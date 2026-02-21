Финляндия негодует, и у неё есть на то основания.

«Иногда приходится есть дерьмо». Скандал на Олимпиаде — финнов засудили в матче с Канадой?

Очередной матч Олимпийских игр — 2026 ознаменовался судейским скандалом. На этот раз недовольство вызвала полуфинальная встреча между сборными Канады и Финляндии.

«Кленовые листья» отыгрались со счёта 0:2 и одержали победу — 3:2, однако финским болельщикам очень не понравился ряд эпизодов, которые повлияли на исход матча.

Причём один из них предрешил судьбу сборных.

Что это были за инциденты и что не понравилось финской публике?

Спорные эпизоды

Одним из главных событий стало удаление защитника команды Суоми Нико Микколы за 2:35 до конца третьего периода. Хоккеист при счёте 2:2 попал клюшкой по лицу нападающего канадской сборной Натана Маккиннона и отправился отдыхать на две минуты. Сам пострадавший и реализовал удаление, выведя сборную Канады вперёд. Гол Маккиннона стал победным для «кленовых».

Части финской аудитории не понравилось поведение Натана, когда тому засветили клюшкой. Посчитали, что канадец слишком уж приукрасил — выпрашивал удаление.

Нарушение правил Микколы на Маккинноне Фото: Кадр из трансляции

Но этот момент запомнился ещё одним спорным инцидентом.

На старте большинства канадцы, входя в чужую зону, могли попасть в офсайд. Маклин Селебрини пересёк синюю линию одновременно с шайбой, однако подробнее рассмотреть на повторе не было возможности. Тренерский штаб сборной Финляндии взял запрос, судьи пошли пересматривать эпизод, но в итоге решили, что офсайда не было. Засчитали.

Просмотр на «вне игры» Фото: Кадр трансляции

А ведь ещё был эпизод перед тем, как сборная Канады сравняла счёт. Нападающий «кленовых» Брэд Маршан врезался во вратаря Суоми Юусе Сароса, а через пару секунд Ши Теодор мощным броском пробил голкипера, сделав счёт 2:2.

После этого на судей обрушился шквал негодования. Причём зацепил он и организаторов Олимпиады — потому что встречу обслуживали рефери из… Канады! Главными судьями были канадцы Эрик Фурлатт и Дэн О'Рурк — оба, кстати, работают в НХЛ. А вот линейные — Альберт Анкерстьерне из Дании и Райан Дейзи из США — уже арбитры от ИИХФ.

«Абсолютно позорное удаление»

Быстрее всех отреагировал легенда НХЛ и бывший финский хоккеист Теэму Селянне.

«Победить величайшую хоккейную страну мира и канадских арбитров в один и тот же вечер, видимо, невозможно… Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца олимпийского полуфинала… просто смешно», — написал Селянне в социальных сетях.

Теэму Селянне Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Журналист Iltalehti Ласси Куисма отметил ещё один эпизод. В конце первого периода Сэм Беннетт врезался в Сароса, снеся и вратаря, и Микколу. Судьи, правда, выписали ему двухминутное удаление. И финны реализовали штраф.

«Сарос в первом периоде показал, что доминирует в игре. Возможно, именно поэтому канадец Сэм Беннетт снёс Сароса и его мощного защитника Нико Микколу.

Это был преднамеренный грязный трюк, который обернулся против него. Либо Беннетт действовал по собственной инициативе, либо главный тренер сборной Канады Джон Купер, который внешне производил впечатление приятного человека, дал понять своим подопечным, что Сароса необходимо выбить из колеи любыми необходимыми средствами.

***

Перед тем как сравнять счёт, Брэд Маршан мастерски упал на Сароса после борьбы с Хаулой. Ударение на слово «мастерски».

Решающим моментом стал удар клюшкой от Микколы. В меньшинстве канадцев невозможно остановить. Выход в матч за бронзовые медали — разочарование для «львов», если учитывать события встречи, но, по крайней мере, команда дала себе шанс на победу. За это им честь и хвала», — отметил Куисма.

Финский журналист Тимо Куннари попробовал разобраться, почему на матч были поставлены канадские судьи.

«Издание Iltalehti обратилось к человеку, имеющему значительный вес в международном хоккее, прямо на арене с вопросом, почему так происходит.

— Отборочная комиссия выпускает на лёд лучших, на её взгляд, арбитров. От разделения на основе национальности отказались несколько лет назад.

— Кто в данном случае является отборочной комиссией?

— Тренеры-инструкторы судей (специалисты, которые отвечают за обучение, развитие, оценку судей. — Прим. «Чемпионата») с участием как НХЛ, так и ИИХФ. В качестве альтернативы, естественно, рассматривались бы американские судьи из НХЛ, — сообщили изданию.

Этот инцидент демонстрирует печальный факт отсутствия у Финляндии силы, то есть влияния, в международных хоккейных кругах. Руководство «львов» и Федерации хоккея Финляндии должны были занять твёрдую позицию в этом вопросе.

Ещё один вопрос заключается в том, соответствует ли решение НХЛ и ИИХФ о выборе арбитров из страны-участницы для этого крайне важного хоккейного матча олимпийскому духу», — заключил Куннари.

«Сомнительное удаление в конце»

А о чём говорили в сборной Финляндии?

Главный тренер Антти Пеннанен на пресс-конференции ясно дал понять, что, по мнению команды, в матче были несправедливые решения.

«Мы считаем, что третий гол был забит после офсайда. Ситуация была сложной, принять решение оказалось непросто… Но это в прошлом. Это была непростая ситуация, как я уже сказал. Трудно сказать, в какую сторону, но… (пауза) Больше никаких объяснений. Всё», — ответил Пеннанен.

Антти Пеннанен Фото: Elsa/Getty Images

Главному тренеру сборной Финляндии также задали вопрос об удалении Микколы.

«Это ещё один вопрос из разряда «а что, если…». Я не хочу вдаваться в подробности. Мы столкнулись с действительно сильной командой, которая создала нам сложности. Но мы сыграли очень хорошо и дали себе шанс на победу. Я очень горжусь игроками и командой, и тем, чего они добились вместе.

На матч были вызваны два канадских арбитра? Что есть, то есть», — заключил Пеннанен.

Один из «героев» встречи Миккола, чьё удаление привело к победной шайбе Маккиннона, также высказался о событиях встречи.

«Мы хорошо начали матч, во втором периоде сыграли слишком пассивно, и канадцы начали оказывать на нас давление. Мы знали, что третий период будет битвой, и играли на приемлемом уровне. Затем они сравняли счёт, после чего игра стала довольно равной. А потом случилось удаление, которое они реализовали. Это большое разочарование.

Наша пассивность с Финляндией отчасти объясняется тем, что на другой стороне льду атаки начинали лучшие игроки и лучшая команда в мире. Иногда приходится есть дерьмо. Ничего с этим не поделаешь.

Моё удаление? Штрафбокс — это место, где никогда не хочется оказаться. И всё же иногда получается вот так…

Маккиннон приукрасил контакт? Нарушение есть нарушение. Судьи сегодня действительно хорошо справились со своей работой, у меня нет никаких претензий», — признался Миккола.

Нападающий сборной Финляндии Антон Лунделль был немногословен, но намекнул, что сомневается в справедливости штрафа.

«Нам не повезло. Было несколько сомнительное удаление в конце. К сожалению, именно такой была картина этого матча», — отметил Лунделль, не пожелав что-то добавлять по этой теме.

