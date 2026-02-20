Скидки
Хоккей на Олимпиаде-2026, США — Канада — 2:1, видео, голы, обзор финала женского турнира

США забрали золото у Канады в финале ОИ. Но женскому хоккею срочно нужна третья сила
Рустам Имамов
Женская сборная США празднует победу на ОИ-2026
Главное, чтобы мужской турнир не пошёл по его стопам.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 в Милане подходит к концу. Если медалистов у мужчин мы узнаем на выходных, то женщины уже выявили лучших. Сенсации не произошло – вновь за золото играли между собой США и Канада.

Олимпийские игры 2026 (ж) . Финал
19 февраля 2026, четверг. 21:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Канада
0:1 О'Нилл (Стейси, Фаст) – 20:54 (sh)     1:1 Найт (Эдвардс, Келлер) – 57:56     2:1 Келлер (Хис) – 64:07    

За всю историю женского хоккея всего лишь раз на Играх в чемпионские разборки пустили третью силу – в 2006-м шведки оставили без финала «звёздно-полосатых» соперниц. И какой крутой хоккей ни показывали бы североамериканки, главный вопрос, который возникает, если смотреть на очередной финал между двумя лидерами – это точно тот путь, который хотели бы видеть в МОК и ИИХФ?

Женская сборная США празднует победу на ОИ-2026 в Милане

Женская сборная США празднует победу на ОИ-2026 в Милане

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Перед стартом мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в прессе, а особенно в блогосфере часто можно было прочитать, что Канада – США – финал мечты. Многие и вовсе говорили, что практически все приехавшие в Милан команды – лишние. Реальные чемпионские амбиции есть только у североамериканских сборных, пусть они сыграют между собой 10 раз, и будет всем счастье. Сбудутся мечты коренных канадцев из Новосибирска или американцев из Воронежа, мы узнаем в субботу, а пока можно посмотреть на женский хоккей, где из раза в раз случается всё ровно так, как и мечтают эти поклонники хоккея по ту сторону Атлантики. Сборным из Европы нужно не просто совершить чудо, чтобы остановить гегемонию североамериканок. Для этого на льду должна случиться настоящая сказка.

Вспоминаем яркий финал 2022 года в Пекине:
Канада взяла хоккейное золото Олимпиады! Ей помог исторический гол 30-летней рекордсменки
Канада взяла хоккейное золото Олимпиады! Ей помог исторический гол 30-летней рекордсменки

И на самом деле на этот раз мы были к ней весьма близки. Сборная Канады вообще не впечатляла по турниру. На групповом этапе, хоть по счёту европейки так к Канаде и не приблизились, но моментами заставляли верить в свою уязвимость. В отличие от американок, которые ни разу не подпускали соперниц на хоть сколько-нибудь приемлемую дистанцию. Очная встреча в группе, традиционная репетиция финала, подтвердила опасения насчёт канадок – форменный разгром 5:0, пугающий даже не счётом, а содержанием игры. Вернее, как таковой игры у Канады в той встрече и не было. Возможно, глядя на этот матч, поверили в себя швейцарки. Моментами они оказывали неплохое сопротивление и в группе, но в полуфинале остались в миллиметрах если не от итоговой победы, то как минимум от овертайма. А там – кто знает, как всё бы сложилось…

Матч Канада — Швейцария на ОИ-2026 в Милане

Матч Канада — Швейцария на ОИ-2026 в Милане

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Однако не без помощи судей Канада до битвы за золото, в которой американки встречали её с позиции силы, добралась. Вопрос даже не в результате матча в группе. США выиграли у своих главных соперниц семь встреч подряд, из которых, помимо игры в Милане на ОИ, были два матча на чемпионате мира и четыре оставшихся – в рамках Суперсерии. Статус фаворита сборной США отражался и в котировках букмекеров, и в предыгровых интервью. Но для того, чтобы этот статус подтвердить на практике, команде в синем была необходима быстрая шайба. Стартовый навал был, однако с ним Канада справилась весьма уверенно. А затем и вовсе перевела шайбу в зону соперниц. Последние начали нервничать, получать ненужные удаления в спорных эпизодах и ошибаться в передачах.

Матч напоминал четвертьфинал мужского турнира между Канадой и Чехией:
И всё-таки Канада! Была близка к позору, но вышла в полуфинал Олимпиады
Видео
И всё-таки Канада! Была близка к позору, но вышла в полуфинал Олимпиады

У США не было преимущества ни в агрессии, ни в позиционных атаках, ни в скорости, а именно скорость выделяют как доминирующее качество американской сборной этого созыва. При этом с каждой сменой Канада всё больше верила в себя и показывала уже свой главный козырь – опыт. Задрожали американки на старте второго периода. Розыгрыш большинства вместо шанса если и не повести в счёте, то хотя бы нагрузить защиту позиционным нападением завершился чудовищной потерей в средней зоне. Выход «два в одного» – идеальная реализация. В итоге почти 300 минут «сухой» серии вратарей американок прервались – до этого им смогла забросить только чешка Барбора Юржичкова в первом матче группового этапа. Но ведь к тому моменту США уже вели 3:0, а в ситуации, когда им нужно было отыгрываться в счёте, оказались впервые.

Женская сборная США по хоккею на ОИ в Милане

Женская сборная США по хоккею на ОИ в Милане

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

И что делать при таких обстоятельствах, кажется, вообще не представляли, а хаотичные изменения в составе от тренера Джона Вроблевски результата не приносили. А Канаду, наоборот, заброшенная шайба окрылила. Но развить успех не удалось, а закон этой Олимпиады – уступающая в один гол команда в концовке что-то да придумает. На женский хоккей это, видимо, также распространяется.

Стоило американкам снять вратаря за две минуты до конца третьего периода, как буквально первый же бросок с синей линии стал результативным. Свою страну спасла Найт – это её последняя Олимпиада, и, хотя в её карьере уже есть золото Пхёнчхана, уходить из спорта хочется на победной ноте. Правда, в 2018-м американки победили в серии буллитов, а регламент ОИ в Милане подразумевал классический овертайм до первой заброшенной без ограничений по времени.

Нужен ли овертайм 3х3 на Олимпийских играх:
В плей-офф Олимпиады не должно быть овертаймов 3х3. Но что тогда делать?
В плей-офф Олимпиады не должно быть овертаймов 3х3. Но что тогда делать?

Правда, овертайм в формате 3х3, поэтому едва ли можно было представить себе, что всё затянется. У мужчин игры в усечённых составах быстро приводили к заброшенной шайбе, женщины также показали, что не собираются задерживать зрителей. Причём активнее выглядела Канада – было сразу несколько подходов к воротам с численным преимуществом, но до реально опасного броска дело не доходило. А вот США забили буквально в первой же осмысленной атаке. Меган Келлер бросала с сопротивление и скорее на удачу или вбрасывание. Однако Энн-Рене Дебьен слишком устала – как по ходу матча, так и за весь турнир. Возможно, первая её результативная ошибка, но в такой момент…

Великая Мари-Филип Пулен уходит без заветного четвёртого олимпийского золота. Но за финал и ей, и всей сборной Канаде хочется сказать спасибо – до игры расклады смотрелись для «кленовых листьев» куда пессимистичнее.

