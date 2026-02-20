Скидки
Хоккей

Хоккей на Олимпиаде-2026, Канада — Финляндия — 3:2, видео, голы, обзор матча 1/2 финала

Какая драма в полуфинале Олимпиады! Но за золото будет играть Канада
Павел Панышев
Отчёт Канада — Финляндия — 3:2
Финны бились, но уже точно не смогут защитить чемпионский титул.

Сборная Канады с трудом вышла в полуфинал Олимпиады, едва не опозорившись в матче с Чехией. Команда Джона Купера отыгралась в самой концовке третьего периода, а затем усилиями Митчелла Марнера вырвала победу в овертайме.

В свою очередь, финны тоже провели сложную встречу со швейцарцами, тоже отыгрывались по её ходу и усилиями Арттури Лехконена дожали соперника в овертайме. Таким образом, олимпийские чемпионы 2022 года остались в Милане бороться за медали, а не разъехались по домам.

Уже сегодня стало известно, что Сидни Кросби, получивший травму в столкновении с Радко Гудасом, не сыграет в полуфинале с Финляндией из-за травмы. Капитаном будет Коннор Макдэвид, ассистентами — Кейл Макар и Натан Маккиннон.

Партнёры бились за Сидни Кросби:
«Они были готовы проломить ради него стену». Травмированный Кросби вдохновил Канаду на ОИ
Макдэвид показывает рекордную среднюю результативность в истории Олимпиад с представителями НХЛ. Коннор набирает 2,75 очка в среднем за игру на турнире. Ранее рекордный показатель принадлежал Матсу Сундину из Швеции на ОИ-2002 (2,25). Отметим, что показатель Сундина имеет партнёр Макдэвида по сборной Канады — Маклин Селебрини.

«Это невероятно. На это приятно смотреть. Вы можете видеть, как всё это важно для него, как сильно он этого хочет. Он выкладывается на полную, играет жёстко и делает всё, что умеет. Сейчас он на совершенно другом уровне», — заявил нападающий сборной Канады Сэм Беннетт.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp)     0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh)     1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp)     2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34     3:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 59:24 (pp)    

В первом периоде отчётной встречи всё решило как раз удаление Беннетта. Ахо ювелирно выиграл вбрасывание в чужой зоне, а Рантанен тут же с кистей бросил в дальнюю девятку, застав врасплох Биннингтона.

Если в стартовой двадцатиминутке финны забили в большинстве, то во втором периоде умудрились отличиться в меньшинстве. Хоккеисты команды Суоми выиграли борьбу в своей зоне, прошла длинная передача вперёд, Хаула убежал к чужим воротам, убрал под неудобную руку и бросил под перекладину.

Правда, отыграть одну шайбу до перерыва «кленовые листья» всё же сумели. После удаления Лунделля Макдэвид сделал пас на синюю линию, Макар выдержал паузу и набросил на пятак — Райнхарт удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку ворот Сароса.

При минимальном преимуществе в счёте Финляндии третий период принимал решающее значение. Канада давила и в итоге добилась своего. Сарос справился с броском с пятака, но продолжилась атака вторым темпом. Санхайм сделал скидку на Теодора, который от синей линии засадил шайбу в ближнюю девятку.

Ну а судьбу матча решило удаление Микколы в концовке, который попал клюшкой по лицу Маккиннону. Антти Пеннанен взял челлендж на офсайд, однако канадские судьи (забавно, что именно их назначили на полуфинал с участием Канады), гол Маккиннона засчитали.

Тренерский штаб финнов заменил Сароса на пятого полевого игрока (финны схлопотали удаление за ошибочный челлендж), но сравнять счёт уже не хватило времени. Таким образом, Канада снова победила на тоненького и пробилась в финал олимпийского турнира, ну а финны будут играть в матче за бронзу.

