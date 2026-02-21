Скидки
Почему сборная Швейцарии проиграла Финляндии, может ли она выиграть чемпионат мира, результаты ОИ-2026

Швейцария вновь разбила наши и ваши сердца. Команде не хватает духа, чтобы войти в элиту
Рустам Имамов
Почему сборная Швейцарии проиграла Финляндии
В ключевой момент «крестоносцы» боятся сами себя и своего успеха.

Одна из команд, чей результат на ОИ-2026 сложно оценить однозначно – сборная Швейцарии. С одной стороны, не самый звёздный коллектив был в секундах от полуфинала. С другой – очередной крупный турнир для лучшего поколения швейцарского хоккея заканчивается бесславно. Вновь всё очень близко, вновь швейцарцы в миллиметрах от клуба элитных сборных. Но в последний момент перед ними закрывают дверь.

Нереализованный до конца потенциал – вот главное ощущение, которое оставила после себя в Милане команда Патрика Фишера. При удачном раскладе «сыры» могли бы даже играть в финале, а уезжают ни с чем. Чего не хватает этой сборной для следующего и самого главного шага и есть ли шансы на большие победы в ближайшем будущем?

Сборная Швейцарии по хоккею после поражения от Финляндии на ОИ-2026

Фото: Elsa/Getty Images

Когда сборная Швейцарии в 2013-м впервые в современную эпоху вышла в финал чемпионата мира, уже сам этот факт был невероятной сенсацией. И, несмотря на крупное поражение в игре за золото со Швецией, досады не было ни у самих хоккеистов, ни у болельщиков альпийской команды. В 2018-м эмоции были уже немного другими. К тому моменту лидеры сборной уже закрепились в НХЛ, победы над странами из большой хоккейной шестёрки перестали удивлять и быть сенсацией. В конце концов, в финал Швейцария вышла, обыграв в предыдущей встрече Канаду с Коннором Макдэвидом – чего им было бояться? И сам ремейк игры 2013 года получился куда более соревновательным, победу «Тре Крунур» смогли оформить только в серии буллитов. Что уж говорить про два последних финала ЧМ – в 2024-м и в 2025-м.

Как случился подъём швейцарского хоккея и что его ждёт в будущем:
Швейцария стала хоккейной топ-сборной. Как это произошло и не случится ли откат?
Швейцария стала хоккейной топ-сборной. Как это произошло и не случится ли откат?

На Андресе Амбюле не было лица после гола Тейджа Томпсона в овертайме с США. 20 лет он ездит на чемпионаты мира. Четыре раза был максимально близок к чемпионству, но уходит без титула. Казалось бы, у Швейцарии есть всё, чтобы перейти из категории ярких середняков в клуб элитных сборных: сильный местный чемпионат, яркие звёзды в НХЛ, грамотный тренерский штаб, фирменный игровой стиль. Не хватало только большой победы, как у Словакии на ЧМ-2002. Доказать своё право быть среди лучших швейцарцы могли и на Олимпиаде, где любая медаль уже считалась бы сверхдостижением, если учитывать составы соперников. И до 53-й минуты четвертьфинала с Финляндией всё было в руках у Патрика Фишера. Они вели 2:0 в весьма тягучей и вязкой игре, вратарь Леонардо Дженони в очередной раз подтверждал свой статус едва ли не сильнейшего за пределами НХЛ.

Леонардо Дженони в сборной Швейцарии

Фото: Jamie Squire/Getty Images

В атаке у Финляндии не получалось ничего, однако что отличает «Суоми» от, возможно, любой другой хоккейной державы – так это характер. Прозвучит обидно, но в том, чтобы вытягивать себя за волосы из самой трудной ситуации, не смотреть на фамилии и выдавать больше, чем свой максимум, финны обойдут и россиян, и тем более канадцев, шведов и американцев. Складывается порой ощущение, что им не нужны все эти суперзвёзды из «Далласа» и «Каролины», легендарный Марко Антилла, поигравший в новокузнецком «Металлурге» и «Ариаде» из ВХЛ, справится с задачей не хуже, а может, даже и лучше. Но и Себастьян Ахо в самый нужный момент вспомнил, откуда он, и создал гол из ничего, на голом мастерстве. А ведь до четвертьфинала Ахо был едва ли не главным разочарованием всей Олимпиады.

