«Я часто вижу призраков». Что не так с героем сборной США на Олимпиаде?

В наши дни спортсмену не так уж сложно стать мемом. Достаточно быть на виду и отметиться каким-нибудь неординарным действием. Если к этому добавляется ещё и не самая удачная игра, то вообще идеально — мем практически обеспечен.

Но есть и те, с кем это происходит, когда он выступает хорошо. Нередко в таких ситуациях мемы не носят унизительный характер, а становятся просто добрыми шутками.

Нечто подобное случилось и с новым героем сборной США по хоккею. Знакомьтесь: защитник «звёздно-полосатых» Куинн Хьюз.

Хоккеист в нынешнем сезоне сменил клуб, став партнёром Кирилла Капризова по команде. «Миннесота» сенсационно выменяла у «Ванкувера» Хьюза, который, между прочим, был капитаном «Кэнакс». Более того, Куинн по праву считался лучшим защитником в истории франшизы. Это неудивительно: за неполные восемь лет в стане «косаток» он сыграл 459 матчей, забил 61 гол, отдал 371 ассист, суммарно набрав 432 очка.

Впрочем, такие успешные выступления не помешали болельщикам заметить в нём необычность, которая стала вирусной уже на Олимпиаде в Милане.

Часто, когда Хьюза показывала камера, он смотрел куда-то вдаль и не двигался. Его взгляд был направлен в никуда. Причём как на скамейке, так и на льду.

Фанаты стали подшучивать: мол, должно быть, Куинн видит призраков.

Примечательно, что сам хоккеист знает об этих шутках и совершенно спокойно реагирует на них.

После матча группового этапа между США и Германией журналист в разговоре с Хьюзом упомянул ситуацию с насмешками Мэттью Ткачука в адрес Леона Драйзайтля. Тогда американский нападающий по ходу встречи провоцировал немецкого хоккеиста: «Всегда остаёшься подружкой невесты, да, Леон? Всегда подружка невесты и никогда не невеста».

У Куинна спросили, не посмеивается ли он периодически, слыша, как братья Ткачук подкалывают других игроков во время матчей.

«Иногда слышишь всякую забавную ерунду. Но да… как люди говорят, я часто вижу призраков, так что обычно сосредотачиваюсь на себе», — ответил Хьюз.

И ведь подход Куинна даёт свои плоды.

Защитник набирал очки в каждом матче группового этапа, причём во встрече с Латвией отметился сразу двумя ассистами. А в четвертьфинале со Швецией и вовсе стал главным героем. Куинн отдал результативную передачу на первый гол американцев, а в овертайме взял инициативу на себя и после сольного прохода нанёс точный бросок, выведя свою сборную в полуфинал!

Этот гол для Хьюза первый на Олимпийских играх. И сразу — такой важный!

Забавно, что даже настолько мощное выступление не помешало забыть о необычном поведении хоккеиста. Например, Sportsnet в соцсетях так отреагировал на гол Куинна: «Борется с призраками и забивает победный в овертайме!»

Сам Хьюз же после матча был довольно сдержан и скромен: «После встречи со Швецией чувствую облегчение. Больше ничего. В полуфинале нас ждёт сложнейшее испытание. Сборная Словакии в отличной форме. У них очень быстрые хоккеисты. Они конкурентоспособны. Неважно, сколько у нас суперзвёзд в составе, всё равно это будет сложный матч. Все оставшиеся игры Олимпиады — будто седьмой матч в плей‑офф НХЛ».

Что ж, теперь Куинну и правда придётся сразиться не только с призраками, но и со сборной Словакии. Уже сегодня, 20 февраля, США получит шанс выйти в финал, а Хьюз — окончательно превратить мем в легенду.

