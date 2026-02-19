Легенда КХЛ принял эликсир молодости? Червенка в 40 лет был лучшим чехом на Олимпиаде

На этой Олимпиаде в составах участников есть только четыре действующих игрока КХЛ, три из которых до сих пор продолжают борьбу за медали в составе сборной Словакии. Однако хоккеистов, которые выступали в нашей лиге в недавнем прошлом, предостаточно. Самый яркий представитель – капитан чешской сборной Роман Червенка, которому в декабре исполнилось уже 40 лет.

Роман приехал в КХЛ, страшно представить, в сезоне-2010/2011 – тогда его новым клубом стал омский «Авангард». Червенка провёл в сибирском городе два сезона, оба раза стал лучшим бомбардиром «ястребов» в регулярке, а весной 2012 года вместе с командой находился в одной победе от трофея.

Далее чех ненадолго заезжал в пражский «Лев», неудачно съездил за океан и вернулся в КХЛ, однако уже в петербургский СКА, состав которого в то время был просто роскошным. Там Червенка уже лучшим бомбардиром не становился – оба раза локальную гонку выиграл Артемий Панарин. Но до кубка добрался – армейцы стали в 2015 году чемпионами.

Казалось бы, предпосылок покидать КХЛ у Червенки не было, однако СКА больше не был заинтересован в услугах Романа, а сам чех решил продолжить карьеру в Европе. Позже, конечно, ходило множество слухов, что форвард может вернуться в «Авангард», перебраться в «Северсталь», приехать в Астану (все слухи разных годов, от 2015-го до 2020-го), но больше мы его в России не увидели.

Роман Червенка и Никита Гусев на Олимпиаде в Пхёнчхане Фото: Harry How/Getty Images

В Европе Роман поиграл за разные команды, и статистика его не проседала – он также шёл примерно по графику «очко за встречу». Но у многих российских болельщиков, которые помнят Червенку по выступлениям в Омске и Санкт-Петербурге, возник вопрос: как 40-летний хоккеист, более 10 лет назад покинувший КХЛ, едет на Олимпиаду со всеми сильнейшими в топовую сборную, да ещё и капитаном?

Но пора разрушить эти стереотипы – Червенка был одним из лучших в составе сборной Чехии на этой Олимпиаде. А если убрать Мартина Нечаса и Лукаша Достала, то, может, и вовсе лучшим.

Кто пристально следит за чемпионатами мира, заметили, что Червенка с годами ничуть не сбавляет. На последнем турнире он набрал 14 очков, в 2024 году, победном для Чехии, – 11. В 2022 году же и вовсе стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 17 результативных баллов.

Эти Игры Роман начал в третьей тройке, потому что главный тренер команды принял решение собрать всех энхаэловцев в верхних сочетаниях (кроме ярко выраженного ролевика Факсы). Получилось у Рулика так себе – разбалансированные сочетания были неэффективны.

Единственное результативное действие в группе Романа пришлось на матч со скромной Францией – там Червенка окончательно завершил потуги Да Косты и компании, забросив шестую шайбу.

Да, в начале турнира личный баланс пополнялся медленно, однако чех выполнял много черновой работы, что в его возрасте делать непросто. Как капитан он подавал пример, как можно помогать команде, не набирая очки. Но, по правде говоря, чехи не очень заряжались примером капитана.

В плей-офф же Червенка выдал то, что сейчас принято называть праймом. Рулик, понимая, что ситуация выходит из-под контроля, доверил Роману роль в топ-6, отправив в нижние звенья проваливавших турнир Гертла и Палата. Кэп не подвёл – ассист в большинстве на Нечаса и победный гол после шикарного броска с кистей. При этом Роман стал третьим форвардом по игровому времени, уступив меньше минуты Седлаку и Пастрняку.

Хоть и Чехия не особо уверенно одолела Данию, сам Червенка вдохновился от своей же игры и в первом периоде матча с канадцами выдал ещё два ассиста – в первом случае нашёл не совсем явную брешь в обороне «кленовых», а во втором стал важной частью розыгрыша большинства. Вот так напичканная звёздами Канада буквально страдала от игры чешского ветерана.

Червенка набрал на турнире пять очков в пяти встречах, стал вторым бомбардиром команды после Нечаса, только в одном матче словил отрицательный показатель полезности (с Канадой в группе) и едва не стал творцом хоккейного чуда. При этом именно он растормошил (насколько это было возможно) главную звезду команды Давида Пастрняка, потому что в группе форвард «Бостона» выглядел в разы тяжелее. Червенка вместе с Седлаком сняли лишнюю нагрузку с Давида, но при этом отлично сыгрались с ним и в атаке.

Важно отметить и другие достижения Романа. Для него эта Олимпиада стала пятой – столько же у рекордсмена сборной Чехии Яромира Ягра. Одно это вызывает уважение, но Червенка не только по этому показателю догнал великого форварда в истории хоккея. 10-й номер на этих Играх забил два гола и догнал Яромира по голам на ОИ (в счёт не брались голы игроков сборной Чехословакии) – у них теперь их по девять.

Червенка и Ягр на Олимпиаде в Сочи Фото: Martin Rose/Getty Images

После такого феноменального выступления хочется спросить: Червенка принимает тот же эликсир молодости, что и Ягр? Даже достижения его повторил. В 40 лет держать уровень Олимпиады с энхаэловцами, более 10 лет играя в Европе, – это большое достижение. Может быть, где-то и недооценённое.