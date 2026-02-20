Лучшая команда группового турнира ещё не выигрывала Олимпиаду. Канадцы будут первыми?

Перед четвертьфиналом российская медийка соревновалась, кто поставит на более крупную и уверенную победу Канады в четвертьфинале. Однако в итоге лучшая команда группового этапа чуть не оконфузилась. Конечно, гол чехов вшестером может создать ощущение, что они могли победить на шару, однако бо́льшую часть матча команда Радима Рулика была лучшей на льду и как минимум свой овертайм заслужила.

Несколько дней назад мы говорили об удивительном проклятии предолимпийских чемпионатов мира: действующий победитель ЧМ не может выиграть турнир после 1984-го и успеха сборной СССР. Однако есть ещё одна чёрная метка: после введения плей-офф на Олимпиаде в 1992-м лучшая команда группового этапа ни разу не выигрывала золотую медаль. Давайте вспомним все эти случаи:

США (1992)

Из-за тогдашних правил американцы возили на Игры странную солянку из игроков. Например, действующий обладатель Кубка Стэнли Скотт Янг провёл сезон в Италии, чтобы поехать на Олимпиаду. В целом американцы привычно для тех лет привезли молодой состав с немаленьким количеством будущих заметных игроков НХЛ. Самым громким именем в будущем оказался Кит Ткачук, но капитан американской молодёжки на Играх набрал лишь два очка.

Чемпионом стала Объединённая команда. Молодая сборная СНГ, от которой мало чего ждали дома (сам статус этого дома был расплывчат) проиграла Чехословакии на групповом этапе и заняла второе место в группе. Виктор Тихонов был очень недоволен, однако это как будто лишь помогло команде. В полуфинале были обыграны как раз американцы — во многом благодаря очкам связки Хомутов — Быков. Американцев же в матче за бронзу разгромила команда ЧСФР.

Финляндия (1994)

Начало 1990-х было временем, когда Суоми окончательно стала оформляться в ведущую хоккейную державу. В 1992-м финны взяли свою первую медаль чемпионатов мира, выйдя в финал. Спустя ещё два года в Лиллехаммер приехали молодые тогда Саку Койву, Лехтинен, Пелтонен, Сами Капанен. Уже во втором матче турнира финны шокировали Россию: разгромили 5:0 и дали нанести лишь 11 бросков за всю встречу. Суммарная разница шайб за пять матчей составила невероятные 25:4.

Финны в 1994-м не прошли Канаду Фото: John Biever/Getty Images

Чемпионом стала: Швеция. Шведскую группу сенсационно выиграла Словакия, которая независимой страной стала за год до этого — однако юной команде тогда сильно помог Петер Штястны, вспомнивший об исторической родине. Но у «Тре Крунур» была своя звёздочка: Петер Форсберг в медальных матчах набрал пять очков и реализовал великий буллит. Финны в полуфинале вели 2:0 с Канады, но уступили 3:5 — правда, спустя год почти в той же компании одержали историческую победу на ЧМ.

Россия и Канада (1998)

Турнир в Нагано проводился по интересной схеме: сначала восемь сборных играли в квалификационном раунде, а два победителя присоединялись к элитной шестёрке, разбитой на две группы. Две топ-сборных одержали по три победы, и даже разница шайб у них была одинаковой: «+9». И если победа Канады в своём квартете была ожидаемой, то от России и на Родине не все ждали такой прыти на фоне отказников и скандалов тех лет. Чемпионом стала: Чехия. Скромная по именам команда была вооружена отличной тактической подготовкой и феноменальным Гашеком в воротах, который вовсе не тянул чехов в одно лицо, но в нужные моменты всегда выручал. За три матча плей-офф чехи пропустили лишь две шайбы.

Швеция (2002)

«Необходимо как можно дольше держать шайбу, разрывать оборону соперника и создавать тем самым больше пространства для бросков, в том числе и защитникам», — так российская пресса описывала систему тренера Харди Нильссона, которую называли «торпедо». Хотя после раннего вылета в Нагано ожидания от шведов на фоне травм и отказов были скромными, в Солт-Лейке они с первого же матча шокировали всех, одолев канадцев 5:2. Чехи были обыграны скромнее, но всё же обыграны: 2:1.

Чемпионом стала: Канада. Коллапс шведов в четвертьфинале с Беларусью навсегда войдет в историю олимпийских сенсаций — даже если бы гола Копатя не было, матч все равно выходил невероятно сложным. Канадцев же нокаут в первом матче турнира, вполне возможно, взбодрил: в финале дубли Джо Сакика и Джерома Игинлы принесли золото.

Финляндия (2006)

Сенсацией Олимпиады стал голкипер «Филадельфии» Антеро Нииттимяки. В 26 он проводил первый полноценный сезон в НХЛ, ни разу до этого не играл за взрослую сборную, но стал первым номером на Играх. Этот шанс он получил из-за отказа звезды «Калгари» Миикки Кипрусоффа, которого за это в Финляндии раскритиковали почти все, и даже сам Теэму Селянне. За групповой этап Нииттимяки пропустил лишь дважды, в полуфинале засушил Россию, заряженную победой над Канадой.

