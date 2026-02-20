Скидки
Олимпийские игры 2026 года, хоккейный турнир в Италии, видео победного гола сборной Канады в полуфинале

Исход полуфинала Олимпиады решили миллиметры! Видео победного гола Канады в самой концовке
Сергей Емельянов
Видео победного гола сборной Канады
Комментарии
Натан Маккиннон заработал на себе удаление и сам же его реализовал, а взятый финнами просмотр не возымел успеха.

Сегодня, 20 февраля, в Милане проходят полуфиналы мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Канады и Финляндии. Победу со счётом 3:2 одержала североамериканская сборная.

Команда Джона Купера во втором кряду матче плей-офф одержала волевую победу. В четвертьфинале со сборной Чехии канадским хоккеистам дважды удалось ликвидировать минимальное отставание (1:2 и 2:3), после чего Митчелл Марнер поставил точку в овертайме. На сей раз представители страны кленового листа смогли решить ещё более сложную задачу и выбраться со счёта 0:2.

Канадскую сборную во многом спасло их коронное оружие – большинство. За весь матч полевые игроки финнов допустили всего три нарушения, но канадцам этого хватило, чтобы забросить две важнейшие шайбы. В середине второго периода двукратный обладатель Кубка Стэнли Сэм Райнхарт забросил свою первую шайбу на олимпийском турнире, а в концовке в подобном формате отличился Натан Маккиннон.

При этом на третий период канадцы вышли, проигрывая 1:2. В заключительной двадцатиминутке они давили на протяжении всего отрезка, буквально обрушив шквал бросков на владения Юусе Сароса. Опытный финский голкипер держался до 11-й минуты периода, когда цели достиг бросок Ши Теодора. Казалось, что второй раз подряд судьба встречи плей-офф для обеих команд решится за пределами основного времени, но за две с половиной минуты до конца третьего периода произошёл решающий момент игры.

Защитник сборной Суоми Нико Миккола вытянул клюшку и попал Натану Маккиннону по лицу, за что арбитры выписали финну двухминутное удаление. Если посмотреть в протокол, можно увидеть, что сегодняшний матч обслуживали два многоопытных канадских арбитра – 54-летний Эрик Фурлатт и 53-летний Дэн О’Рурк. Здесь можно оперативно развить целую теорию заговора в стиле: «Да как же так: канадскую сборную судят два канадских арбитра». Но это всем известные правила игры, по которым традиционно проводятся турниры с участием хоккеистов НХЛ.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp)     0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh)     1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp)     2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34     3:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 59:24 (pp)    

Судейский корпус на Олимпиадах с участием НХЛ всегда формируется путём комбинации лучших европейских и североамериканских арбитров, а на решающих стадиях турнира в основном работают представители заокеанской лиги. Да и нет никакого смысла цепляться за канадское гражданство судей, если вспомнить, что на четвертьфинале с участием Канады и Чехии работали как раз два канадских лайнсмена, и все хорошо знают, к чему это привело в эпизоде с третьим голом европейской сборной.

К тому же сегодняшнее удаление Микколы вряд ли можно отнести к разряду спорных, хотя легендарный финский нападающий Теэму Селянне так не считает. «Невозможно победить величайшую хоккейную нацию и канадских арбитров в один день. Абсолютно позорное удаление в конце олимпийского полуфинала. Просто смешно», – написал Селянне в социальной сети.

Но его соотечественник действительно заехал по лицу Натану, за что и отправился в штрафной бокс. «Кленовые» долго комбинировали в чужой зоне, создали целый ряд опасных моментов и в конечном счёте добились своего. Коннор Макдэвид сделал перевод на всё того же Маккиннона, который броском с острого угла пробил Сароса – 3:2.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Финны взяли запрос на офсайд, судьи долго изучали повтор и определили, что всё было в рамках правил – вход в зону в начале голевой атаки оказался легитимным. Лайнсмены определили, что правый конёк Маклина Селебрини не оказался в зоне атаки раньше, чем туда залетела шайба. Таким образом, судьбу полуфинала олимпийского турнира решили буквально какие-то миллиметры.

Просмотр гола

Просмотр гола

Фото: Кадр из трансляции

После длительного просмотра гол Маккиннона оказался подтверждён, а финны получили меньшинство за неправильно взятый запрос, что окончательно предопределило исход этого полуфинала. Канадцы второй раз подряд выжили в драматичной встрече и пробились в финал.

