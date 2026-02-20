В минском «Динамо» скандал. Уволен помощник Квартальнова, а что будет с главным тренером?

С момента большого конфликта в минском «Динамо», который стал достоянием общественности, не прошло и месяца. Тогда главный тренер «зубров» Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции выразил недовольство подписанием контракта с нападающим Райаном Спунером в дедлайн обменов КХЛ.

Затем ответ Квартальнову через СМИ дал генеральный менеджер клуба из столицы Беларуси Олег Антоненко. Он вышел очень резонансным – настолько, что генеральному директору «Динамо» Артёму Каркоцкому тоже пришлось выйти в публичное пространство и заверить, что все возникшие разногласия улажены и все представители минчан вместе идут к намеченной цели под названием Кубок Гагарина.

В какой-то момент болельщикам команды практически удалось в это поверить – на следующих пресс-конференциях уже сам Квартальнов сменил риторику на неконфликтную, да и место в составе для «романтика» Спунера он тоже нашёл. Более того, канадец набрал пять очков в пяти матчах после перехода из швейцарской «Лозанны», а сами «зубры» за это время потерпели лишь одно поражение.

Можно было подумать, что все трения в «Динамо» были улажены – о ситуации месячной давности практически никто не вспоминал, команда заранее обеспечила себе участие в плей-офф и вполне успешно продолжила борьбу за более высокий посев в матчах на вылет. Однако гром грянул снова.

Очередные новости со знаком минус для поклонников минчан пришли на следующий день после домашнего разгрома «Спартака» и накануне выезда в Ярославль к «Локомотиву» – команде, которую, по слухам, Квартальнов может возглавить уже в следующем сезоне.

Однако эти новости коснулись не Дмитрия Вячеславовича, а его многолетнего помощника Игоря Горбенко – сразу несколько инсайдеров сообщили о предстоящем увольнении 54-летнего специалиста.

Игорь Горбенко Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

Своя информация была и у «Чемпионата»: по нашим сведениям, ключевые хоккеисты минского «Динамо», в том числе иностранцы, были недовольны работой Горбенко и созданной им атмосферой внутри коллектива. Костяк команды обратился к руководству клуба с просьбой уволить Горбенко. В свою очередь, главный тренер динамовцев Дмитрий Квартальнов выступал против такого решения и не хотел расставаться со своим давним помощником.

Тем не менее это расставание всё-таки произошло, и об этом прессе рассказал сам Горбенко: «Отработал тренировку на льду, потом наш главный тренер подошёл и сказал, что меня уволили», — приводит слова Игоря Юрьевича ТАСС.

Официально об уходе Горбенко стало известно сегодня, а чуть ранее «Динамо» объявило состав на выезд и особенно подчеркнуло, что главным тренером во время поездки будет Квартальнов — наставник «зубров» остаётся на своём месте. По крайней мере, пока.

Если конфликт вокруг ситуации со Спунером руководству удалось уладить или как минимум успокоить до допустимой нормы, то как менеджмент клуба собирается разрешать эту ситуацию – вопрос открытый. Увольнение ближайшего помощника не понравится ни одному тренеру, и тем более подобное не будет просто так терпеть Дмитрий Квартальнов.

Причина увольнения ассистента из-за недовольства игроков ещё может работать, когда страдают результаты команды. Но «Динамо» вновь замахивается на лучший сезон в истории, да и в зоне ответственности Горбенко у «зубров» полный порядок – это касается как всей атаки, так и розыгрыша большинства.

Предыдущий выстрел себе же в ногу прошёл для клуба из Беларуси по касательной – какое-то время пришлось похромать, но в целом болельщики отделались лёгким испугом. Очевидно, что сейчас последствия могут оказаться куда хуже, и вместо того, чтобы претендовать на самые высокие места, «Динамо» может вновь вернуться к состоянию, когда само попадание в плей-офф будет за счастье.

Конец в этой саге ещё не наступил: нейтральным зрителям рекомендуем запастись попкорном, а фанатам «зубров» – валидолом.