Подробнее о драме в четвертьфинале с Финляндией:
Эх, Швейцария! Финны уничтожили её в концовке и вышли в полуфинал ОИ
Эх, Швейцария! Финны уничтожили её в концовке и вышли в полуфинал ОИ

А дальше всё было очевидно. Финны почувствовали вкус крови, в то время как швейцарцы испугались. Они не верили в победу, зато очень боялись поражения. Даже не так — периодически складывалось ощущение, что у Нико Хишира и компании, несмотря на все их объективные заслуги в последние годы, до сих пор в голове сидит некий синдром самозванца. В голове они до сих пор не переключили некий «тумблер», который позволил бы выходить на такие матчи с позиции силы. В каком-то смысле символично, что Йонас Зигенталер переправил шайбу в свои ворота, а в овертайме его партнёр по «Нью-Джерси» Нико Хишир беспечно убежал на смену, позволив Арттури Лехконену спокойно убежать один на один. Будто бы они сами понимали, что им не место в одном ряду с хоккейными богами.

Арттури Лехконен забрасывает победную шайбу в четвертьфинале ОИ-2026

Фото: Petr David Josek — Pool/Getty Images

Если хотите, швейцарцы ведут себя как неуверенный подросток, который боится зайти в клуб на дискотеку. Приоткрыл дверь, посмотрел, сделал шаг, однако испугался, оступился и тут же побежал обратно. Внутри себя он ещё не взрослый, он не проходит фейс-контроль у себя самого. Так и швейцарцы уже в который раз упускают идеальный шанс громко заявить о себе. Не просто сенсационно выиграть в нелогичной встрече, их победа над Финляндией даже не была бы большой сенсацией. Пишу эти строчки как давний поклонник финского хоккея, эта сборная, если учитывать подбор исполнителей и её потенциал, и близко не наиграла на полуфинал. Провал тренера Антти Пеннанена выглядел бы абсолютно логичным, возможно, глобально для финнов даже полезным. В то время как команда Фишера хоть и не блистала, но демонстрировала добротный, качественный хоккей.

Травма Фиалы — один из самых тяжёлых эпизодов всей Олимпиады:
Страшная травма на Олимпиаде. Фиалу унесли на носилках, он не мог шевелиться
Страшная травма на Олимпиаде. Фиалу унесли на носилках, он не мог шевелиться

Особенно приятно удивила реакция коллектива на тяжелейшие травмы лидеров – Кевина Фиалы и Дениса Мальгина. Потеря двух ключевых хоккеистов из топ-6 ударит по любой сборной, даже по Канаде. Однако команда пересобралась, объединилась на фоне травм. Нино Нидеррайтер провёл ужасный групповой этап, но забросил важнейшую шайбу – вот они, скрытые резервы. Швейцарии не нужно было выпрыгивать из штанов, как это сделали, например, словаки. Они приехали в Милан в статусе аутсайдеров, которых ставили ниже Дании. В них не верил вообще никто, но они сыграли в полуфинале и могут взять медали. «Крестоносцы» со своим сильнейшим поколением должны были просто взять своё. Нет, это не история Германии, где Леон Драйзайтль просто растворился, а тренер Харольд Крайс не знал, что делать со всем своим энхаэловским богатством. Фишер управлял коллективом, но снова не смог привести его к победе.

Патрик Фишер

Патрик Фишер

Фото: EyesWideOpen/Getty Images

Швейцария вновь разбила наши сердца, однако винить в этом может лишь только себя. И кажется, что у этого поколения будет лишь один последний шанс – постолимпийский чемпионат мира. Домашний ЧМ. Когда, если не сейчас?

