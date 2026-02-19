В плей-офф Олимпиады не должно быть овертаймов «3 на 3». Но что тогда делать?

Вчера мы увидели самый драматичный день в истории современных Олимпиад: три четвертьфинала подряд ушли в овертайм. В общем-то, день мог стать ещё драматичнее, если хотя бы одна котирующаяся ниже команда прошла в полуфинал, однако Канада, Финляндия и США взяли своё в формате «3 на 3». На соревнованиях ИИХФ так играют овертаймы матчей плей-офф относительно давно, однако фактор Олимпиады и кучность событий породили к этому новые вопросы.

Понятно, что в таком формате преимущество получают команды, у которых более классные игроки. Особенно хорошо это видно на фоне прохода Штатов, где Куинн Хьюз до своего красивого гола уже один раз провальсировал по зоне шведов за счёт своего инопланетного катания. Да и Митч Марнер, несмотря на его проблемы в Кубке Стэнли, исполнил победную шайбу на индивидуальном мастерстве: а вот чех за пару смен до этого в схожей ситуации забить не смог.

Канадцы, конечно, рады победе, однако в стране многие задались вопросом: а насколько вообще справедливо играть в таком формате в ситуации, когда у команд есть одна игра? На турнирах сборных, которые устраивала НХЛ, в таких случаях играли полноценные овертаймы «5 на 5». Это касалось и Кубка мира – 2016, где сборная Европы прошла шведов в полуфинале, и финала последнего Турнира четырёх наций, где канадцы победили американцев опять же в формате «5 на 5».

ИИХФ решила ввести «3 на 3» вообще на всех уровнях овертаймов плей-офф в сентябре 2018-го. Судя по всему, на это повлияло то, что сразу три финала чемпионатов мира ушли в буллиты. Сначала шведы сделали чемпионский дуплет, взяв золото взрослых первенств в 2017-м и 2018-м, а чуть ранее буллитное чемпионство оформила американская молодёжка, которая в финале турнира 2017-го отыгралась с 2:4. Более того, и в финал того турнира Штаты тоже пробились по буллитам. Помните полуфинал с Россией, когда штаб нашей сборной застало врасплох правило о переходе на пять буллитов вместо трёх?

Хенрик Лундквист помог Швеции победить в буллитной серии финала ЧМ-2017 Фото: Martin Rose/Getty Images

До этого международная федерация держалась за полноценный формат в финалах, но буллитная эпопея явно заставила пойти чиновников на решительные меры. Хотя в футболе все давно привыкли к чемпионствам, которые разыгрывались в сериях пенальти, для духа хоккея это всегда звучало почти оскорблением — хотя доля мастерства в послематчевых бросках явно выше, чем в пенальти.

Изменения вступили в силу со взрослого ЧМ-2019: первой его жертвой стала сборная Швейцарии, которая сначала упустила победу в матче с Канадой за 0,4 секунды до сирены, а потом и «3 на 3» уступила. Тогда ещё и в НХЛ не все признавали новый формат, однако ИИХФ традиционно шла по пути адаптации того, что решили принять в Северной Америке.

В 2021-м от этого формата пострадала уже Россия, когда сенсационно для многих уступила серому канадскому составу в сером четвертьфинальном матче рижского ЧМ. Антон Слепышев на пресс-конференции удивил многих заявлением «Да какие комбинации? Просто игра «3 на 3», никакие комбинации не играют. Играют на моменте». В докладе ФХР, посвящённом вылету с турнира, было скромно написано, что навыки у отечественных хоккеистов в этом формате ограничены.

С тех пор прошло много времени и много воды утекло: уже тогда в НХЛ серьёзно начали исследовать тактику и стратегию овертайма «3 на 3». Случилось то же, что и всегда: аналитика пришла — жизнь ушла. Если при введении нового формата болельщики смотрели на весёлую шугу-пугу, то теперь команды давно осторожничают, а в НХЛ снова выросла доля буллитных матчей. Теперь в НХЛ думают, как оживить уже относительно молодой формат.

Но разница здесь огромна. В НХЛ команды играют в таком формате за один дополнительный балл – вещь важную в разрезе борьбы за плей-офф, но всё-таки таких встреч в регулярочном марафоне 82 штуки. Здесь же решается судьба четырёхлетнего цикла, причём в стиле, который мало напоминает обычный хоккей. Можете себе представить, чтобы при равном счёте в плей-офф баскетбольной Олимпиады команды бы вдруг начали играть в… стритбол? А ведь в хоккее происходит именно это.

Мастерство Куинна Хьюза помогло американцам победить Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Но здесь мы сталкиваемся с проблемой самого формата. На международных турнирах всё очень сжато: телевизионщики стреляются от бесконечных овертаймов, задействовано всего лишь две (в невероятно редком случае — три) арены, что усложняет логистику. И это мы говорим про ЧМ, где есть только хоккей, а на Олимпиаде параллельно могут идти биатлон, керлинг, сноуборд и ещё множество видов спорта. Частично из-за этого олимпийский хоккейный турнир в целом выглядит каким-то скомканным и урезанным по формату.

Это для нас и для хоккеистов хоккейный турнир и полноценные овертаймы до победного конца — это одновременно и хоккейный праздник, и самое справедливое решение вопроса. Для организаторов всего действа, увы, это пока что обуза. Это ведь как Канада и Чехия могут задержаться на площадке подольше, если у нас уже есть чёткая сетка, по которой в Х часов Х минут на этой же арене играют Штаты и Швеция? Нет, так нельзя.

Хоккея «3 на 3» в такие моменты быть не должно. Однако здесь выбор простой: либо мы смотрим на такие овертаймы, либо с немаленькой вероятностью ждём буллитов. Что справедливее в этом плане, решать вам самим. Но сама эта ситуация вырастает из того, что хоккей на Олимпиаде — это не вкусный десерт на фоне других блюд, а часть какого-то гигантского спортивного оливье. Эта проблема на сегодняшний день просто нерешаема.