В 2006-м Антеро Нииттимяки не довёл финнов до золота Фото: David E. Klutho/Getty Images

Чемпионом стала: Швеция. «Тре Крунур» во второй же встрече Олимпиады получили 0:5 от России в игре, которую наши медиа тогда назвали «потенциально лучшим матчем в 14-летней истории». Однако даже так шведы могли занимать первое или второе место в группе, однако сыграли в поддавки против Словакии в последней встрече предварительного этапа. Ну а в финале тот самый Нииттимяки пропустил «золотой» гол от потенциально лучшего защитника последних 30 лет Никласа Лидстрёма.

США (2010)

В Ванкувере что Штаты, что Швеция набрали по девять очков за три матча, но американцы заработали первый посев за счёт лучшей разницы шайб. Матч с Канадой в последнем туре был ключевым — и американцы выиграли его, открыв счёт уже на 42-й секунде. Штаты победили за счёт лучшей игры вратаря: Райан Миллер приезжал на Олимпиаду почти в зените славы и станет MVP Игр. Молодая команда была обкатана за счёт совместной игры многих парней на нескольких чемпионатах мира.

Чемпионом стала: Канада. Поражение оказалось критичным для Мартина Бродо, который после него больше в Ванкувере не сыграл. В квалификационном матче с немцами вышел Роберто Луонго — и эту позицию он больше не уступал. В финале канадцев снова ждали американцы, которые вытащили матч в овертайм, уступая 0:2, однако в ОТ Сидни Кросби забил гол, который в Канаде вспоминают так же часто, как и у нас шайбу Ковальчука.

Швеция (2014)

В Сочи шведы оказались единственной топ-сборной, которая выиграла все встречи в основное время. Россия и США выдали драматичный матч со сдвинутыми воротами Джонатана Куика и легендарной буллитной серией, Канада и Финляндия буднично и скучно ушли в овертайм. Зато шведы в первом же матче группы озадачили чехов 4:0 к половине встречи и параллельно лишили Якуба Коваржа места в воротах сборной. Потом проблем у них не было.

Чемпионом стала: Канада. Шведский успех отправил канадцев и американцев бодаться уже в полуфинале — и, несмотря на скромные 1:0, это был едва ли не самый заметный матч Олимпиады. Канадцы выиграли своё золото неброско и в первую очередь за счёт обороны — даже сложно вспомнить что-то примечательное про ту команду спустя 12 лет. В финале были переиграны как раз шведы.

Швеция (2018)

История повторилась спустя четыре года: шведы в групповом турнире не блистали, но и очков не потеряли. Из-за решения НХЛ в Пхёнчхан поехала странная команда: некоторые олимпионики потом до больших турниров больше не доедут, да и на ЧМ большинство из игроков той команды не выходило на ведущие роли. Выделялся, конечно же, Линус Умарк, который набрал 0+7 за четыре матча. В итоге шведы по национальной традиции оконфузились в четвертьфинале, уступив проигравшей все встречи в группе Германии.

В 2018-м поражение шведов открыло дорогу немецкой сказке Фото: Michael Kappeler/Getty Images

Чемпионом стала: Россия (ОАР). В Пхёнчхан наша команда ехала на фоне лишения флага и комплектования сборной фактически из двух клубов — при этом ожидания были огромными. Тем болезненнее было поражение 2:3 от Словакии в стартовом матче, особенно когда к пятой минуте на табло было 2:0. После поражения в запас отправился Вадим Шипачёв, а Олег Знарок и его штаб соорудили ударное звено Капризов — Дацюк — Гусев. Остальное вы точно помните.

США (2022)

После неудачи в Пхёнчхане Штаты отправили в Китай довольно молодую сборную с большим количеством будущих звёздочек. Брок Фэйбер, Джейк Сандерсон, Мэтт Нис, Мэтти Бенирс — эти и многие другие олимпионики-2022 сейчас выступают в НХЛ, хотя тогда у них почти не было опыта игры на взрослом уровне. За счёт быстрого и весёлого хоккея Штаты одолели Канаду в ключевом матче группы, однако в четвертьфинале уступили такой же весёлой и вертикальной Словакии, упустив победу на последней минуте основного времени.

Чемпионом стала: Финляндия. Редкий случай, когда финны приехали на Олимпиаду в качестве фаворитов и спокойно прошагали в этом статусе до самого конца. Сомнения возникали дважды: в матче группового этапа, где шведы вели 3:0, а ещё после раннего гола Григоренко в финале. Однако команда Ялонена оба раза отыгралась.

Впрочем, как и в случае с американцами, стоит помнить: любая серия не является бесконечной. Когда-нибудь и канадский клуб выиграет Кубок Стэнли, и «Баффало» выйдет в плей-офф (может, уже этой весной). Однако одна из двух отмеченных нами серий точно продолжится на этих Играх.