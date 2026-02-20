Макдэвид побьёт великий рекорд? Кросби понадобилось три Олимпиады — Коннор сдюжит за одну

Капитан «Эдмонтона» только на ОИ-2026 набрал больше очков, чем Сидни суммарно в Ванкувере и Сочи.

Коннор Макдэвид проводит сумасшедшую Олимпиаду. Канадский нападающий регулярно забивает, отдаёт передачи, создаёт опасные моменты, тащит свою сборную к золоту.

И, конечно же, бьёт рекорды.

Капитан «Эдмонтона» уже стал лучшим хоккеистом в истории Олимпиад с участием НХЛ по количеству очков после двух первых матчей на турнире и после трёх. В первом случае у него в активе было 6 (1+5) очков, во втором — 9 (2+7). Помимо этого, Макдэвид уже повторил рекорд по количеству очков за одни ОИ с представителями НХЛ — 11! Он всего в шаге от того, чтобы обновить его.

А теперь Коннор приблизился к ещё одному рекорду — тому, который только-только был побит его более опытным соотечественником Сидни Кросби. Правда, лидеру «Питтсбурга» для этого понадобилось сыграть аж на трёх Олимпиадах — Макдэвид может управиться всего за одну.

Как так? И что это за рекорд?

Достижение Кросби

15 февраля сборная Канады встречалась с командой Франции. В том матче Малыш Сид сначала отдал ассист на гол Девона Тэйвза, потом вновь помог отличиться соотечественнику, на этот раз уже Кейлу Макару, а в конце второго периода забил сам.

Именно вторая передача оказалась рекордной для Кросби. Благодаря ей нападающий стал лучшим бомбардиром сборной Канады на Олимпиадах с участием НХЛ. Сид обошёл великого Джерома Игинлу, который поиграл на трёх турнирах лучших против лучших (2002, 2006, 2010) и набрал 14 (10+4) очков в 19 матчах.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

А голом в ворота французов Кросби укрепил своё лидерство. На его счету теперь 16 (7+9) очков.

Примечательно, что только на этих Играх канадец набрал уже 6 (2+4) очков всего за четыре матча. Лучше он проявил себя только в Ванкувере в 2010 году. Тогда Сидни забил четыре гола и отдал три ассиста в семи встречах, а главное — забросил победную шайбу в овертайме финала с США. К слову, с передачи Игинлы.

В Сочи в 2014-м его результат был куда скромнее — всего 3 (1+2) результативных действия в шести матчах. И если его ассисты во встречах с Австрией и Финляндией на групповом этапе особой роли не сыграли, то вот единственный гол на турнире пришёлся на финал со Швецией. Кросби забросил вторую шайбу в матче и успокоил канадских болельщиков. Его сборная победила со счётом 3:0, а сам Сид выиграл второе олимпийское золото в карьере.

Сидни Кросби Фото: David E. Klutho/Getty Images

В итоге ему понадобилось три Олимпиады и целых 16 лет, чтобы побить национальных рекорд.

Макдэвид обгонит Сида?

Зная, как долго и усердно Кросби шёл к своему рекорду, можно лишь восхититься тем, что сейчас делает Коннор.

Для Макдэвида это первая Олимпиада, и он идёт по потрясающему графику. Он оформил 0+3 в первой встрече с Чехией, по 1+2 со Швейцарией и с Францией, 0+2 в четвертьфинальном матче-реванше с «народны тим». По итогам всего четырёх игр у него уже 11 (2+9) очков. Больше, чем у Кросби за Ванкувер и Сочи — суммарно!

Более того, у Коннора есть шанс даже обогнать Малыша Сида. Капитан «Питтсбурга» получил травму в четвертьфинале с Чехией — в своём 17-м матче на Олимпиадах — и теперь рискует больше не сыграть на турнире. Конечно, его не убирали из состава, да и главный тренер «кленовых листьев» Джон Купер не исключает, что Кросби ещё выйдет на миланский лёд. Но если учесть, что Сид, получив повреждение, больше не появлялся на площадке, хотя Канада уступала и имела реальные шансы вылететь, а также возраст нападающего (в августе ему исполнится уже 39)… Как бы ни было печально это говорить, вряд ли стоит рассчитывать на его возвращение.

Однако даже если оно состоится, форварда, скорее всего, будут беречь. Да и сам Кросби с умом подойдёт к этой ситуации: всё-таки у него впереди ещё концовка регулярки в «Питтсбурге», который пропустил последние три розыгрыша Кубка Стэнли, а в этом сезоне неожиданно претендует на попадание в плей-офф. Есть сомнения, что лидер «пингвинов» будет рисковать своим здоровьем.

А это означает, что с большой вероятностью Сидни не обновит свой рекорд на этой Олимпиаде. Макдэвид же всё ещё находится в потрясающей форме, и он-то точно будет играть. Ему остаётся набрать всего пять очков, чтобы догнать Кросби, и шесть – чтобы обогнать. По силам ли ему сделать это за оставшиеся два матча? Что ж, Коннор уже демонстрировал высокую результативность на этом турнире, поэтому ничего нельзя исключать.

Тем более в полуфинале Канаду ждёт Финляндия. С нынешней Суоми вполне можно играть, что показали словаки на групповом этапе и швейцарцы в четвертьфинале.

Конечно, Макдэвид сейчас не думает о рекорде. Его цель — победа на турнире. Но всё-таки насколько это будет грандиозной историей, если Коннор станет лучшим бомбардиром сборной на Олимпиадах с участием НХЛ… всего за шесть матчей!

Как же долго он ждал этого звёздного часа.