США забрали золото у Канады в финале ОИ. Но женскому хоккею срочно нужна третья сила

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 в Милане подходит к концу. Если медалистов у мужчин мы узнаем на выходных, то женщины уже выявили лучших. Сенсации не произошло – вновь за золото играли между собой США и Канада.

За всю историю женского хоккея всего лишь раз на Играх в чемпионские разборки пустили третью силу – в 2006-м шведки оставили без финала «звёздно-полосатых» соперниц. И какой крутой хоккей ни показывали бы североамериканки, главный вопрос, который возникает, если смотреть на очередной финал между двумя лидерами – это точно тот путь, который хотели бы видеть в МОК и ИИХФ?

Женская сборная США празднует победу на ОИ-2026 в Милане Фото: Sarah Stier/Getty Images

Перед стартом мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в прессе, а особенно в блогосфере часто можно было прочитать, что Канада – США – финал мечты. Многие и вовсе говорили, что практически все приехавшие в Милан команды – лишние. Реальные чемпионские амбиции есть только у североамериканских сборных, пусть они сыграют между собой 10 раз, и будет всем счастье. Сбудутся мечты коренных канадцев из Новосибирска или американцев из Воронежа, мы узнаем в субботу, а пока можно посмотреть на женский хоккей, где из раза в раз случается всё ровно так, как и мечтают эти поклонники хоккея по ту сторону Атлантики. Сборным из Европы нужно не просто совершить чудо, чтобы остановить гегемонию североамериканок. Для этого на льду должна случиться настоящая сказка.

И на самом деле на этот раз мы были к ней весьма близки. Сборная Канады вообще не впечатляла по турниру. На групповом этапе, хоть по счёту европейки так к Канаде и не приблизились, но моментами заставляли верить в свою уязвимость. В отличие от американок, которые ни разу не подпускали соперниц на хоть сколько-нибудь приемлемую дистанцию. Очная встреча в группе, традиционная репетиция финала, подтвердила опасения насчёт канадок – форменный разгром 5:0, пугающий даже не счётом, а содержанием игры. Вернее, как таковой игры у Канады в той встрече и не было. Возможно, глядя на этот матч, поверили в себя швейцарки. Моментами они оказывали неплохое сопротивление и в группе, но в полуфинале остались в миллиметрах если не от итоговой победы, то как минимум от овертайма. А там – кто знает, как всё бы сложилось…

Матч Канада — Швейцария на ОИ-2026 в Милане Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Однако не без помощи судей Канада до битвы за золото, в которой американки встречали её с позиции силы, добралась. Вопрос даже не в результате матча в группе. США выиграли у своих главных соперниц семь встреч подряд, из которых, помимо игры в Милане на ОИ, были два матча на чемпионате мира и четыре оставшихся – в рамках Суперсерии. Статус фаворита сборной США отражался и в котировках букмекеров, и в предыгровых интервью. Но для того, чтобы этот статус подтвердить на практике, команде в синем была необходима быстрая шайба. Стартовый навал был, однако с ним Канада справилась весьма уверенно. А затем и вовсе перевела шайбу в зону соперниц. Последние начали нервничать, получать ненужные удаления в спорных эпизодах и ошибаться в передачах.

У США не было преимущества ни в агрессии, ни в позиционных атаках, ни в скорости, а именно скорость выделяют как доминирующее качество американской сборной этого созыва. При этом с каждой сменой Канада всё больше верила в себя и показывала уже свой главный козырь – опыт. Задрожали американки на старте второго периода. Розыгрыш большинства вместо шанса если и не повести в счёте, то хотя бы нагрузить защиту позиционным нападением завершился чудовищной потерей в средней зоне. Выход «два в одного» – идеальная реализация. В итоге почти 300 минут «сухой» серии вратарей американок прервались – до этого им смогла забросить только чешка Барбора Юржичкова в первом матче группового этапа. Но ведь к тому моменту США уже вели 3:0, а в ситуации, когда им нужно было отыгрываться в счёте, оказались впервые.

Женская сборная США по хоккею на ОИ в Милане Фото: Bruce Bennett/Getty Images

И что делать при таких обстоятельствах, кажется, вообще не представляли, а хаотичные изменения в составе от тренера Джона Вроблевски результата не приносили. А Канаду, наоборот, заброшенная шайба окрылила. Но развить успех не удалось, а закон этой Олимпиады – уступающая в один гол команда в концовке что-то да придумает. На женский хоккей это, видимо, также распространяется.

Стоило американкам снять вратаря за две минуты до конца третьего периода, как буквально первый же бросок с синей линии стал результативным. Свою страну спасла Найт – это её последняя Олимпиада, и, хотя в её карьере уже есть золото Пхёнчхана, уходить из спорта хочется на победной ноте. Правда, в 2018-м американки победили в серии буллитов, а регламент ОИ в Милане подразумевал классический овертайм до первой заброшенной без ограничений по времени.

Правда, овертайм в формате 3х3, поэтому едва ли можно было представить себе, что всё затянется. У мужчин игры в усечённых составах быстро приводили к заброшенной шайбе, женщины также показали, что не собираются задерживать зрителей. Причём активнее выглядела Канада – было сразу несколько подходов к воротам с численным преимуществом, но до реально опасного броска дело не доходило. А вот США забили буквально в первой же осмысленной атаке. Меган Келлер бросала с сопротивление и скорее на удачу или вбрасывание. Однако Энн-Рене Дебьен слишком устала – как по ходу матча, так и за весь турнир. Возможно, первая её результативная ошибка, но в такой момент…

Великая Мари-Филип Пулен уходит без заветного четвёртого олимпийского золота. Но за финал и ей, и всей сборной Канаде хочется сказать спасибо – до игры расклады смотрелись для «кленовых листьев» куда пессимистичнее.