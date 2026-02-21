Швейцария вновь разбила наши и ваши сердца. Команде не хватает духа, чтобы войти в элиту

Одна из команд, чей результат на ОИ-2026 сложно оценить однозначно – сборная Швейцарии. С одной стороны, не самый звёздный коллектив был в секундах от полуфинала. С другой – очередной крупный турнир для лучшего поколения швейцарского хоккея заканчивается бесславно. Вновь всё очень близко, вновь швейцарцы в миллиметрах от клуба элитных сборных. Но в последний момент перед ними закрывают дверь.

Нереализованный до конца потенциал – вот главное ощущение, которое оставила после себя в Милане команда Патрика Фишера. При удачном раскладе «сыры» могли бы даже играть в финале, а уезжают ни с чем. Чего не хватает этой сборной для следующего и самого главного шага и есть ли шансы на большие победы в ближайшем будущем?

Сборная Швейцарии по хоккею после поражения от Финляндии на ОИ-2026 Фото: Elsa/Getty Images

Когда сборная Швейцарии в 2013-м впервые в современную эпоху вышла в финал чемпионата мира, уже сам этот факт был невероятной сенсацией. И, несмотря на крупное поражение в игре за золото со Швецией, досады не было ни у самих хоккеистов, ни у болельщиков альпийской команды. В 2018-м эмоции были уже немного другими. К тому моменту лидеры сборной уже закрепились в НХЛ, победы над странами из большой хоккейной шестёрки перестали удивлять и быть сенсацией. В конце концов, в финал Швейцария вышла, обыграв в предыдущей встрече Канаду с Коннором Макдэвидом – чего им было бояться? И сам ремейк игры 2013 года получился куда более соревновательным, победу «Тре Крунур» смогли оформить только в серии буллитов. Что уж говорить про два последних финала ЧМ – в 2024-м и в 2025-м.

На Андресе Амбюле не было лица после гола Тейджа Томпсона в овертайме с США. 20 лет он ездит на чемпионаты мира. Четыре раза был максимально близок к чемпионству, но уходит без титула. Казалось бы, у Швейцарии есть всё, чтобы перейти из категории ярких середняков в клуб элитных сборных: сильный местный чемпионат, яркие звёзды в НХЛ, грамотный тренерский штаб, фирменный игровой стиль. Не хватало только большой победы, как у Словакии на ЧМ-2002. Доказать своё право быть среди лучших швейцарцы могли и на Олимпиаде, где любая медаль уже считалась бы сверхдостижением, если учитывать составы соперников. И до 53-й минуты четвертьфинала с Финляндией всё было в руках у Патрика Фишера. Они вели 2:0 в весьма тягучей и вязкой игре, вратарь Леонардо Дженони в очередной раз подтверждал свой статус едва ли не сильнейшего за пределами НХЛ.

Леонардо Дженони в сборной Швейцарии Фото: Jamie Squire/Getty Images

В атаке у Финляндии не получалось ничего, однако что отличает «Суоми» от, возможно, любой другой хоккейной державы – так это характер. Прозвучит обидно, но в том, чтобы вытягивать себя за волосы из самой трудной ситуации, не смотреть на фамилии и выдавать больше, чем свой максимум, финны обойдут и россиян, и тем более канадцев, шведов и американцев. Складывается порой ощущение, что им не нужны все эти суперзвёзды из «Далласа» и «Каролины», легендарный Марко Антилла, поигравший в новокузнецком «Металлурге» и «Ариаде» из ВХЛ, справится с задачей не хуже, а может, даже и лучше. Но и Себастьян Ахо в самый нужный момент вспомнил, откуда он, и создал гол из ничего, на голом мастерстве. А ведь до четвертьфинала Ахо был едва ли не главным разочарованием всей Олимпиады.

А дальше всё было очевидно. Финны почувствовали вкус крови, в то время как швейцарцы испугались. Они не верили в победу, зато очень боялись поражения. Даже не так — периодически складывалось ощущение, что у Нико Хишира и компании, несмотря на все их объективные заслуги в последние годы, до сих пор в голове сидит некий синдром самозванца. В голове они до сих пор не переключили некий «тумблер», который позволил бы выходить на такие матчи с позиции силы. В каком-то смысле символично, что Йонас Зигенталер переправил шайбу в свои ворота, а в овертайме его партнёр по «Нью-Джерси» Нико Хишир беспечно убежал на смену, позволив Арттури Лехконену спокойно убежать один на один. Будто бы они сами понимали, что им не место в одном ряду с хоккейными богами.

Арттури Лехконен забрасывает победную шайбу в четвертьфинале ОИ-2026 Фото: Petr David Josek — Pool/Getty Images

Если хотите, швейцарцы ведут себя как неуверенный подросток, который боится зайти в клуб на дискотеку. Приоткрыл дверь, посмотрел, сделал шаг, однако испугался, оступился и тут же побежал обратно. Внутри себя он ещё не взрослый, он не проходит фейс-контроль у себя самого. Так и швейцарцы уже в который раз упускают идеальный шанс громко заявить о себе. Не просто сенсационно выиграть в нелогичной встрече, их победа над Финляндией даже не была бы большой сенсацией. Пишу эти строчки как давний поклонник финского хоккея, эта сборная, если учитывать подбор исполнителей и её потенциал, и близко не наиграла на полуфинал. Провал тренера Антти Пеннанена выглядел бы абсолютно логичным, возможно, глобально для финнов даже полезным. В то время как команда Фишера хоть и не блистала, но демонстрировала добротный, качественный хоккей.

Особенно приятно удивила реакция коллектива на тяжелейшие травмы лидеров – Кевина Фиалы и Дениса Мальгина. Потеря двух ключевых хоккеистов из топ-6 ударит по любой сборной, даже по Канаде. Однако команда пересобралась, объединилась на фоне травм. Нино Нидеррайтер провёл ужасный групповой этап, но забросил важнейшую шайбу – вот они, скрытые резервы. Швейцарии не нужно было выпрыгивать из штанов, как это сделали, например, словаки. Они приехали в Милан в статусе аутсайдеров, которых ставили ниже Дании. В них не верил вообще никто, но они сыграли в полуфинале и могут взять медали. «Крестоносцы» со своим сильнейшим поколением должны были просто взять своё. Нет, это не история Германии, где Леон Драйзайтль просто растворился, а тренер Харольд Крайс не знал, что делать со всем своим энхаэловским богатством. Фишер управлял коллективом, но снова не смог привести его к победе.

Патрик Фишер Фото: EyesWideOpen/Getty Images

Швейцария вновь разбила наши сердца, однако винить в этом может лишь только себя. И кажется, что у этого поколения будет лишь один последний шанс – постолимпийский чемпионат мира. Домашний ЧМ. Когда, если не сейчас?