Канада — Финляндия, Олимпиада-2026, Беннетт получил удар от Сароса, кленовые проигрывают

Начало канадского кошмара? Беннетт знатно отхватил от финского вратаря
Максим Макаров
Канада — Финляндия
Сразу после этого «кленовые» пропустили.

Прямо сейчас идёт первый полуфинальный матч между Канадой и Финляндией. В четвертьфинале обеим командам пришлось пройти через испытания: канадца за семь минут до конца проигрывали чехам, а финны за пять минут до окончания третьего периода уступали в две шайбы швейцарцам. И те и другие победили в овертайме.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
3-й период
2 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp)     0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh)     1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp)     2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34    

Первый период получился довольно вязким, но один игровой момент мгновенно зажёг пламя. Харли сделал передачу на Беннетта, форвард канадской команды на скорости вкатился в зону, бросил с ползоны и полетел быстро на добивание. По пути он встретил сопротивление в лице одноклубника Нико Микколы, однако щадить товарища не стал и толкнул его в ворота на вратаря. Остро отреагировал именно Сарос, который сразу отвесил знатную оплеуху Сэму.

Момент столкновения Беннетта и Сароса

Момент столкновения Беннетта и Сароса

Фото: Mike Segar — Pool/Getty Images

Девятый номер «кленовых» быстро смылся с места преступления, однако следующим разбираться с канадцем поехал именно Миккола, который все заготовки Беннетта в последних розыгрышах плей-офф выучил. Нико, не сдерживая смех, высказал пару ласковых, а затем обратился к арбитрам, чтобы те удалили соперника.

Судьи это и сделали, а Суоми хватило трёх секунд, чтобы реализовать большинство – роскошно бросил Микко Рантанен. Для него это вторая шайба на Олимпиаде.

С этого момента и начался канадский кошмар – уже во втором периоде «кленовые» пропустили вторую, играя в большинстве. Или нет? Одна шайбу отыграть подопечные Купера успели. В третьем периоде будет горячо.

