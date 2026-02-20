Отменят ли европейцы североамериканский финал? Какими будут полуфиналы Олимпиады

Сегодня, 20 февраля, в мужском хоккейном турнире на Олимпийских играх 2026 года в Италии состоятся полуфинальные матчи. В первом сыграют сборные Канады и Финляндии, во втором встретятся команды США и Словакии. Ещё до начала олимпийского турнира многие эксперты сходились во мнении, что североамериканский финал станет наиболее очевидной развязкой Игр. Согласно турнирной сетке плей-офф, всё действительно идёт к такому развитию событий – смогут ли европейские сборные отменить североамериканское противостояние в матче за золото?

Четвертьфинальные матчи подарили хоккейным болельщикам массу интересных сюжетов и драматичных сценарных поворотов. Только словаки смогли добыть уверенную победу в основное время в матче с Германией, тогда как три остальных полуфиналиста вырвали путёвку в этот раунд плей-офф за пределами основного времени. Но в результате до полуфиналов Олимпиады дошли четыре лучшие сборные по итогам группового раунда.

Пары 1/2 финала плей-офф хоккейного турнира Олимпиады:

Канада (1) – Финляндия (4);

США (2) – Словакия (3).

Сборная Канады являлась очевидным фаворитом своего четвертьфинала. Подопечные Джона Купера блестяще прошли групповой раунд, одержав три победы с общим счётом 20:3, в том числе разгромив сборную Чехии в 1-м туре предварительного этапа – 5:0. Поэтому могло показаться, что повторное противостояние с чехами не станет для канадцев настолько нервным событием, тем более за день до этого европейская сборная еле-еле прошла Данию в квалификации.

Однако перед четвертьфиналом я уже отмечал, что канадцы на этой Олимпиаде ещё не сталкивались с трудностями, а потому неизвестно, как они смогут на них отреагировать. Чехи пережили фирменный стартовый натиск канадцев, ограничились всего одной пропущенной шайбой и затем быстро отыгрались, навязав «кленовым» свою игру. К тому же по ходу встречи канадцы потеряли капитана Сидни Кросби, чьё дальнейшее участие в Олимпиаде всё ещё остаётся под вопросом.

Сидни Кросби Фото: Bruce Bennett/Getty Images

38-летний форвард получил травму в начале второго периода и ушёл со льда после жёсткого силового в исполнении Радко Гудаса. Вчера он прошёл МРТ, после которого в канадской сборной пока напускают тумана относительно статуса своей звезды. С одной стороны, в Канаде не сомневаются, что Сидни ещё сыграет на этой Олимпиаде. С другой – никто не гарантирует, что он будет доступен для участия в полуфинале.

Как сообщала пресс-служба Национальной хоккейной лиги, в четвертьфинале сборная Канады впервые с 2010 года уступала по ходу матча олимпийского турнира с участием игроков НХЛ. Тогда на групповом этапе канадцы проиграли сборной США (3:5). Спустя 16 лет канадцы дважды минимально проигрывали Чехии, но смогли перевести матч в овертайм, где героем нации стал Митчелл Марнер, забивший на старте дополнительного времени.

Митчелл Марнер Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Теперь в полуфинале канадцы сразятся с другой европейской сборной – командой Финляндии. Финны – это такие финны. Пожалуй, именно они традиционно обладают лучшим характером среди всех европейских сборных. В четвертьфинале с командой Швейцарии (3:2 ОТ) у Суоми не получалось вообще ничего на протяжении пяти шестых основного времени. Швейцарцы вели с преимуществом в две шайбы и уверенно шли в полуфинал, однако финны перевернули игру за пять минут в концовке третьего периода, а затем забили в овертайме.

Понятно, что канадцы смотрятся предпочтительнее перед сегодняшним матчем. Пока Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон и Маклин Селебрини играют на своем максимуме, у канадцев огромное преимущество, однако финнов никогда нельзя сбрасывать со счетов. В их сборной хватает людей, которые могут зарешать за счёт исполнительского мастерства. Микко Рантанен, Себастьян Ахо, Миро Хейсканен, Арттури Лехконен, Микаэль Гранлунд и Роопе Хинц могут реализовать любой момент у чужих ворот, а если Юусе Сарос выдаст лучший матч на турнире, то канадцы вполне могут упереться в стену. Но всё-таки не покидает ощущение, что после пережитого в четвертьфинале стресса команде Купера будет легче с моральной точки зрения.

Сборная Финляндии Фото: Elsa/Getty Images

В вечернем полуфинале сборная США сыграет со Словакией, в составе которой выступает трое представителей КХЛ – Адам Лишка, Адам Ружичка и Мартин Гернат. Каждый из перечисленных хоккеистов отлично проявляет себя на олимпийском турнире с участием игроков НХЛ. 32-летний Гернат рассчитывал продолжить карьеру за океаном ещё в прошлое межсезонье, но тогда Мартин не получил желаемого предложения и остался в «Локомотиве» ещё на сезон. Кажется, после такого выступления на Олимпиаде акции словацкого защитника могут значительно подрасти.

В четвертьфинале словаки неожиданно уверенно победили сборную Германии (6:2), сумев остановить звёздный десант из НХЛ в лице Леона Драйзайтля, Тима Штюцле и Джона Петерки. Шикарный матч провёл 20-летний нападающий «Сент-Луис Блюз» Далибор Дворски, а на последнем рубеже вновь невероятно надёжно смотрелся Самуэль Главай. У Главая всегда много работы на этой Олимпиаде, и пока он с ней справляется.

Самуэль Главай Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Американцы идут по турниру очень уверенно. В четырёх матчах они пропустили всего пять шайб, причём их первый номер Коннор Хеллебайк пока вообще не позволяет забить ему больше одного гола за игру. Голкипер «Виннипег Джетс» сыграл три матча на олимпийском турнире, пропустив в Италии три шайбы за 180 минут. После провального старта сезона в НХЛ 32-летний голкипер приехал в сборную и заиграл на совершенно ином уровне. В четвертьфинале со шведами (2:1 ОТ) он был максимально уверен в своих силах и провёл классную встречу, не справившись лишь с броском Мики Зибанеджада.

За команду Майка Салливана выступает лучший атакующий защитник этой Олимпиады Куинн Хьюз. В составе сборной Канады хорошо смотрится Кейл Макар, однако 26-летний американец выглядит ещё ярче и просто доминирует в чужой зоне. Как только Хьюз получал шайбу в четвертьфинале, у сборной Швеции моментально начинались большие проблемы. Куинн создавал один опасный момент за другим. Неудивительно, что оба гола «звёздно-полосатых» выросли при участии Хьюза. Сначала он ассистировал партнёрам, а в овертайме взял игру на себя и забил победный гол.

Сегодня от американцев все ждут победы. И весь вопрос заключается в том, смогут ли американские хоккеисты справиться с грузом ожиданий. Словакам не привыкать к роли андердогов, что является очень удобной позицией. Если они сегодня победят, то станут ещё бо́льшими героями на своей родине. Если нет, никто их за это не осудит, так как они в любом случае провели шикарный турнир.

Американцы же будут играть в ином статусе, а высокие ожидания на этой Олимпиаде раздавили уже не одного фаворита, в том числе и среди их соотечественников. Если же канадцы и американцы победят, повторится состав участников финала Олимпийских игр – 2010 в Ванкувере, когда Кросби забил в овертайме и принёс победу «кленовым».

Матчи 20 февраля