Евгений всё это чувствует, поэтому сразу выдаёт результат. Кроме того, на него, как и, например, на Александра Радулова, персонально ходят смотреть болельщики.

Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Козлов, успевший, как и Кузнецов, поиграть в «Вашингтоне» с Александром Овечкиным, очень думающий и понимающий тренер. Он не ставит перед хоккеистами (особенно в нынешней ситуации «Салавата Юлаева») каких-то жёстких запретов, старается определить для каждого его роль и лучшее место на льду, грамотно использует сильные качества ребят.

При этом, когда в столице Башкирии подписывали контракт с Евгением Кузнецовым, кто-то говорил, что, дескать, зачем Уфе этот сбитый лётчик, который доигрывает и никак не усилит нынешний «Салават».

Женя своими голами и фирменной «птичкой» с лихвой ответил всем критикам и тем, кто в него не верил. Ведь через какие бы трудности ни проходил спортсмен такого уровня, его катание, мастерство и уровень понимания игры никуда не делись. Нужно было лишь захотеть, перебороть себя, почувствовать добро и доверие со стороны окружающих. И очень приятно, что у Кузнецова, в том числе с помощью тренерского штаба и партнёров, получилось это сделать. Теперь самое главное — продолжать действовать в том же духе, не давая себе слабину. Впереди у «Салавата Юлаева» самые важные и главные матчи.

